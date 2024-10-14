Тест-драйв кроссовера Changan Uni-T: до и после дождя

Расписать отечественный рынок на троих большой китайской тройке Haval-Chery-Geely не удалось: появились и другие желающие осчастливить россиян новыми машинами. Среди них выделяется и, надо отдать должное, пользуется высокой популярностью у покупателей Changan, который оперативнее прочих раскусил наиболее короткий путь к сердцу автомобилистов — тот же Uni-T собой хорош, а встречаем мы как раз по одежке. Но станет ли этот кроссовер любовью на годы или так, лишь мимолетным увлечением?

Первая попытка заявить о себе в России у Changan откровенно вышла комом: кургузые и невзрачные кроссоверы выглядели на фоне «всей королевской рати» мирового автопрома посредственно. Впечатлить тогда не смогла даже низкая цена и выгодные условия, и «Чанган» остался бы очередным «китайским брендом», если бы звезды не сошлись. Но они сошлись.

Во-первых, мировой автопром «сделал ноги», лишив российского покупателя альтернативы. А во-вторых, изменился сам Changan. На смену скромным и неприметным машинкам китайцы выкатили, откровенно говоря, весьма смелое и яркое поколение. Ему даже дали отдельное имя — Uni, которое очень скоро по новомодной «поднебесной» тенденции станет отдельным брендом.

Выглядели автомобили семейства «Юни» настолько круто, а стоили на первых порах настолько вменяемо, что бескрайние российские километры мгновенно насытились новенькими машинами с галочкой на капоте. И чаще прочих встречается Changan Uni-T. Может, он просто оказался самым ярким из всех когорты, может, дело в чем-то другом. Но как бы то ни было, с него личное знакомство с новым-старым брендом и начнем.

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Итак, купеобразный, на огромных колесах двадцатого диаметра, очень лаконичный и ладный внешне, с грамотно соблюденными пропорциями и очень стильными, проработанными элементам автомобиль вызвал однозначную реакцию у всех опрошенных в рамках локального маркетингового исследования: Changan Uni-T понравился. Вот вообще всем — однозначное «за». И юным, и пожилым, и «М», и «Ж», и опытным, и совсем водительских «прав» не имеющим. И эти странные, выезжающие одним уголком ручки, и бутафорские выхлопные трубы, и фантасмагорический спойлер, и все остальное. В комплексе и по отдельности.

Китайцы сотворили настолько яркий, но сбалансированный автомобиль, что встречающие уже более тысячи лет исключительно «по одежке» россияне ахнули и понесли кровно заработанные в автосалоны и частным «купцам». И никакие малоизвестные названия в тандеме со страной изготовления никого вообще не смутили. Как-то померкли разом на фоне самой машины.

Причем у этого представления был и второй акт: к салону придраться даже сложнее, чем к экстерьеру. Для китайского дизайнера интерьер Uni-T — серьезный шаг вперед. Небольшой набор материалов, все лаконично, если не сказать строго, мало экранов, но много отдельных, не выбивающихся, впрочем, из общей картины. Одна шайба в самом центре панели, где диодная лента подсказывает водителю о включенном поворотнике или недостаточной дистанции чего стоит!

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Стеклянная крыша, яркие строчки и прочие элементы стиля — в комплекте. Поработали дизайнеры на славу: и насытили интерьер «бантиками», и не превратили в «новогоднюю елку», что в Поднебесной случается нередко. Одним словом, дверь откроешь — еще больше проникнешься.

Конечно, хотелось бы не только красивые, монококом выполненные кресла, но еще и длинную сидушку, дабы отечественный формат помещался. Задний-то ряд явно просторнее, добрее к посетителям. Да и скрытые в недрах мультимедиа-системы подогревы — так себе затея. Отсутствие «отопителя» руля — туда же, откровенная на сегодняшний день недоработка.

Кстати, сам экран мультимедиа здоровский, но вот его покрытие — простите уж за тавтологию — вечно покрытое мегатоннами отпечатков, общую картину портит. Как и нехватка шторки в багажнике, где нельзя оставить никакие вещи, если заранее не позаботился о тонировке.

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Более того, сам багажник небольшой, скорее хетчбэку свойственный, что в России, где любят возить с собой 2/3 имущества по поводу и без, у многих вызывает дополнительные претензии. Да, есть и «подполье», причем достаточно вместительное, но трюм для наших целей маловат. Впрочем, это на общем фоне просто шероховатости. Главное, что оно ж еще и ездит.

В наших широтах Changan Uni-T наделен единственным 1,5-литровым 167-сильным турбомотором. К бензину он лоялен, «крутит» задорно и весело, регулярно подначивая превысить разрешенную скорость. Ложкой дегтя выступает «робот» DCT, который излишне задумчив, а сам алгоритм его работы явно нуждается в корректировке. Но китайцы очень любят обновлять различные прошивки и ПО, так что велика вероятность, что однажды руки дойдут и до трансмиссии.

Три режима — традиционные Eco, Normal и «на все деньги», то есть Sport — никакой ощутимой разницы не имеют как в плане «драйва», так и в вопросах экономии топлива: 11-12 литров в смешанном цикле. Многовато. Полного привода у Uni-T нет, зато дорожный просвет достаточный, чтобы выехать из заснеженного двора или добраться до дачи по зимней грунтовке.

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Отдельная история — автозапуск и возможность выдвинуть или, наоборот, задвинуть автомобиль в узкое парковочное место на стоянке. Это, во-первых, чрезвычайно удобно и актуально, а во-вторых, производит впечатление на всех окружающих. И тот, кто скажет, что подобная опция — излишек, будет откровенно неправ.

Шумоизоляции, мягко говоря, не хватает, но ее — как и, кстати, подогрев руля — можно добавить. Кроме того, многие владельцы «Чанганов» перетягивают и сам руль: китайская «экокожа» довольно быстро теряет внешний вид, да и тактильные ощущения важны. Из прочего собственники рекомендуют ставить колеса меньшего диаметра. Ведь небольшие, если не сказать грубее, тормозные суппорты позволяют внедрить «круглых» подешевле. Также народ перепрошивает головное устройство мультимедиа и, говорят, находит новые опции. «Пруфов» не нашлось, все на уровне слухов, но сам факт археологии внутри автомобиля уже заставляет улыбаться.

И все бы хорошо, красиво и задорно. Но тут пошел дождь, бывает у нас такое по осени. Электроусилитель руля, который и по сухой-то дороге вызывал лишние вопросы, отказываясь возвращать «баранку» в исходное положение, совсем уж загрустил, вынуждая буквально вцепиться в штурвал и переоценивать каждую неровность многострадального асфальтового полотна. А тут еще и колея предательски наполнилась водой, что тут же привело и к дискомфорту, несмотря на роскошные шины Continental.

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И вроде как поймал, успокоил машину. И выбрался из колеи на самый край полосы, но электроника внезапно ожила и решила «подсобить», вернув обратно в середину ряда. Туда, где колея. Второй тайм! Пусть и сильный, но вполне тривиальный осенний дождь заставил понервничать и обуздать скоростные позывы, загнав всю эту красоту в среднюю полосу. К грузовикам, где скорости и маневров меньше.

Осматривая автомобиль с утра, когда улеглись страсти и непогода, заметил характерные потертости на передних шинах — у нашего Changan Uni-T «ушел» сход-развал, так что невзгоды прошлого вечера могли случиться и по этой причине. Но общее благостное впечатление было, конечно, испорчено, осадочек остался.

И будь этот кроссовер чуточку дешевле — хотя бы как в 2022 году, когда такую машину можно было приобрести за два миллиона рублей — он вполне бы мог оказаться на самой верхушке подиума в уравнении цена/качества. Но такой Uni-T, как дали на тест нам, в комплектации Tech, обойдется дороже трех миллионов. А это уже совсем другие конкуренты и совсем другой покупатель.