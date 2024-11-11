Мыло для батареи: с чем связано внезапное снижение емкости АКБ в автомобиле

Сервисная практика свидетельствует, что средний срок службы современных автомобильных АКБ, представленных на рынке, редко когда превышает пять лет. Однако довольно часто имеют место случаи, когда аккумуляторы и этот срок не выхаживают, в основном по причине хронического недозаряда, вызванного повышенными утечками тока. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как можно этого избежать.

Опытные автоэлектрики утверждают: если батарея была установлена под капотом по всем канонам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то об АКБ можно даже не вспоминать. Правда, лишь до поры до времени, ведь многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина.

Например, если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически контролировать внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота аккумулятора — залог его долголетия. Но, естественно, при условии своевременной подзарядки и отсутствии дефектов в бортовой сети.

Почему для автомобильной батареи так важна чистота? Как отмечают специалисты, под капотом всегда, пусть и в малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей: моторного масла, смазок, топлива.

Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Вся эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку грязи. А она, как оказывается, создает отличную токопроводящую дорожку между «плюсом» и «минусом» батареи.

Фото портала АвтоВзгляд.

Как показывают контрольные замеры, утечки тока, возникающие на таком «грязевом мостике», существенно превышают нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться, к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд, особенно во время длительной стоянки в теплом паркинге.

Да и сама по себе, грязь провоцирует коррозию, возникающую на стыке силовых проводов и клемм АКБ. Она также ведет к резкому росту токов утечки, быстрому снижению емкости аккумулятора и его хроническому недозаряду. Что резко снижает эффективность батареи, после чего ее приходится попросту менять.

Очевидно, что отмеченные выше дефекты следует устранять немедленно, и хорошим подспорьем здесь могут быть чистящие мульти-спреи или аэрозоли. Специалисты отмечают, что аэрозоли лучше всего проникают в тончайшие зазоры (а это очень важно при чистке наконечников аккумуляторных проводов), удаляют ржавчину, эффективно вытесняют воду.

Кроме того, они легко проникают в сульфидные отложения, скапливающиеся на клеммах силовых проводов. В числе прочих достоинств таких препаратов — высокие проникающие свойства, способность снижать контактное сопротивление и стойкость коррозии.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, одними только «моющими» процедурами уход за батареей не должен ограничиваться. Завершающим аккордом ее чистки, утверждают эксперты, должна стать тщательная обработка наконечников и открытых участков клемм

АКБ специальной жировой или аэрозольной смазкой. Цель такой операции — в длительной защите коннекторов и клемм от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, от коррозии.

Так, например, стойкое покрытие для электроконтактов можно создать с помощью аэрозоля для клемм АКБ, разработанного инженерами отечественного бренда Ruseff. Препарат имеют окрас синего цвета, позволяющий визуально контролировать места контактных соединений, подвергнутые обработке. Схожими свойствами, кстати, обладает и другое средство от Ruseff — специальный лак для клемм.

Практика применения всех перечисленных выше средств наглядно доказывает, что создаваемая ими защита длительное время предохраняет клеммы от различных видов коррозии и утечек тока. А это, безусловно, препятствует быстрому снижению емкости АКБ, что особенно актуально в зимний период.