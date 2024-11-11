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Мыло для батареи: с чем связано внезапное снижение емкости АКБ в автомобиле

Как избежать неконтролируемого разряда аккумулятора

Сервисная практика свидетельствует, что средний срок службы современных автомобильных АКБ, представленных на рынке, редко когда превышает пять лет. Однако довольно часто имеют место случаи, когда аккумуляторы и этот срок не выхаживают, в основном по причине хронического недозаряда, вызванного повышенными утечками тока. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как можно этого избежать.

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Автор
Артем Князев

Изображение Мыло для батареи: с чем связано внезапное снижение емкости АКБ в автомобиле

Опытные автоэлектрики утверждают: если батарея была установлена под капотом по всем канонам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то об АКБ можно даже не вспоминать. Правда, лишь до поры до времени, ведь многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина.

Например, если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически контролировать внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота аккумулятора — залог его долголетия. Но, естественно, при условии своевременной подзарядки и отсутствии дефектов в бортовой сети.

Почему для автомобильной батареи так важна чистота? Как отмечают специалисты, под капотом всегда, пусть и в малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей: моторного масла, смазок, топлива.

Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Вся эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку грязи. А она, как оказывается, создает отличную токопроводящую дорожку между «плюсом» и «минусом» батареи.

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Как показывают контрольные замеры, утечки тока, возникающие на таком «грязевом мостике», существенно превышают нормативный ток саморазряда АКБ. Нетрудно догадаться, к чему это приводит. В лучшем случае будет идти ускоренный разряд, особенно во время длительной стоянки в теплом паркинге.

Да и сама по себе, грязь провоцирует коррозию, возникающую на стыке силовых проводов и клемм АКБ. Она также ведет к резкому росту токов утечки, быстрому снижению емкости аккумулятора и его хроническому недозаряду. Что резко снижает эффективность батареи, после чего ее приходится попросту менять.

Очевидно, что отмеченные выше дефекты следует устранять немедленно, и хорошим подспорьем здесь могут быть чистящие мульти-спреи или аэрозоли. Специалисты отмечают, что аэрозоли лучше всего проникают в тончайшие зазоры (а это очень важно при чистке наконечников аккумуляторных проводов), удаляют ржавчину, эффективно вытесняют воду.

Кроме того, они легко проникают в сульфидные отложения, скапливающиеся на клеммах силовых проводов. В числе прочих достоинств таких препаратов — высокие проникающие свойства, способность снижать контактное сопротивление и стойкость коррозии.

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, одними только «моющими» процедурами уход за батареей не должен ограничиваться. Завершающим аккордом ее чистки, утверждают эксперты, должна стать тщательная обработка наконечников и открытых участков клемм

АКБ специальной жировой или аэрозольной смазкой. Цель такой операции — в длительной защите коннекторов и клемм от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, от коррозии.

Так, например, стойкое покрытие для электроконтактов можно создать с помощью аэрозоля для клемм АКБ, разработанного инженерами отечественного бренда Ruseff. Препарат имеют окрас синего цвета, позволяющий визуально контролировать места контактных соединений, подвергнутые обработке. Схожими свойствами, кстати, обладает и другое средство от Ruseff — специальный лак для клемм.

Практика применения всех перечисленных выше средств наглядно доказывает, что создаваемая ими защита длительное время предохраняет клеммы от различных видов коррозии и утечек тока. А это, безусловно, препятствует быстрому снижению емкости АКБ, что особенно актуально в зимний период.

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