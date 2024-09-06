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Почему менять моторное масло в китайском авто необходимо сразу после его покупки

Эксперт объяснил, почему не стоит доверять китайским моторным маслам

Среди многочисленных проблем, что китайские автомобили регулярно подбрасывают своим владельцам, есть одна, на которую свежеиспеченные «китаеводы» почему-то совсем не обращают внимание. А между тем, ее игнорирование может обойтись очень дорого. Речь идет о моторном масле, заливаемом производителем в движки своих изделий. Его качество настолько сомнительно, что требует замены практически сразу после покупки транспортного средства. Почему, порталу «АвтоВзгляд» объяснили эксперты.

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Автор
Олег Кривошапов

Изображение Почему менять моторное масло в китайском авто необходимо сразу после его покупки

— В Китае нет собственной системы допусков к применению моторных масел, в отличие от ЕС и США, — отмечает генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников.—А имеющийся в КНР единственный внутренний стандарт фактически не работает. Поэтому отсутствие четкой системы допусков и стандартизации закономерно вызывает сомнения в качестве китайских лубрикантов.

Иными словами, пока в Поднебесной не появилась собственная эффективная стандартизация, вполне обоснованными выглядят опасения потребителей, что местные производители не имеют четкого представления о характеристиках своих смазочных материалов и не могут гарантировать их качество. А потому ориентироваться приходится на признанные международные классификации, такие как Американский институт нефти (API) и Общество инженеров автомобильной промышленности (SAE).

Поэтому, как специалист по китайскому рынку, я бы рекомендовал рассмотреть замену моторного масла на новом «китайце» сразу после его покупки, особенно если вы планируете активно использовать автомобиль. Тем более, что и сами китайские автостроители рекомендуют проводить первую замену смазки через 1000-3000 км пробега.

Короче говоря, перевод двигателя машины на более качественный продукт, соответствующий требованиям владельца авто и условиям эксплуатации, может продлить срок службы мотора. Таким образом, замена моторного масла даже на совершенно новом китайском автомобиле — это хорошая практика, — резюмирует наш эксперт.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

И остается добавить, что качественных моторных масел, несмотря на санкционное давление и волну контрафакта, в России вполне достаточно. Это и отечественные продукты с импортными присадками, и полностью зарубежные. Главное — правильно выбрать, изучив инструкцию по эксплуатации авто, в котором указаны требования к техническим жидкостям.

Например, если температуры в регионе опускаются до -30°C, производитель, скорее всего, рекомендует масла с характеристиками 5W-30, а при более низких температурах — 0W-30. Отдать предпочтение лучше всего полностью синтетическому продукту.

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