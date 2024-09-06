Почему менять моторное масло в китайском авто необходимо сразу после его покупки

Среди многочисленных проблем, что китайские автомобили регулярно подбрасывают своим владельцам, есть одна, на которую свежеиспеченные «китаеводы» почему-то совсем не обращают внимание. А между тем, ее игнорирование может обойтись очень дорого. Речь идет о моторном масле, заливаемом производителем в движки своих изделий. Его качество настолько сомнительно, что требует замены практически сразу после покупки транспортного средства. Почему, порталу «АвтоВзгляд» объяснили эксперты.

— В Китае нет собственной системы допусков к применению моторных масел, в отличие от ЕС и США, — отмечает генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников.—А имеющийся в КНР единственный внутренний стандарт фактически не работает. Поэтому отсутствие четкой системы допусков и стандартизации закономерно вызывает сомнения в качестве китайских лубрикантов.

Иными словами, пока в Поднебесной не появилась собственная эффективная стандартизация, вполне обоснованными выглядят опасения потребителей, что местные производители не имеют четкого представления о характеристиках своих смазочных материалов и не могут гарантировать их качество. А потому ориентироваться приходится на признанные международные классификации, такие как Американский институт нефти (API) и Общество инженеров автомобильной промышленности (SAE).

Поэтому, как специалист по китайскому рынку, я бы рекомендовал рассмотреть замену моторного масла на новом «китайце» сразу после его покупки, особенно если вы планируете активно использовать автомобиль. Тем более, что и сами китайские автостроители рекомендуют проводить первую замену смазки через 1000-3000 км пробега.

Короче говоря, перевод двигателя машины на более качественный продукт, соответствующий требованиям владельца авто и условиям эксплуатации, может продлить срок службы мотора. Таким образом, замена моторного масла даже на совершенно новом китайском автомобиле — это хорошая практика, — резюмирует наш эксперт.

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И остается добавить, что качественных моторных масел, несмотря на санкционное давление и волну контрафакта, в России вполне достаточно. Это и отечественные продукты с импортными присадками, и полностью зарубежные. Главное — правильно выбрать, изучив инструкцию по эксплуатации авто, в котором указаны требования к техническим жидкостям.

Например, если температуры в регионе опускаются до -30°C, производитель, скорее всего, рекомендует масла с характеристиками 5W-30, а при более низких температурах — 0W-30. Отдать предпочтение лучше всего полностью синтетическому продукту.