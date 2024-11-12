Ласка и смазка: какое моторное масло оптимально подойдет для автомобилей Geely

Одним из лидеров новой автомобильной эпохи на российских дорогах стал бренд Geely: кто-то называет его «китайским Volvо», хотя теперь логично Volvo называть «европейским Geely» по праву собственности, а другие просто наслаждаются управлением действительно неплохими автомобилями. Но, как известно, любишь кататься — люби и «саночки» обслуживать. С какой стороны подойти к самому важному вопросу на любом ТО, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Китайские автомобили постепенно забирают все большую долю рынка, а первые три строчки среди иностранных брендов давно и уверенно разделили между собой Haval, обладающий собственным заводом в России, маститая Chery и Geely, автомобили которой в частных беседах многие водители ставят и вовсе на первое место в личном рейтинге. Тот же Geely Monjaro не затерялся бы даже в честной борьбе, не будь санкций.

В целом же в сентябре 2024 года было продано более 16 000 автомобилей Geely, а всего в 2024 году счастливые автовладельцы выкатили из дилерских центров более 112 000 «китайских Volvo». Не все японские марки в лучшие годы могли похвастаться такими результатами!

Однако в России машину мало купить, ее надо обслуживать и содержать, причем, к великому сожалению, срок службы и ресурс прямо зависят от владельца: все, кто полагаются на дилерский центр, обычно уходят с зияющей дырой в кармане. С годами в этом смысле ничего не поменялось: хочешь кататься долго и счастливо — разберись сначала с матчастью, самостоятельно изучи вопрос и заготовь «стабилизационный фонд» на случай экстренных и непредвиденных обстоятельств. Тем и живы.

Отсюда, к слову, произрастает и любовь россиян к авто одного и того же бренда: мы просто уже знаем все нюансы их содержания и обслуживания. Но с «китайцами» такой подход, увы, пока невозможен: начинаем с нуля. С базовых знаний.

Фото портала АвтоВзгляд.

Самый дорогой и сложный агрегат любого автомобиля — двигатель. Основным знанием, касаемо мотора, которое должно быть у каждого автовладельца, является периодичность обслуживания и точное наименование расходных материалов. Особенно — моторных масел, которые зачастую становятся причиной серьезных поломок и даже необходимости переборки.

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что многие мотористы называют последние пару лет «годами падших моторов», потому что вынужденная импровизация со смазкой добила множество силовых агрегатов по всей России. Кстати, среди причин преждевременной кончины ДВС именно некорректные или поддельные лубриканты занимают первую строчку с большим отрывом. Но вернемся к Geely.

Под капотом ее автомобилей находится довольно обширная линейка моторов, о которых в контексте этого материала стоит рассказать подробнее. И начнем, пожалуй, с атмосферного бензинового BHE15-AFD с непосредственным впрыском, объемом 1,5 л и мощностью 122-127 л.с. Ставится на компактный седан Geely Emgrand. Далее идет бензиновый мотор с турбонаддувом BHE15-EFZ с непосредственным впрыском топлива, объемом 1,5 л и мощностью 181 л.с. Ставится на Atlas, Preface и Coolray. Следующий бензиновый турбомотор — JLH-3G15TD, объем 1,5 л мощностью 150 л.с., который известен на нашем рынке благодаря кроссоверу Geely Coolray. Этот двигатель является копией мотора Volvo B3154T. Есть еще версия, выдающая 177 л.с., которая появилась на нашем рынке в 2019 году вместе с выходом нового кроссовера Geely Atlas Pro с мягким гибридом.

Ну и, наконец, два двухлитровых бензиновых агрегата: турбомотор JLH-4G20TDB с прямым впрыском топлива, развивающий 200-238 л.с. (известен на российском рынке благодаря кроссоверам Geely Tugella и Geely Monjaro) и турбомотор JLH-4G20TDJ/JLH-4G20TG с непосредственным впрыском топлива GDI. Практически идентичен мотору JLH-4G20TDB. Встречается на Atlas, Tugella, Okavango и Monjaro.

Проблемы не только этих, но и, пожалуй, всех без исключения двигателей связаны в первую очередь с тем, что они нагруженные и форсированы, КПД уже с завода задран высоко, а уж потом и сами пользователи решают прибегнуть к дополнительному «переосмыслению возможностей», перепрошивая электронные блоки управления в поисках дополнительных «лошадок». Электроника-то позволяет, на колеса эта мощь придет, другой вопрос — какой ценой.

Доходит до того, что обрываются шатуны, ремень ГРМ не выхаживает отведенные ему километры, а обрываясь — загибает клапаны о поршни. Сюда же следует добавить и температурный вопрос, и пробки, и резкие старты. Не полностью, конечно, но в большом объеме такую нагрузку обязано компенсировать грамотно подобранное и качественное моторное масло.

Завод-изготовитель, самый верный источник информации, рекомендует для автомобилей Geely моторные масла 0W-20, хорошо знакомые россиянам, например, по моторам Honda. Такое масло используют в технологичных и высокофорсированных двигателях внутреннего сгорания, которые работают на высоких оборотах и регулярно бывают «в красной зоне».

Применяя в двигателе такое масло, нужно быть на тысячу процентов уверенным, что оно соответствует характеристикам, ведь пленочка на стенках цилиндров образуется очень тонкая, отверстия в поршнях — тоже крошечные, ошибиться просто нельзя. Очень дорогая будет ошибка.

Сами китайцы, что естественно, рекомендуют китайское же моторное масло Lopal — бренда премиальных смазочных материалов и технических жидкостей от ведущего производителя в Китае — компании Jiangsu Lopal Tech Co., Ltd. Продукция Lopal сертифицирована API (Американский нефтяной институт) и ILSAC (Международный комитет по стандартизации и сертификации смазочных материалов), получены сертификаты ведущих автомобильных концернов: BMW, Porsche, Volkswagen, Volvo и популярных на российском рынке китайских брендов Chery, JAC, Haval, Changan и Tank. Lopal — официальное моторное масло для Geely.

Из достаточно широкой линейки моторных масел Lopal нас интересует два продукта. Во-первых, Lopal 1 Smart ESF FE SP 0W-20 — полностью синтетическое моторное масло для высокофорсированных турбомоторов, которое стабильно в широком горизонте температур, обеспечивает и чистку, и защиту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации (а город и его пробки — это они и есть), предотвращает отложения серы в недрах движка, что важно с нашим нестабильным качеством горючего, снижает износ и защищает от коррозии.

Фото портала АвтоВзгляд.

Во-вторых, Lopal 1 Advanced Fully Synthetic Series SP 0W-20 — маловязкое полностью синтетическое моторное масло, произведенное с использованием технологии HYPER ZING. Этот лубрикант улучшает противоизносные и антиокислительные характеристики, что для автомобилей в России крайне важно. Оно также очень стабильно на длительном интервале использования, справляется со своими задачами при низких температурах и предотвращает образование пагубных отложений в турбине и магистралях двигателя.

Оба состава одобрены Geely для применения в своих автомобилях, а также для Jaguar, Land Rover, Mercedes, Ford и многих других автомобилей с современными высокофорсированными моторами. Масла Lopal сегодня официально поставляются в Россию, так что найти официального дистрибьютора и заказать проверенный и качественный продукт труда не составит.

Вероятность нарваться на контрафакт, как в случае с другими брендами, на данный момент оценивается экспертами как низкая, что, в свою очередь, является еще одним позитивным аспектом китайского масла.

Помимо «поднебесного», на российском рынке еще есть несколько вариантов моторных масел, которые подойдут для использования в моторах Geely. Это, конечно, Liqui Moly Special Tec V 0W-20. Бренд в представлении не нуждается, давно заработал в наших широтах славное имя и большой клуб поклонников, а сам состав разработан для сложных современных моторов, в том числе оснащенных главным «пожирателем ресурса» — системой start-stop.

Фото портала АвтоВзгляд.

Изначально масло шло в рекомендациях к автомобилям Volvo, так что родственным в прямом смысле моторам Geely также полностью подходит. Вторым интересным вариантом является Bizol TECHNOLOGY 0W-20 C5 — малозольное и маловязкое моторное масло на базе гидрокрекинга, которое сделано под требования гибридных силовых установок, поэтому обеспечивает высокую защиту от износа и стабильность смазочной пленки в любых условиях эксплуатации.

Также список должен быть дополнен новым составом REINWELL 0W-20 — это полностью синтетическое моторное масло, рекомендованное к использованию в современных турбомоторах в условиях низких температур и обеспечивающее стабильную защиту на протяжении длительного времени. Смазка разработана с учетом требований по предотвращению преждевременного воспламенения при низких скоростях (LSPI), предъявляемых современными турбированными бензиновыми движками с непосредственным впрыском.

И подводя краткий итог, можно смело говорить: выбор есть и выбрать есть из чего. Качественные моторные масла с новыми именами уже успели появиться на российском рынке, надо лишь познакомиться с ними и выбрать для себя наиболее подходящий вариант. И, конечно, не забывать о периодичности замены — сложные, нагруженные и высокофорсированные моторы не простят своим владельцам вольности с межсервисным интервалом.