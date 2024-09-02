Торг неуместен: тест-драйв кроссовера Geely Monjaro

Сложно, наверное, назвать второй по счету китайский автомобиль, который наделал столько шуму на российском рынке в 2022 и 2023 годах. А вот первый — элементарно: это Geely Monjaro, кроссовер, который везли эшелонами как официальным, так и серым импортом. Выглядит впечатляюще, спору нет, да и гены Volvo добавляют машине шарма. Но есть ли в этом SUV хоть что-то кроме обертки? Тряхнем изящного «китайца» по бескрайним нашим просторам и выведем на чистую воду.

Давайте по чести, сходу и без раскачки: новая эпоха российского автомобильного рынка, которая волей случая стала сплошь made in China, может быть визуализирована одной машиной — Geely Mojaro. Его везли все без исключения «купцы», его первым начали перепрошивать, снабжая привычными функциями, и очень многие из тех, кто решился взять «китайца» выбрали именно его. Почему?

Ну, во-первых, в уравнении цена-качества, а первые машины обходились в 3,2-3,5 млн. рублей, это был воистину лучший выбор. Во-вторых, выглядит он потрясно, едет весело, богат внутри, лаконичен и вообще ничем не выдает свою китайскую сущность. Запросто мог быть тем же Kia или, например, Citroёn. Хотя нет, «француз» до локомотива Geely, пожалуй, не дотянет. Пусть будет «почти Volvo», как его и преподносят.

Машина выглядит на свои деньги, да еще и каких-то глобальных проблем на первых километрах не принесла: счастливые собственники по всему рунету делились радостными эмоциями. Мол, нечего боятся — надо брать и получать удовольствие. Да и сам рынок подталкивал на согласие: за ту же сумму можно купить, например, Mitsubishi Outlander, но при всей искренней любви к Японии, это неравный конкурент.

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Первое впечатление — целиком и полностью за «китайцем», а встречают-то у нас «по одежке». Вот и запрудили Geely Monjaro все улицы и дороги, дворы и переулки. На каждой парковке — пяток «на продажу». Ничего удивительного.

Более того, поборовших первое впечатление и твердо намеренных провести тест-драйв, встречают более чем богатые эмоции: двухлитровый турбомотор на 238 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Причем не какой-нибудь китайской «самодельщиной», а самым настоящим Aisin. И едет этот тандем весьма и весьма озорно, захватывающе, особенно на фоне традиционных китайских полуторалитровых кроссоверов на вариаторе. Почувствуйте разницу, что называется. Опять же, ничего удивительного в том, что в определенный момент именно Monjaro целиком и полностью захватил ценовой сегмент от 3 до 4 млн. рублей.

Единственный вопрос, как водится, звучал просто: где подвох? В каком месте бижутерия слетит, оставляя столь блестящего персонажа голым? После пары дней на столичных улицах, где матовый Geely собрал изрядную порцию внимания и почтения со всех сторон — мало найдется автомобилей, с которыми фотографируются незнакомые люди — его решено было вывести если не в чисто поле, сомнительное действо для кроссовера, то на длительную и разномастную прогулку, где все недостатки обязательно вылезут.

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У всех вылезали — и у Geely обязательно проявятся. Сценарий условного пятиборья представлял собой полуторатысячный марш-бросок на раскаленный асфальт юга России, затем на полевые стежки, а после — на горные серпантины с обязательным съездом на суровую грунтовку, а потом обратно, но уже полностью загруженными арбузами и дынями с краснодарской бахчи.

На трассе он, безусловно, очень хорош — его стихия. Мотора хватает с запасом на самый отчаянный слалом, но нам спешить некуда, поэтому круиз и комфорт, а следом — и расход в 10 л. Даже с регулярными обгонами и редкими, но меткими участками с разрешенной скоростью в 130 км/ч. Тонна и восемьсот пятьдесят кг веса легко летят по трассе, играючи обгоняют и создают, чего греха таить, известное ощущение вседозволенности.

Пока суть да дорога, есть время разобраться с электроникой: у нас официально ввезенная машина, никаких «самолепных» прошивок на мультимедиа не установлено, поэтому подключить телефон — задача не из простых. Ни Android Auto, ни Apple CarPlay не предусмотрены, есть только CarbitLink: приложение для отзеркаливания экрана смартфона на дисплее магнитолы.

Чтобы понять грусть обладателей «яблочных» мобильников — нужно просто почитать отзывы о приложении в магазине: портить удовольствие не будем, зайдите обязательно. Одним словом, место Iphone — на беспроводной зарядке, а музычку и через Bluetooth послушать можно. Как в старые времена. Так из трех экранов задействованы два, а если быть до конца честным — полтора. Грустно, обидно, зато понимание ценообразования прошивки — 40 000 рубликов — вопросов теперь не вызывает.

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Следующая могучая странность Geely Monjaro — климатическая установка, которая невероятно красиво оформлена визуально, но работает только в двух режимах: «пустыня Сахара» и «декабрь в Салехарде».

Настроить климат так, чтобы не надо было постоянно его крутить туда-сюда, за 5000 км так и не удалось. То ли руки кривые, то ли снег не пошел.

Но с 35-градусной краснодарской жарой матовая машина справлялась достаточно успешно: салон остывал за 5 минут до состояния «можно не обжечь спину и руки». Неплохо, очень неплохо. Впрочем, у жары есть еще козыри: разогретый буквально «до красна» асфальт не оставляет шансов штатным покрышкам — для максимального воплощения возможностей кроссовера в реальность их придется заменить. Дури много, на торможении резина практически горит. И, увы, скользит — «держака» того самого не хватает.

Сурового бездорожья наш пробег не предполагал, но несколько участков грунтовых дорог на пути были: шумноват и жестковат Monjaro, не его это — по кочкам скакать. Камушки со звуком гонга бьются о днище и арки, каждая крохотная яма вытряхивает позвоночник: дерзко ехать по полевой стежке на такой машине не получается. Да и дорожный просвет в 21 сантиметр не располагает.

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Другое дело — трасса: расположился в удобном кресле — первый, к слову, «китаец» в практике, чьи сиденья стоит хвалить искренне — и мчишь вровень с ветром. Кстати, о ветре: на горных серпантинах Geely Monjaro понравился еще больше.

Чутко рулился, цепко держался за асфальт, ловко пользовался крохотными участками для обгона и вообще показался прямо ровней даже не корейскому, а уже европейскому кроссоверу. Гены Volvo? Может быть.

А вот скальник, которым засыпаны узкие горные тропки, ему не понравился: нервно скользил, как-то растерял всю уверенность, норовил выпрыгнуть вперед, хотя режим «Eco» резких маневров не предполагает, и вообще всячески демонстрировал свою неприязнь. Где-то в неизвестном месте и вовсе зацепился тонким пластиком заднего бампера, оставив на память обидную трещину. Зато дал повод залезть на маркетплейс: оказывается, именно этот сегмент бампера — популярный предмет поиска и стоит всего 5000 руб. Срок доставки — один день. Бюджетно, однако!

Обратный путь был куда медленнее — поздно выехали и схватили неприлично много темноты. Крались аккуратно и, честно говоря, не слишком торопились: головного света хватало, а вот желания рвать сумрак — нет. Средняя скорость на обратном пути составила всего 85 км/ч, что для М4 откровенно медленно, зато расход на доверху груженой машине составил всего 8,5 л на сотню.

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К слову, Monjaro, в отличие от большинства собратьев, потребляет исключительно 95-ый бензин, а к качеству топлива относится требовательно. Это тоже стоит держать в голове: большинство «китайцев» обходятся АИ-92.

Что в итоге? Понравиться — понравился, мало ему сейчас равных среди официального предложения в России. И выглядит, и едет, и везет — на уровне, владельцев старых «японцев» и новых «корейцев» так и вообще сума сведет.

Даже с учетом цены централизованно завезенной, дилерской машины, которая сегодня доходит до 5 000 000 рублей, выбор этого кроссовера будет обоснованным и во многом оправданным. Но «пятерка» — все же много: даже в страховом полисе, заключенном в 2024 году, его цена — 3 200 000 рублей. А вот за эту сумму Geely Monjaro надежды оправдывает целиком и полностью.