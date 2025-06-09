Тюнинг автомобиля как вызов: ГИБДД не одобряет, ВК-сообщества в экстазе

Разбираясь в понятиях кастомизации, портал «АвтоВзгляд» решил вникнуть в их суть и... захлебнулся. В хроме, аэрографии, форумах на тысячу страниц и стилях. В итоге мы пришли к выводу, что нынче тюнинг авто в родном отечестве — коктейль из искусства, инженерного гения и TikTok-бунта. Поэтому сегодня разберем лишь два наиболее заметных направления доморощенного улучшайзинга машины — стэнс и лоурайд.

Каждый из нас встречал на дороге заниженное тазикообразное транспортное средство с оторванными бамперами, с техническими, скорее всего, нарушениями в подвеске, открытыми окнами и сипящими басами кальян-рэпа, рифмующего слова «труба» и «шкворень». Поверьте, к лоурайдингу или стэнсу это движущееся нечто имеет весьма отдаленное отношение.

Один из самых известных примеров настоящего лоурайда — Chevrolet Impala (Ramone) 1959 года с хромированной подвеской, ставший звездой мультфильма «Тачки». Прототипом «Рамона» стали настоящие шедевры из гаражей американских клубов вроде Majestics, Imperials и Lifestyle Car Club — настоящих легенд калифорнийского лоурайда. Эти объединения еще в 1970-х и 80-х пропагандировали культуру «медленно и низко» (low&slow), как форму уличного искусства.

Именно их машины с гидравлической подвеской, вручную нанесенной аэрографией и блестящими хром-пакетами стали каноном жанра, который позже вдохновлял Голливуд и всю планету. Увы, в реальности такая подвеска в России — повод для административного протокола. Хотя и у нас, к слову, тоже есть лоурайд-клубы.

Фото globallookpress.com

Один из самых известных — «Бояре». Вопреки западным традициям, кастомизируют они преимущественно ГАЗ «Волга», придавая им аристократичные черты и добротный славянский лоск, вплетая в хромированные линии дыхание истории и любовь к отечественному автостилю.

А когда движимое имущество стоит на кривеньких лапках (ой, колесах), мелко подрагивая выхлопной трубой, облепленное наклейками, прикрывающими проржавелые места кузова — это вовсе не стэнс. Ведь последний — стиль тюнинга, в котором автомобиль занижают до предела, изменяют развал колес и ставят широкие диски, чтобы добиться визуального эффекта «брюха по асфальту».

Практичность, управляемость и безопасность уходят тут на второй план. Стэнс — не только стиль, но и целая субкультура, возникшая из желания выделиться и бросить вызов традиционным стандартам. На специализированных фестивалях собираются тысячи автомобилей с клиренсом в пару сантиметров и колесами, торчащими за пределы арок.

У них характерный экстремальный развал, специально измененная геометрия подвески, часто полностью переработанная ходовая часть. Большинство подобных проектов передвигается только по выставочным площадкам на эвакуаторах, но находятся и те, кто выезжает в таком виде на дороги общего пользования — несмотря на риски штрафов и поломок. Главное — выглядеть так, чтобы прохожие снимали, а подписчики лайкали.

Фото globallookpress.com

— Безусловно, само по себе желание владельца персонализировать свой автомобиль, выделить его из потока, улучшить его характеристики или выразить свою принадлежность к определенной культуре — явление абсолютно естественное и легитимное, — комментирует ситуацию генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. — Качественный тюнинг, будь то доработка подвески для лучшей управляемости (в разумных пределах), установка более эффективных тормозов или даже изменение внешнего облика с сохранением безопасности, может быть продиктован реальной необходимостью и глубоким пониманием автомобиля. Это — форма технического творчества и уважения к машине.

Однако именно стэнс и агрессивный лоурайдинг чаще всего оказываются в эпицентре проблем. С точки зрения законодательства РФ (техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и КоАП РФ) здесь все предельно ясно: любые изменения конструкции автомобиля, влияющие на безопасность (а клиренс, углы установки колес, жесткость подвески — ключевые факторы), требуют обязательного согласования и внесения в документы. Подавляющее большинство стэнс- и лоурайд-проектов этим требованиям не удовлетворяют де-юре. Их эксплуатация на дорогах общего пользования — прямое нарушение закона, влекущее за собой штрафы, запрет эксплуатации и эвакуацию.

Но было бы ошибкой всех стричь под одну гребенку. Для многих это глубокая субкультура, образ жизни, кропотливый труд по созданию уникального автомобиля, предмет гордости и мастерства. Качественный, продуманный и безопасный тюнинг, прошедший все необходимые процедуры согласования, заслуживает уважения, — подчеркивает наш эксперт.

Фото globallookpress.com

У типичного стэнсера в багажнике часто найдется пара подкладок — чтобы переехать «лежачего полицейского», не оставив на нем бампер. Домкрат — на случай, если все-таки зацепился. Баллон с блеском для резины, чтобы колеса сияли, как будто только что из салона. Хотя по факту, это просто способ привлечь внимание к отсутствию клиренса. Ну и табличка «Low&Slow» — чтобы ни у кого не возникло иллюзий.

Лоурайдеры куда технологичнее. В багажнике — запасной аккумулятор, чтобы хватило на «танцы» подвески, пульт управления гидравликой, наклейки «Lowrider 4 Life» и «Don't touch»: на случай, если кто-то засомневается в принадлежности к субкультуре. Плюс иконка в бархатной рамке. На всякий случай.

Хотя от ГИБДД, регулярно устраивающей рейды против отъявленных доморощенных тюнингеров, она не спасает. Потому что тюнинг — не просто блеск и басы. Пока, увы, это игра на грани закона, где главное — не только выглядеть дерзко, но и возможность уехать своим ходом, а не на буксировочном «галстуке». Хочешь выделиться — согласуй изменения и живи спокойно. Иначе шоу закончится не овациями, а цепью эвакуатора и квитанцией с печатью ГАИ.