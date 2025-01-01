И «китайцы» тоже: названы модели авто, чаще всего попадавших в ДТП в 2024 году

По статистике, основанной на обращениях в одну из ведущих в РФ страховых компаний по полисам ОСАГО, лидер по количеству ДТП с начала 2025 года — Toyota. Машины этой марки фигурировали более чем в 33 тыс. аварийных случаев, замечает гендиректор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. Второе место в рейтинге — у Kia (свыше 28 тыс. случаев). Следом идут Hyundai и LADA: у каждой марки более чем по 27 тыс. ДТП. В этот список также попал Volkswagen с более чем 17 тыс. аварий.

«И что эта статистика дает?» — задастся разумным вопросом любой читатель. У других страховщиков цифры могут отличаться. Да и гораздо полезнее знать, какие конкретно модели авто попадают в аварии чаще (или реже) остальных.

Антирейтинги разных страховых компаний действительно отличаются, замечает Стрельников. Но в большинстве «топов» оказываются LADA Granta и Kia Rio, хотя это может быть связано с их популярностью и, следовательно, с количеством этих авто на дорогах. Например, в список самых «аварийных» также входят еще две часто встречающихся на российских дорогах легковушки — Hyundai Solaris и Ford Focus. Стали чаще фигурировать в статистике ДТП сразу несколько китайских моделей.

Действительно, самые «аварийные» автомобили — те, которые, пользуются наибольшей популярностью, считают в пресс-службе ГК «Автодом». И делать вывод об уровне безопасности автомобиля на основе числа аварий, приходящихся на определенную модель, не следует.

Фото globallookpress.com

Однако есть нюанс. Целый ряд крупных российских страховщиков внимательно отслеживают, помимо прочего, процент автомобилей, которые в результате ДТП признаются конструктивно погибшими.

Списки лидеров таких «тотальных аварий» различаются, но очень часто в топах оказывается все та же LADA Granta. Впрочем, вероятно, и в этом рейтинге она оказалась, что называется, в силу закона больших чисел, то есть из-за своей популярности. А вот присутствие «чайнакаров» в топах аварийных антирейтингов озадачивает.

Например, по данным одного из ведущих страховщиков, список самых «неудачливых» моделей с начала 2024 года выглядит следующим образом: Omoda C5 — 3,76%, LADA Granta — 2,90%, Kia Rio — 2,31%, CheryTiggo 7 Pro — 2,02%, Geely Coolray — 2,02%. То есть из пяти лидеров три (с общей долей 7,8%) — китайские машины, сравнительно недавно снискавшие популярность в России. Да, число «чайнакаров» на наших дорогах стремительно растет, но их доля в общем автопарке — пока всего 4%. И столь мощный вклад в статистику «тотальных ДТП» настораживает.

Конечно, каждый для себя решает сам, какую выбрать машину. И стоит ли из соображений безопасности ориентироваться на данные страховщиков — вопрос неоднозначный. Странно было бы пытаться спрогнозировать риск аварии, опираясь на сухие цифры, которые, к тому же, в разных источниках могут отличаться. А безопасное вождение требует в первую очередь аккуратности при движении, соблюдения ПДД и вообще грамотной эксплуатации ТС.