Сомнительный «концентрат»: какую «незамерзайку» лучше всего использовать зимой

Всегда чистая «лобовуха» — неотъемлемая часть безопасности любой поездки. А еще грязное стекло сильно утомляет во время движения, ведь зачастую «дворники» просто размазывают грязь по стеклу, поскольку «омывайка» не справляется с возложенными на нее задачами. Особенно — зимой. Насколько ее «дееспособность» зависит от состава и температурных характеристик его ингредиентов, и есть ли смысл брать более концентрированную «незамерзайку», выяснил портал «АвтоВзгляд».

Вопрос, который регулярно возникает у автомобилистов. Особенно в условиях перепадов температур, когда на улице около нуля, а в магазине на полке стоят канистры с гордой надписью «-25» и «-30». И чем ниже температура — тем выше стоимость за «баклажку». На первый взгляд — чем «ядренее» эта «жижа», тем она лучше чистит. А ядреность мы можем определить по температуре замерзания. Но на деле, как выясняется, химия работает немного иначе.

С морозами все более-мнее понятно: температура замерзания стеклоомывающей жидкости должна быть чуть ниже реальной температуры на улице. Небольшой запас прочности нужен, так как синоптики не всегда точны, и лучше пусть жидкость будет более устойчива к морозам.

Но если разница эта слишком велика, будет ли такая субстанция лучше отмывать стекло при более теплой погоде? На деле, когда этот запас становится чрезмерно большим, пользы от него уже нет.

Фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Состав большинства «стеклоомываек» примерно одинаковый: спирт, поверхностно-активные вещества и вспомогательные присадки, да ароматизатор с красителем. За очистку стекла отвечают именно ПАВы — они растворяют дорожную грязь, масляную пленку и следы подсохших реагентов.

Спирт же попросту не дает смеси замерзнуть. Его концентрация напрямую влияет исключительно «морозостойкость», и почти не улучшает качество мойки. К тому же он — сам по себе хороший растворитель и формально это так, но есть нюанс: он очень летуч.

Та небольшая порция жидкости, распыленная до мелких фракций, которую форсунки выливают на стекло, испаряется почти мгновенно, особенно при плюсовой температуре или на разогретом обдувом печки лобовом стекле. В итоге высокая концентрация спирта не успевает сделать ничего, кроме как усилить запах в салоне и оставить все компоненты «омывайки» без связующего элемента.

Есть и экономическая составляющая иррациональности этой идеи. Чем «зимнее» жидкость, тем дороже она в производстве. И если при умеренной температуре гнаться за самой дешевой канистрой с минимальной ценой за «-30», велик риск нарваться на экономию не в вашу пользу.

Фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Низкокачественные составы делаются на метаноле. А он может разъесть резинотехнические изделия и даже оставить белесые пятна на плафонах фар, сделанных из поликарбоната. В результате, вместо чистого стекла — разводы, пятна и испорченные делали кузова.

Другая сторона медали — дискомфорт и вред здоровью. При использовании концентрированных составов в теплую погоду запах спирта становится заметно резче, особенно в городском режиме, когда приходится чаще пользоваться омывателем. А концентрация паров спирта, хотя и немного, но притупляет внимание.

Вывод здесь довольно простой, и играющий на руку семейному бюджету: использовать стеклоомывающую жидкость с небольшим запасом замерзания. А брать сильно стойкие «омывайки» к холодам стоит только тогда, когда это действительно будет необходимо. В остальное время идея использовать более концентрированную жидкость не даст ни лучшей очистки, ни экономии, а то еще и навредит.

Именно поэтому производители и делают составы под разные температурные режимы. Чтобы нам с вами не приходилось переплачивать за лишние доли спирта. Для нормальной видимости важны не экстремальные цифры на этикетке, а соответствие температуре за бортом, хороший и сбалансированный состав смеси, который ее пенится, растворяет дорожную грязь и не забивает осадком форсунки.