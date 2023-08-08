Таинственное исчезновение: куда уходит «омывайка», если луж под машиной нет

фото globallookpress.com
Стеклоомывающая жидкость — это не моторное масло и не антифриз: ее потеря не особо критична. Но когда вам приходится снова и снова наполнять бачок, особенно если автомобиль почти не эксплуатируется, это начинает напрягать. В чем же может крыться проблема? Ответ на сей вопрос — в материале портала «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Если ваша машина слишком быстро стала тратить жидкость омывателя, то можно для начала обвинить во всем грязную погоду за бортом. Много ездим, много брызгаем на стекло — все объяснимо. Гораздо более интригующая ситуация складывается, когда вы особо машиной не пользуетесь, а подливать «омывайку» приходится часто. Заметив подозрительно быстрое испарение жидкости из бачка, опытный автовладелец первым делом заглянет под брюхо стоящего авто: мы же все в курсе, что чудес не бывает — где-то она должна выливаться!

Иногда этот подход помогает. На не сильно молодых автомобилях, независимо от марки и модели, порой выходят из строя трубочки и уплотнения системы очистки лобового стекла. В подобных случаях автовладелец замечает капель либо с защиты картера двигателя, либо откуда-то из-под подкрылка колеса, либо с пластика бампера — когда «пробоина» появляется в области «прыскалки» на фару головного света. Что делать с такой течью — понятно: демонтируем все, что мешает доступу к проблемному месту, и герметизируем участок трубопровода.

фото himpk.ru

Единственное, что может осложнить применение этого алгоритма — установившаяся сырая погода. Когда из-за хронических дождей или слякоти обнаружить следы протечки не удается физически. Но бывает, что «омывайка» куда-то девается, а под машиной — сухой и чистый асфальт. Это очень неприятный для автовладельца признак. Ведь в таком случае единственный оставшийся у коварной жидкости путь — в салон автомобиля.

Такое возможно у моделей, оснащенных системой очистки заднего стекла — то есть у кроссоверов, которые на данный момент занимают наибольшую долю автопарка России. Магистраль от насоса к форсунке на пятой двери проходит по салону. И когда она протекает, жидкость скапливается внутри кузова на полу под обшивкой. Зимой, с вонючей «незамерзайкой» в бачке, можно узнать о происходящем потопе по сильному запаху отдушки и изопропилового спирта. А летом, когда для полива стекол большинство водителей использует простую воду, о неприятности сообщит лишь хлюпающее покрытие пола.

После устранения такой протечки придется как минимум серьезно бороться с сыростью в автомобиле, а как максимум — с ржавчиной, которую избыток влаги может спровоцировать.

технология, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
8 августа 2023
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