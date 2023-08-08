Таинственное исчезновение: куда уходит «омывайка», если луж под машиной нет

Если ваша машина слишком быстро стала тратить жидкость омывателя, то можно для начала обвинить во всем грязную погоду за бортом. Много ездим, много брызгаем на стекло — все объяснимо. Гораздо более интригующая ситуация складывается, когда вы особо машиной не пользуетесь, а подливать «омывайку» приходится часто. Заметив подозрительно быстрое испарение жидкости из бачка, опытный автовладелец первым делом заглянет под брюхо стоящего авто: мы же все в курсе, что чудес не бывает — где-то она должна выливаться!

Иногда этот подход помогает. На не сильно молодых автомобилях, независимо от марки и модели, порой выходят из строя трубочки и уплотнения системы очистки лобового стекла. В подобных случаях автовладелец замечает капель либо с защиты картера двигателя, либо откуда-то из-под подкрылка колеса, либо с пластика бампера — когда «пробоина» появляется в области «прыскалки» на фару головного света. Что делать с такой течью — понятно: демонтируем все, что мешает доступу к проблемному месту, и герметизируем участок трубопровода.