Весенняя проблема: как за 150 рублей справиться с вечно грязными боковыми стеклами китайских авто

Одним из неприятных откровений для свежеиспеченных владельцев новеньких, красивых и технологичных автомобилей из Поднебесной станет состояние боковых стекол после прохвата по стандартной российской дороге, скажем, весной или осенью: обзорность исчезает быстрее, чем зайцы у Коперфильда. Пять-десять километров — давай, до свидания. Как с этим бороться и чем помочь «чайнакару» рассказывает портал «АвтоВзгляд».

На одной из демонстрационных сессий, прошедших совсем недавно, представители очередного китайского бренда с гордостью заявили: мы, мол, разогнали скорость разработки и постановки на конвейер новой модели до невиданных ранее показателей — 30 месяцев!

Тогда как всякие японцы и прочие корейцы с европейцами и американцами тратят на это не менее 5 лет. Иными словами, китайская новинка добирается до покупателя в два раза быстрее! Круто, не правда ли? Впрочем, за красивой циферкой часто скрываются очень грустные буковки.

Естественно, что двукратное сокращение срока подготовки любого продукта (и не только машины) к выпуску прямо связано не только с человеко-часами, которых у китайцев как крапивы за баней, но и с отказом от ряда некогда обязательных процедур.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

И прокатившись на любой «поднебесной» новинке понимаешь, какие именно элементы подготовки «пошли под нож». В частности, длительное тестирование нового автомобиля в реальных условиях — все эти прогоны в камуфляже — явно были кратно сокращены: в лаборатории покрутили, на компьютерах повертели, по территории завода покатались — и на конвейер шагом марш. В теории — топ, однако на практике начинают вылезать «артефакты».

Один из наиболее распространенных — просчеты в аэродинамике, которые, в частности, сводятся к водопаду грязи и зимнего реагента с лобового стекла на боковые «триплексы»: зеркало заднего вида остается разве что в памяти через 15 минут после выезда с мойки.

Все эти немецкие пластиковые бортики, японские канавки — тлен и скукота: прилепили лобовое на клей вровень со стойкой — и погнали. Потом, возможно, пожелания расстроенных клиентов учтут, если, конечно, услышат.

Но это, как показывает практика, не точно. Обычно именно ему, клиенту, и предстоит разбираться и «допиливать» приобретенный за ворох миллионов автомобиль до состояния, в котором его можно эффективно эксплуатировать в России.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Первый вариант решения проблемы — канонические брызговики, которые, как мы знаем благодаря многочисленному «праворульному импорту», бывают очень разных размеров. Иногда — с дверь. Выглядит неказисто, внешний вид автомобиля, особенно современного, крепко уродует, зато работает исправно — стекло долго остается чистым, а водитель сохраняет обзорность, что чрезвычайно важно для БДД.

Второй вариант, который, кстати говоря, дешевле и проще — это «народное средство»: антидождь. Натерев коктейлем парафина и растворителя боковые стекла, можно до недели наслаждаться обзорностью и не грустить насчет недоработок китайских инженеров: поздней осенью, зимой и ранней весной стекла мы опускаем не слишком часто, состав держится, так что до следующей по расписанию мойки «химия» точно доживет, даже если наносить ее не слишком профессионально.

Впрочем, со второй-третьей попытки даже начинающий «детейлер» научиться чистой микрофиброй располировывать «антидождь» на стекле, доводя «триплекс» буквально до хрустального блеска. Цена вопроса — 150 рублей. Мамина микрофибра для праздничной чистки зеркал — бесценна.