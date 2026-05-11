Грязная «диета» для дизеля: к чему приводит нестабильность параметров тяжелого топлива

Если вы полагаете, что дизельный двигатель способен переварить внутри себя солярку с любой встречающейся на вашем пути АЗС, то однозначно заблуждаетесь. С другой стороны, специалисты по ремонту дизелей утверждают, что эти агрегаты в современных авто куда привередливее своих бензиновых собратьев, в том числе и по части используемого топлива. Неудивительно, что одной из частых причин появления дефектов у дизелей оказывается нестабильность параметров тяжелого горючего.

Последствия кормления двигателя «некондиционной» солярой не наступают мгновенно. Это скорее можно охарактеризовать как эффект накопленной усталости, который вылезает в самый неподходящий момент (например, на трассе, когда машина идет с полной загрузкой).

В зоне риска — плунжерные пары ТНВД, прецизионные зазоры распылителей и система рециркуляции отработавших газов. Первое, что страдает от переменного качества горючего — воспламеняемость смеси. На заправке «А» вам залили соляру с цетановым индексом 51. Двигатель запускается с пол-оборота, работает бархатисто. На заправке «Б» — уже смесь с реальным цетановым числом 42-43, да еще и с примесью отработанных масел. Что же после этого происходит в камере сгорания?

В таких условиях период задержки самовоспламенения удлиняется. Топливо, впрыснутое под давлением 2000 бар, не успевает сгореть штатно. Оно копится в полости поршня, а затем детонирует единым фронтом. Механики называют это «дизельным стуком».

Но обыватель часто воспринимает это как обычное для дизеля явление. На деле получаем микроудары по шатунным вкладышам, поршневым пальцам и, что страшнее, по кромкам поршней. Случаются и прогары поршня или залегание колец уже к 100 тыс. км пробега. Впрочем, это еще не все.

Куда опаснее для дизелей снижение смазывающей способности топлива Дизельное горючее по факту — единственная смазка для точнейших пар «плунжер-гильза» в насосе высокого давления. А потому оно должно иметь в своем составе ряд присадок, включая противозадирные. Но на всех ли российских АЗС можно найти топливо требуемого качества — тот еще вопрос.

Сегодня у вас в бак залит «премиум» с полным набором рекомендованных добавок, а завтра может оказаться гидроочищенный газойль, высушивающий поверхности деталей ТНВД досуха. Надо понимать, что, когда вы заливаете дизтопливо с пониженной смазывающей способностью, постепенно начинается сухое трение. Результатом этого процесса могут быть задиры на плунжере ТНВД.

В итоге постепенно теряется производительность (машина вяло набирает обороты), потом насос «раскидывает» стружку по всей рампе. Эти частички металла убивают форсунки мгновенно: игла распылителя прихватывается, перестает закрываться. Затем появляется «прерывистый» прогрев, когда из глушителя валит черный дым, и семимильными шагами растет расход соляры. Ну, а потом следует и приговор автомеханика. Нередко это замена насоса с ремонтом едва ли всей топливной системы.

Получается, что бак «сомнительной» соляры в пересчете на реальные поломки мотора стоит многократно выше его ценника. Причем переменное качество горючего — это своего рода разрушитель, работающий по принципу «копилки».

Сегодня вы взяли топливо с завышенной серой — убили нейтрализатор и сажевый фильтр. Заправили горючее с низким цетаном — заработали нагар на клапанах EGR. А уж если нарвались на воду в соляре — добро пожаловать на стенд промывки форсунок. Конечная цена вопроса в ряде случаев достигает примерно десятой части от полной стоимости машины. Поэтому тут важно помнить очевидное правило: стабильность параметров дизтоплива гораздо важнее его стоимости.

Именно поэтому опытные владельцы дизельных «моторов» всегда подбирают для своего авто какую-нибудь сетевую АЗС известного бренда. Ведь там, как правило, качество соляры оказывается более-менее стабильным. Ну, а для тех ситуаций, когда у вас возникают сомнения в предлагаемом на АЗС горючего, не будет лишним держать в багажнике специальную присадку комплексного действия. Она поможет нейтрализовать негативные моменты применения дизтоплива.

Таких средств на рынке сегодня немало: есть как российские, так и зарубежные препараты. Так, скажем, из числа последних неплохо зарекомендовал себя состав Speed Diesel Zusatz от немецкой Liqui Moly. Данный продукт изначально создавался с учетом возможного смешения с топливом нестабильного качества. Поэтому в нем предусмотрены компоненты, позволяющие повысить цетановое число, а заодно улучшить смазывающие свойства соляры. Кроме того, эта присадка эффективно противостоит коррозии, что тоже крайне важно при заливке в бак некондиционного дизтоплива.