Блондинка за рулем: что нужно знать, отправляясь на тест-драйв в автосалон

Фото newcountry.com
Выбрать новый автомобиль — это вам, девушки, не половичок вытряхнуть, для некоторых это практически бином Ньютона! Столько всего надо выяснить про будущую ласточку — хорошо, что в наше время есть интернет. Хотя, вместо того, чтобы месяцами спамить вопросами на автофорумах, можно сразу заказать в автосалоне тест-драйв. Прокатился на машине, и все становится ясно — твое это или нет!
Лиза Маслова

Бесплатные тест-драйвы автомобилей предлагают сейчас все крупные официальные дилеры. Устроить себе увлекательное катание на каруселях, то есть на сверкающей ласточке, проще простого: звоните в автосалон, договариваетесь о дате заезда, и в назначенный день являетесь к менеджеру с «правами» и паспортом. Сразу хочу вас предупредить — лучше проситься на утро выходного дня: так хоть дороги будут свободны, а мыкаясь по пробкам пазла в голове не сложишь!

Правда, есть и еще одно препятствие для честной оценки будущего авто. На тест-драйв вам, скорее всего, выкатят машину со всеми супер-наворотами, с самым мощным двигателем. Само собой, вы выйдете из такого авто на подкашивающихся от восторга ногах и помчитесь проплачивать деньги в кассу. И, возможно, зря.

Фото progoroduhta.ru

Если вы планируете покупать машину в базовой комплектации, или еще какой-то, кроме люкса, то экстаз после покупки может сильно поубавиться. Предположим, прокатились вы на 2-литровом кроссовере, а купили подешевле, с двигателем объемом 1,6 л. Вот и будете потом грустно вздыхать ночами оттого, что ваш пепелац с такой ленцой разгоняется.

А знаете почему некоторые потенциальные покупатели автомобиля не торопятся на тест-драйв? Боятся, что в случае ДТП их заставят выплачивать ущерб. Так вот, девушки, это все сказки бабы Фисы. У добротных официальных дилеров машины застрахованы на этот случай по полной программе. Так что даже если вы, Боже упаси, помнете крыло, все будет возмещать страховщик, а вовсе не ваш муж.

Правда, есть и серые автосалоны, то есть не официалы. На всякий случай, перед тестовыми покатушками уточните вопрос на счет КАСКО — если консультант загадочно молчит, то бегите оттуда подальше, к заводскому дилеру. А если я что то перепутала-упустила, рассказывая от таких вот дилерских покатушках, поправьте меня, девушки, и дополните…

дилеры, автосалоны, купить машину, тест-драйв, женщина за рулем
24 июля 2019
294