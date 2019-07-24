Блондинка за рулем: что нужно знать, отправляясь на тест-драйв в автосалон

Если вы планируете покупать машину в базовой комплектации, или еще какой-то, кроме люкса, то экстаз после покупки может сильно поубавиться. Предположим, прокатились вы на 2-литровом кроссовере, а купили подешевле, с двигателем объемом 1,6 л. Вот и будете потом грустно вздыхать ночами оттого, что ваш пепелац с такой ленцой разгоняется.

А знаете почему некоторые потенциальные покупатели автомобиля не торопятся на тест-драйв? Боятся, что в случае ДТП их заставят выплачивать ущерб. Так вот, девушки, это все сказки бабы Фисы. У добротных официальных дилеров машины застрахованы на этот случай по полной программе. Так что даже если вы, Боже упаси, помнете крыло, все будет возмещать страховщик, а вовсе не ваш муж.

Правда, есть и серые автосалоны, то есть не официалы. На всякий случай, перед тестовыми покатушками уточните вопрос на счет КАСКО — если консультант загадочно молчит, то бегите оттуда подальше, к заводскому дилеру. А если я что то перепутала-упустила, рассказывая от таких вот дилерских покатушках, поправьте меня, девушки, и дополните…