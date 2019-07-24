Блондинка за рулем: что нужно знать, отправляясь на тест-драйв в автосалон

Бесплатные тест-драйвы автомобилей предлагают сейчас все крупные официальные дилеры. Устроить себе увлекательное катание на каруселях, то есть на сверкающей ласточке, проще простого: звоните в автосалон, договариваетесь о дате заезда, и в назначенный день являетесь к менеджеру с «правами» и паспортом. Сразу хочу вас предупредить — лучше проситься на утро выходного дня: так хоть дороги будут свободны, а мыкаясь по пробкам пазла в голове не сложишь!
Правда, есть и еще одно препятствие для честной оценки будущего авто. На тест-драйв вам, скорее всего, выкатят машину со всеми супер-наворотами, с самым мощным двигателем. Само собой, вы выйдете из такого авто на подкашивающихся от восторга ногах и помчитесь проплачивать деньги в кассу. И, возможно, зря.