Блондинка за рулем: зачем красавицам «мухобойка»

krasnoyarsk.express-shina.ru
Страсть к украшательству всего и вся — и автомобиль не исключение — у нас, девочки, что называется — в крови. Хотя, как мне кажется, и многие мужчины этим делом балуются. А иначе зачем они лепят на капоты своих железных коней куски пластмассы, которые называют дефлекторами?
Лиза Маслова

Даже если у вас сейчас не возникло ни одной зрительной ассоциации, я вас уверяю — вы эти штуковины точно видели, причем, много-много раз. Это такие, повторюсь, пластмассовые накладки на краю капота, которые повторяют его контур. Чаще всего они бывают черными, и иногда на них указана белыми буковками модель авто — к примеру, «Focus», или «X-Trail». Как же раньше они меня раздражали, вы себе просто не представляете! Я не могла понять, как можно уродовать экстерьер своей машины этими жуткими нашлепками! Сейчас, конечно, я автоледи продвинутая, и могу вам рассказать в чем, собственно, фикус.

Дефлекторы в народе кличут мухобойками и, собственно, это меткое имечко отражает их суть. По идее, эти пластиковые обтекатели призваны изменять направление потока ветра в пути, чтобы мухи и прочая нечисть с крылышками не летели в лобовое стекло. Производители уверяют, что «мухобойка» спасает капот и стекло еще и от мелких камушков. Хотя есть мнение, что на деле дефлектор может уберечь от щебня только ту часть капота, которую прикрывает. И споры на автомобильных форумах на эту тему бесконечны. Меня, например, очень впечатлил отзыв одного автолюбителя, уверяющего, что «мухобойка» уберегла его капот от атакующего голубя-камикадзе: бедная птица умудрилась врезаться как раз в этот пластиковый щиток.

Фото i8.drivenn.ru

Конечно, если вы часто ездите по гравию, мало ли, то дефлектор не помешает. И если постоянно рассекаете между городами и весями по трассам, где навстречу вам летят полчища мошкары, то опять-таки, лучше свой капот тюнинговать. Крепится «мухобойка» специальными элементами плюс самоклеющейся лентой — так что сверлить капот, конечно же, не придется. Но! Мое дело рассказать вам пару ужастиков.

Некоторые автовладельцы жалуются на то, что под дефлектор зимой забивается снег, а летом песок и грязь, так что лакокрасочное покрытие под ним терпит нешуточные лишения — то есть это верное средство сгноить кузов. Чтобы не пришлось проверять это на своем опыте, не забудьте перед установкой мухобойки обработать капот каки-нибудь антикоррозийным средством.

Ну, а что до эстетики и чувства прекрасного… Тут, подружки, на вкус, как говорится, и цвет товарищей нет.

ремонт, запчасти, аксессуары, техническое обслуживание
18 июня 2019
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