Блондинка за рулем: зачем красавицам «мухобойка»

Даже если у вас сейчас не возникло ни одной зрительной ассоциации, я вас уверяю — вы эти штуковины точно видели, причем, много-много раз. Это такие, повторюсь, пластмассовые накладки на краю капота, которые повторяют его контур. Чаще всего они бывают черными, и иногда на них указана белыми буковками модель авто — к примеру, «Focus», или «X-Trail». Как же раньше они меня раздражали, вы себе просто не представляете! Я не могла понять, как можно уродовать экстерьер своей машины этими жуткими нашлепками! Сейчас, конечно, я автоледи продвинутая, и могу вам рассказать в чем, собственно, фикус.

Дефлекторы в народе кличут мухобойками и, собственно, это меткое имечко отражает их суть. По идее, эти пластиковые обтекатели призваны изменять направление потока ветра в пути, чтобы мухи и прочая нечисть с крылышками не летели в лобовое стекло. Производители уверяют, что «мухобойка» спасает капот и стекло еще и от мелких камушков. Хотя есть мнение, что на деле дефлектор может уберечь от щебня только ту часть капота, которую прикрывает. И споры на автомобильных форумах на эту тему бесконечны. Меня, например, очень впечатлил отзыв одного автолюбителя, уверяющего, что «мухобойка» уберегла его капот от атакующего голубя-камикадзе: бедная птица умудрилась врезаться как раз в этот пластиковый щиток.