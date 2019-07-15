Блондинка за рулем: меняем смазку

Кашу маслом не испортишь, а вот двигатель автомобиля — запросто. Так что вопрос, чем свою машину умаслить, не дает нам покоя каждые 10 000 километров. Это срок плановой замены масла, не забыли?

Масло в двигателе нужно для того, чтобы смазывать его детали, защищать их от износа. Это прописная истина. А вот головоломки начинаются тогда, когда в автомагазине приходится продираться сквозь дебри маркировок на масляных канистрах. Что заливать-то будем? Тут даже опытные водители порой путаются в показаниях. Так что к ним с поклоном за советом я вам ходить не рекомендую. Достаньте-ка лучше, девушки, сервисную книжку своего авто — где она там у вас в бардачке завалялась?

В ней все четко прописано: смотрим на буквы и цифры в инструкции, и сопоставляем их с теми, что прописаны на этикетке моторного масла. А вот раскрученный бренд — дело второстепенное. Хотя, бросаться на копеечную канистру тоже не стоит: мало ли чего там китайские химики намешали: это же все равно, что подсолнечного масла залить, еще неизвестно, что хуже окажется.