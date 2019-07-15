Блондинка за рулем: меняем смазку

Вздувшийся стаканчик с йогуртом в холодильнике не удивляет никого: ну подумаешь — испортился, мусорное ведро всегда готово принять любые несвежие «дары». Но когда дело касается автомобиля, то мы, девушки, забываем не только о сроках годности его комплектующих, но даже о плановой замене моторного масла. А между тем, обновления требует даже программа вашего навигатора: иначе построят рядом с вами новый дом, и вы заблудитесь буквально в трех соснах!
Кашу маслом не испортишь, а вот двигатель автомобиля — запросто. Так что вопрос, чем свою машину умаслить, не дает нам покоя каждые 10 000 километров. Это срок плановой замены масла, не забыли?
Масло в двигателе нужно для того, чтобы смазывать его детали, защищать их от износа. Это прописная истина. А вот головоломки начинаются тогда, когда в автомагазине приходится продираться сквозь дебри маркировок на масляных канистрах. Что заливать-то будем? Тут даже опытные водители порой путаются в показаниях. Так что к ним с поклоном за советом я вам ходить не рекомендую. Достаньте-ка лучше, девушки, сервисную книжку своего авто — где она там у вас в бардачке завалялась?
В ней все четко прописано: смотрим на буквы и цифры в инструкции, и сопоставляем их с теми, что прописаны на этикетке моторного масла. А вот раскрученный бренд — дело второстепенное. Хотя, бросаться на копеечную канистру тоже не стоит: мало ли чего там китайские химики намешали: это же все равно, что подсолнечного масла залить, еще неизвестно, что хуже окажется.
Даже в сервисе следите за маслом в оба: мастер может преспокойно залить совсем не то, что доктор прописал, да еще и будет заливаться соловьем о том, что его микстурка тоже отлично прокатит! Самый печальный для двигателя случай — когда его подкармливают маслом более низкой вязкости. Повышенная вязкость не так опасна, но с таким маслом мотор будет молотить при повышенной температуре и износится, конечно, быстрее. Так что, девушки, если вам дорог двигатель собственного авто, проконтролируйте лично, с какой именно канистрой мастер топчется вокруг вашей ласточки.
Да, хочу напомнить: правило «забыл и залил» к моторному маслу не относится никаким образом: его уровень нужно периодически проверять, и в случае чего — доливать. А куда оно, собственно, девается? Ну, хотя бы растекается и прогорает, и это нормально. Ненормально, когда масло исчезает уж слишком стремительно — значит, подтекает, так что добро пожаловать в сервис на диагностику.