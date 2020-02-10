Почему опасно покупать с рук подержанные машины премиум-класса

На досках объявлений — широкий выбор люксовых авто. На вторичке цена этих моделей начинается от 2 млн. рублей. Здесь можно найти как популярные BMW, Mercedes, так и повыбирать среди Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Porsche, Aston Martin. Ferrari и Lamborghini тоже есть.
Мы обзвонили и проверили порядка 20 предложений о продаже. Чаще всего встречались «молодые» машины, однажды побывавшие в легком ДТП и, видимо, наскучившие своему владельцу. Такие, как, например, этот Porsche Cayenne 2015 года.
ЛЮКС ПОСЛЕ ДТП
По телефону владелец уверял, что автомобиль в идеальном состоянии. Однако, «пробив» машину по различным данным с помощью сервиса avtocod.ru, мы выяснили, что транспортное средство несколько раз ремонтировалось (1 авария и 3 расчета ремонтных работ. ДТП произошло еще в 2016 году), владелец успел потерять ПТС и получить дубликат, а также насобирать за 5 лет владения штрафов на 45000 рублей. Последний, кстати, за превышение скорости не оплачен до сих пор. Только после озвучивания данных из отчета хозяин признался, что менял лобовое стекло и бампер — результате лобового столкновения серьезно пострадала передняя часть машины. И скорее всего, там уже нарушена геометрия кузова…
Или, например, проверенный нами Jaguar F-Pace S за 2 369 000 рублей, продавец которого по телефону гарантировал, что машина в прекрасном состоянии.
Однако в ее «личном деле» — 4 расчета ремонтных работ на суммы 973 180, 136 586, 51974 и 42807 рублей. Это означает, что т/с было осмотрено экспертом. По результатам осмотра страховая компания рассчитала сумму ремонтно-восстановительных работ. Однако в отчете avtocod.ru данных об авариях нет. Это говорит о том, что ДТП официально не фиксировали. Или оформляли европротокол. Ну и вдобавок продавец оставляет неоплаченные штрафы на 20 000 рублей. Надо ли вам такое счастье?
ПРЕМИАЛ В ЛИЗИНГЕ
А как вам «бюджетный» Bentley Bentayaga за 11,79 млн. рублей 2017 года выпуска с небольшим пробегом? Заманчивое предложение? Да, все замечательно, если не считать, что машина до сих пор числится в лизинге. И с количеством владельцев продавец немного ошибся. Вместо трех указал одного. Что же касается лизинга, его оформляли дважды. Последний хозяин оформил машину в лизинг в апреле 2019 года.
Если до сделки он не выплатит полную стоимость авто, то в будущем есть риск, что перестанет вносить платежи вовсе. У нового владельца машину может изъять лизинговая компания. Подробно о рисках покупки авто после лизинга мы уже писали ранее.
А если говорить о подержанных премиальных авто в целом, то по данным сервиса avtocod.ru чаще всего у люксовых автомобилей встречались расчет ремонтных работ и неоплаченные штрафы; 14,48% машин участвовали в ДТП; 13,13% продавались с дубликатом ПТС; 8,14% имели ограничения ГИБДД; 4, 52% находились в залоге; 4, 07% скрывали в себе скрученный пробег; 3,61% числились в лизинге, а 0,9% — в розыске. И лишь 14,03% автомобилей подобного класса оказались беспроблемными!
НОТАРИУС В ПОМОЩЬ
– Перечисленные выше примеры являются частными и, как правило, такие проблемные автомобили можно выявить до покупки с помощью онлайн-сервисов, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» автоюрист Василий Хохлов. — Существует же более опасная категория продавцов — те, кто перепродает залоговые машины. Как показывает моя личная практика, большинство люксовых автомобилей на вторичном рынке находится в залоге. Есть такой вид мошенников, которые специально оформляют кредит в банке именно на люксовые машины.
В течение 10 дней, как полагается, на учет не ставят. Сразу продают на вторичке по хорошей цене в автосалон или какому-нибудь перекупу. Будущий владелец может ездить на этом автомобиле хоть 5 лет. Но в один момент банк у него изымет авто. Это избитая схема. Когда новый владелец теряет и деньги, и машину. Единственный способ уберечь себя от покупки такой машины — обратиться к нотариусу. Он проверит по базе залога и по вашему требованию выдаст справку, которая послужит доказательством в суде, если машина в залоге. Покупатель может самостоятельно проверить авто через реестр залогов, но тогда он не получит официального документа от нотариуса, который является единственным фактическим доказательством…
Среди всех проверенных нами авто ни одно в залоге не оказалось. Но часто встречались те самые новые машины, о которых говорил юрист, не поставленные на учет. В основном, их продавали салоны. «Проскакивали» объявления и от частных лиц. Например, наше внимание привлек Mercedes-Benz за 13,9 млн. рублей. Автомобиль 2018 года в идеальном состоянии, новый. На учете не зарегистрирован, соответственно, госномер продавец дать нам не смог. По vin проверять бесполезно: нет регистрации в ГИБДД — нет данных. Купить авто за такие деньги, не проверив, может только слишком богатый или слишком рискованный человек. Не иначе.