Почему опасно покупать с рук подержанные машины премиум-класса

НОТАРИУС В ПОМОЩЬ

– Перечисленные выше примеры являются частными и, как правило, такие проблемные автомобили можно выявить до покупки с помощью онлайн-сервисов, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» автоюрист Василий Хохлов. — Существует же более опасная категория продавцов — те, кто перепродает залоговые машины. Как показывает моя личная практика, большинство люксовых автомобилей на вторичном рынке находится в залоге. Есть такой вид мошенников, которые специально оформляют кредит в банке именно на люксовые машины.

В течение 10 дней, как полагается, на учет не ставят. Сразу продают на вторичке по хорошей цене в автосалон или какому-нибудь перекупу. Будущий владелец может ездить на этом автомобиле хоть 5 лет. Но в один момент банк у него изымет авто. Это избитая схема. Когда новый владелец теряет и деньги, и машину. Единственный способ уберечь себя от покупки такой машины — обратиться к нотариусу. Он проверит по базе залога и по вашему требованию выдаст справку, которая послужит доказательством в суде, если машина в залоге. Покупатель может самостоятельно проверить авто через реестр залогов, но тогда он не получит официального документа от нотариуса, который является единственным фактическим доказательством…

Среди всех проверенных нами авто ни одно в залоге не оказалось. Но часто встречались те самые новые машины, о которых говорил юрист, не поставленные на учет. В основном, их продавали салоны. «Проскакивали» объявления и от частных лиц. Например, наше внимание привлек Mercedes-Benz за 13,9 млн. рублей. Автомобиль 2018 года в идеальном состоянии, новый. На учете не зарегистрирован, соответственно, госномер продавец дать нам не смог. По vin проверять бесполезно: нет регистрации в ГИБДД — нет данных. Купить авто за такие деньги, не проверив, может только слишком богатый или слишком рискованный человек. Не иначе.