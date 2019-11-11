Почему вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор

Конечно, если батарея установлена под капотом по правилам, а бортовая сеть автомобиля исправна и не перегружена, то об АКБ можно практически не вспоминать. Однако многое зависит от того, в каких условиях эксплуатируется машина.

Если приходится много ездить по грязи или в слякотную погоду, не будет лишним периодически (например, во время заправки бачка стеклоомывателя) проверять внешнее состояние батареи. Важно помнить: чистота аккумулятора — залог его долголетия, естественно, при условии своевременной подзарядки АКБ и отсутствии неисправностей в бортсети.

Как грязь провоцирует разряд

Почему даже для необслуживаемой АКБ так важна чистота? Как отмечают специалисты сервис-центров батарей Topla, под капотом всегда, пусть и малом количестве, присутствуют испарения технических жидкостей — моторного масла, смазок, топлива.

Кроме того, в моторный отсек проникает влага и солевые растворы, которыми обильно поливают наши дороги зимой. Эта взвесь постепенно оседает на крышке АКБ, образуя маслянистую пленку, которая создает токопроводящую дорожку между «плюсом» и «минусом» АКБ.