Как сбить цену при покупке подержанного автомобиля

Даже если владелец автомобиля не торгуется, всегда есть способ приобрести его выгоднее. Да, в конечном счете это могут быть совсем другой владелец, и другая машина. Но ведь наша цель приобрести машину по максимально комфортной цене.

Один из лучших способов менять машины, как перчатки, покупая их выгодно и заранее зная, что берешь не калеку из таксопарка, а действительно стоящий экземпляр — это обзавестись знакомством в дилерском центре. Сделать это можно при покупке своего первого автомобиля, что называется, с нуля.

Впрочем, природным обаянием и навыками заводить друзей с первого знакомства наделены не все. Значит, нужно искать такие контакты среди существующих друзей. Что же касается цены, то рынок подержанных автомобилей сегодня велик. И даже у официальных дилеров склады «бэушных» машин переполнены. Если есть знакомый в этой среде, то он и сообщит о подходящем варианте, и оценит его с выгодой для вас.

Психологическое давление тоже никто не отменял. Если машина действительно стоящая, то стоит обнадежить продавца, что готовы ее взять, и даже внесете какую-то сумму в счет будущей покупки. А при встрече уже можно и поторговаться. Понимая, что ваши намерения серьезные, не желая тратить время, продавец немного уступит.