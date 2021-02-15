Как сбить цену при покупке подержанного автомобиля

Даже если владелец автомобиля не торгуется, всегда есть способ приобрести его выгоднее. Да, в конечном счете это могут быть совсем другой владелец, и другая машина. Но ведь наша цель приобрести машину по максимально комфортной цене.
Один из лучших способов менять машины, как перчатки, покупая их выгодно и заранее зная, что берешь не калеку из таксопарка, а действительно стоящий экземпляр — это обзавестись знакомством в дилерском центре. Сделать это можно при покупке своего первого автомобиля, что называется, с нуля.
Впрочем, природным обаянием и навыками заводить друзей с первого знакомства наделены не все. Значит, нужно искать такие контакты среди существующих друзей. Что же касается цены, то рынок подержанных автомобилей сегодня велик. И даже у официальных дилеров склады «бэушных» машин переполнены. Если есть знакомый в этой среде, то он и сообщит о подходящем варианте, и оценит его с выгодой для вас.
Психологическое давление тоже никто не отменял. Если машина действительно стоящая, то стоит обнадежить продавца, что готовы ее взять, и даже внесете какую-то сумму в счет будущей покупки. А при встрече уже можно и поторговаться. Понимая, что ваши намерения серьезные, не желая тратить время, продавец немного уступит.
Обязательный пункт — диагностика. Перекупы его очень не любят, и отвалятся сами собой. А добросовестные продавцы, при предъявлении третьей стороной в виде СТО аргументов, обязательно подвинуться в цене, чтобы компенсировать часть работ по восстановлению работоспособности машины или ее внешнего вида.
В процессе ожидания автомобиля, можно сдружиться с продавцом и расположить его к себе, разговорами, например, о хобби. А если повезет, то и найдете точки соприкосновения, благодаря которым часть суммы за автомобиль можно будет погасить, скажем, услугами по ремонту квартиры. И обязательно стоит спросить, за сколько автовладелец реально готов расстаться с машиной. Порой, эта сумма оказывается приятно ниже обозначенной в начале разговора.
Разумеется, следует выбивать скидку на «коня», если «зверь» имеет ярко выраженные изъяны. Или дефекты, о которых продавец умалчивал, а вы их таки обнаружили.
При покупке автомобиля, конечно же, стоит быть максимально бдительным, и постараться поймать настроение продавца. От того, насколько верно вы оценили его характер и сговорчивость, зависит успех вашего предприятия.