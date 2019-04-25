10 хитрых способов скрыть недостатки автомобиля при продаже

Первое, на что идут изворотливые автомобилисты, не желающие упустить лишнюю копеечку, пусть даже обманным путем — это скрутка пробега. Если это делают неумелые мошенники, то махинацию легко обнаружит специалист с хорошим диагностическим оборудованием, которое, кстати, прочитает и другие ошибки в системах автомобиля.

Конечно, уловка по уменьшению пройденных «старичком» километров, побывавшим, например, на службе у таксиста, будут пустой тратой средств, если сам автомобиль выглядит обшарпанно. Поэтому, как правило, на скручивании пробега не останавливаются и приводят на скорую руку в порядок салон, лишь бы держал товарный вид хоть несколько месяцев.

Прожженную сигаретой, а также протертую «пятой точкой» тканевую обивку салона восстанавливают специальными средствами, и даже перетягивать сиденье не понадобится. Правда такие «заплатки» не очень долговечны. Также красят (что тоже не надолго) или оборачивают в новую оплетку руль.