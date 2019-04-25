10 хитрых способов скрыть недостатки автомобиля при продаже

По официальной статистике, подержанные автомобили в России покупают в три раза чаще новых. Зачастую бюджет не позволяет взять авто, только что сошедшее с конвейера. И, пожалуй, это единственная причина, толкающая на покупку «бэушки». Да вот только приобретение старенькой машины — дело рискованное. Нечистые на руку продавцы стараются всеми способами поднять цену, идя на разные ухищрения, и это не всегда «перекупщики». Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие хитрые методы обмана используют ушлые торговцы.
Первое, на что идут изворотливые автомобилисты, не желающие упустить лишнюю копеечку, пусть даже обманным путем — это скрутка пробега. Если это делают неумелые мошенники, то махинацию легко обнаружит специалист с хорошим диагностическим оборудованием, которое, кстати, прочитает и другие ошибки в системах автомобиля.
Конечно, уловка по уменьшению пройденных «старичком» километров, побывавшим, например, на службе у таксиста, будут пустой тратой средств, если сам автомобиль выглядит обшарпанно. Поэтому, как правило, на скручивании пробега не останавливаются и приводят на скорую руку в порядок салон, лишь бы держал товарный вид хоть несколько месяцев.
Прожженную сигаретой, а также протертую «пятой точкой» тканевую обивку салона восстанавливают специальными средствами, и даже перетягивать сиденье не понадобится. Правда такие «заплатки» не очень долговечны. Также красят (что тоже не надолго) или оборачивают в новую оплетку руль.
Кожаные кресла тоже обновляют: здесь в ход идет так называемая «жидкая кожа» или опять таки перетяжка. Стоит обратить особенное внимание на водительское кресло: оно страдает от долгого использования больше остальных.
Многие бывалые автомобилисты советуют ознакомиться с потенциальным приобретением в момент холодного запуска, когда огрехи движка можно понять по характерному звуку мотора или по скачущим оборотам. Но и тут есть свои хитрости. В принципе, если хотят обмануть, то обманут — проверить возможности практически нет. Самое простое, что могут сделать, это перед появлением покупателя дать поработать двигателю несколько минут, не доводя до рабочих температур, но при этом исключив на ближайшее время тот самый честный холодный старт.
На помощь обманщикам идет еще и автомобильная химия — загуститель масла. Мотор, даже находящийся на последнем издыхании, с такой присадкой «оживает»: прекращает дымить сизым выхлопом и меньше «ест» смазки. Перестают течь сальники и увеличивается компрессия. Но целебный эффект не долговечен. К тому же с этим загустителем увеличивается износ агрегата. Проще говоря, в итоге можно остаться без движка.
Кстати, моторный отсек, вопреки распространенному мнению, не моют (протечки технических жидкостей очень хорошо видны на чистом двигателе), а как раз наоборот. Места потеков маскируют, в том числе и продающейся «искусственной грязью» для номеров, которую используют, чтобы не получать «письма счастья».
Еще один изъян, влияющий на ценник авто с пробегом — это ДТП в истории машины. И один из признаков — сработавшие подушки безопасности. Этот дефект тоже довольно искусно скрывают. Ремонтируют разорвавшуюся пластиковую панель, накатывают по новой текстуру материала и даже ставят поверх свежее клеймо, часто это выштамповка надписи SRS Airbag. А, чтобы ввести в заблуждение электронику, вместо самого айрбэга ставят специальную обманку.
Наличие тюнингованных бамперов и фар вполне может свидетельствовать об участии машины в аварии, особенно на недорогих авто. Потому что китайский пластик, как правило, в разы дешевле родных деталей даже с «разбора».
И еще: обязательно проверьте антифриз: если протечку радиатора скрыли специальным составом, заливаемым в систему охлаждения двигателя, жидкость будет отличаться по цвету от обычной, плюс в ней найдутся посторонние примеси или осадок.
И напоследок. Не принимайте отговорку «кондиционер работает, только его нужно заправить». В исправной системе кондиционирования хладагент уходит крайне медленно, так как система герметична. За время долгого использования это вещество может лишь терять свои смазывающие свойства, но не более.