Тест-драйв новой версии Nissan Murano: отрыв «башки» и прочие изменения

Что можно желать, когда у тебя огромный кроссовер, под чьим капотом не баночка для анализов с турбонаддувом, а мощный 249-сильный атмосферник V6, способный разогнать «здоровяка» до сотни за 8,2 секунды? Лично мне, разумеется, накатавшись до отвала с педалью газа в полу, захотелось комфорта.
Нет, не то, чтобы у Murano его не было и нет. Напротив: внутри ты чувствуешь его повсюду. Например, в отделке, больше напоминающей салон родственного, но более премиального Infiniti. В просторе и в удобстве посадки. Во всевозможных подогревах и проветриваниях, встроенных в сиденья и руль.
В конце концов, в опциональной составляющей в целом. Но раз это все есть, чего же не хватает, — спросите вы? Так вот, чтобы действительно всего хватало сполна, Nissan пересмотрел список комплектаций. Но главное, добавил то, чего Murano и вправду не доставало.
Некогда самая дорогая комплектация TOP отныне стала предпоследней, и лишилась развлекательной системы для пассажиров заднего ряда. Да, на галерке теперь здесь нет экранов, а вместе с ними исчезли и наушники, и пульт управления всей этой системой. Но чтобы клиент не расстраивался, все эти прелсети жизни перенесли в новую комплектацию ТОР+. А в качестве компенсации потерь, другим комплектациям добавили новое головное устройство.
Новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном стала быстрее, красивее и качественнее прежней. Нелогичность, урезанный функционал и огрехи перевода прошлого головного устройства ушли вмести с ним в небытие. Виртуальные клавиши же новой системы точнее, а главное, стремительнее реагируют на нажатия. Улучшена логика меню и его прорисовка. В общем, такую систему Murano действительно заслуживает.
Впрочем, согласен, одного экрана взамен целого развлекательного комплекса будет маловато. И в Nissan это тоже поняли. А потому и предложили опционально во всех комплектациях акустику BOSE 5.1 Digital Surround аж с 11-ю динамиками. Плотные басы, чистота в середине и в высоких диапазонах — в общем, меломаны останутся довольны.
Собственно, останутся в восторге и от ездовых характеристик Murano. Едет кроссовер по-прежнему комфортно и быстро. И мелкие, и крупные выбоины на дорогах подвеска отрабатывает с должным положению и статусу большого кроссовера комфортом. В ее работе нет ни ватности, ни паразитных раскачек, как у американской версии и модели первого поколения. Да и энергоемкости столько, что хватит прохватить даже по ухабистому проселку.
Кстати, наш Murano отличается от остальных рынков увеличенным до 184 мм дорожным просветом. Конечно, настоящим покорителем бездорожья его не назвать. Но покатавшись в снегу и по склонам, с использованием систем помощи при спуске и подъеме и, конечно же, полного привода, можно констатировать факт: Murano — полностью универсальный автомобиль, позволяющий и по дорогам ездить с удовольствием, и съезжать с них, не боясь застрять на первой же кочке.
Цены, правда, японцы тоже переосмыслили: комплектация ТОР отныне стоит от 3 065 000 рублей. А за топовый «топ» с приставочкой + нужно будет доплатить незначительные 40 000 рублей. Что ж, полный люкс, комфорт и красота оправдывают траты.