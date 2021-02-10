Тест-драйв новой версии Nissan Murano: отрыв «башки» и прочие изменения

Фото: АвтоВзгляд
Nissan Murano далеко не новичок нашего рынка. Он давно обрусел, обзавелся массой опций и настроек, которые доступны исключительно для России. Однако, как известно, совершенству пределов нет. Японцы вновь модернизировали кроссовер, расширив список комплектаций и добавив опций, которых особенно ждали фанаты марки. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с обновками.

Что можно желать, когда у тебя огромный кроссовер, под чьим капотом не баночка для анализов с турбонаддувом, а мощный 249-сильный атмосферник V6, способный разогнать «здоровяка» до сотни за 8,2 секунды? Лично мне, разумеется, накатавшись до отвала с педалью газа в полу, захотелось комфорта.

Нет, не то, чтобы у Murano его не было и нет. Напротив: внутри ты чувствуешь его повсюду. Например, в отделке, больше напоминающей салон родственного, но более премиального Infiniti. В просторе и в удобстве посадки. Во всевозможных подогревах и проветриваниях, встроенных в сиденья и руль.

Фото: АвтоВзгляд

В конце концов, в опциональной составляющей в целом. Но раз это все есть, чего же не хватает, — спросите вы? Так вот, чтобы действительно всего хватало сполна, Nissan пересмотрел список комплектаций. Но главное, добавил то, чего Murano и вправду не доставало.

​Некогда самая дорогая комплектация TOP отныне стала предпоследней, и лишилась развлекательной системы для пассажиров заднего ряда. Да, на галерке теперь здесь нет экранов, а вместе с ними исчезли и наушники, и пульт управления всей этой системой. Но чтобы клиент не расстраивался, все эти прелсети жизни перенесли в новую комплектацию ТОР+. А в качестве компенсации потерь, другим комплектациям добавили новое головное устройство.

Новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном стала быстрее, красивее и качественнее прежней. Нелогичность, урезанный функционал и огрехи перевода прошлого головного устройства ушли вмести с ним в небытие. Виртуальные клавиши же новой системы точнее, а главное, стремительнее реагируют на нажатия. Улучшена логика меню и его прорисовка. В общем, такую систему Murano действительно заслуживает.

Фото: АвтоВзгляд

Впрочем, согласен, одного экрана взамен целого развлекательного комплекса будет маловато. И в Nissan это тоже поняли. А потому и предложили опционально во всех комплектациях акустику BOSE 5.1 Digital Surround аж с 11-ю динамиками. Плотные басы, чистота в середине и в высоких диапазонах — в общем, меломаны останутся довольны.

Собственно, останутся в восторге и от ездовых характеристик Murano. Едет кроссовер по-прежнему комфортно и быстро. И мелкие, и крупные выбоины на дорогах подвеска отрабатывает с должным положению и статусу большого кроссовера комфортом. В ее работе нет ни ватности, ни паразитных раскачек, как у американской версии и модели первого поколения. Да и энергоемкости столько, что хватит прохватить даже по ухабистому проселку.

Фото: АвтоВзгляд

Кстати, наш Murano отличается от остальных рынков увеличенным до 184 мм дорожным просветом. Конечно, настоящим покорителем бездорожья его не назвать. Но покатавшись в снегу и по склонам, с использованием систем помощи при спуске и подъеме и, конечно же, полного привода, можно констатировать факт: Murano — полностью универсальный автомобиль, позволяющий и по дорогам ездить с удовольствием, и съезжать с них, не боясь застрять на первой же кочке.

Цены, правда, японцы тоже переосмыслили: комплектация ТОР отныне стоит от 3 065 000 рублей. А за топовый «топ» с приставочкой + нужно будет доплатить незначительные 40 000 рублей. Что ж, полный люкс, комфорт и красота оправдывают траты.

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10 февраля 2021
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