Тест-драйв новой версии Nissan Murano: отрыв «башки» и прочие изменения

В конце концов, в опциональной составляющей в целом. Но раз это все есть, чего же не хватает, — спросите вы? Так вот, чтобы действительно всего хватало сполна, Nissan пересмотрел список комплектаций. Но главное, добавил то, чего Murano и вправду не доставало.

​Некогда самая дорогая комплектация TOP отныне стала предпоследней, и лишилась развлекательной системы для пассажиров заднего ряда. Да, на галерке теперь здесь нет экранов, а вместе с ними исчезли и наушники, и пульт управления всей этой системой. Но чтобы клиент не расстраивался, все эти прелсети жизни перенесли в новую комплектацию ТОР+. А в качестве компенсации потерь, другим комплектациям добавили новое головное устройство.

Новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном стала быстрее, красивее и качественнее прежней. Нелогичность, урезанный функционал и огрехи перевода прошлого головного устройства ушли вмести с ним в небытие. Виртуальные клавиши же новой системы точнее, а главное, стремительнее реагируют на нажатия. Улучшена логика меню и его прорисовка. В общем, такую систему Murano действительно заслуживает.