Почему не стоит покупать подержанный автомобиль с системой климат-контроля

Климат-контроль действительно очень удобная опция. Но на подержанной машине она может подкинуть массу неприятных сюрпризов, как для кошелька, так и для здоровья. Итак, начнем, по порядку.

В сравнении с обычным кондиционером конструкция климат-контроля много сложнее. Ведь в систему вентиляции добавляют различные датчики, электронный блок управления, а некоторых случаях и дополнительные воздушные заслонки с электроприводом. А чем больше сложной электроники и механики, тем быстрее все это ломается.

Не забывайте и о том, что алюминиевые трубки системы кондиционирования со временем начинают гнить. Процесс ускоряет особенности эксплуатации машины. Если прошлый хозяин любил гонять по лужам, особенно зимой, то на трубки вместе с водой попадали реагенты, которые очень агрессивны к мягкому металлу. В результате, ржа делает свое дело, хладагент испаряется и климатическая система перестает охлаждать салон.