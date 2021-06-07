Почему не стоит покупать подержанный автомобиль с системой климат-контроля

Климат-контроль действительно очень удобная опция. Но на подержанной машине она может подкинуть массу неприятных сюрпризов, как для кошелька, так и для здоровья. Итак, начнем, по порядку.
В сравнении с обычным кондиционером конструкция климат-контроля много сложнее. Ведь в систему вентиляции добавляют различные датчики, электронный блок управления, а некоторых случаях и дополнительные воздушные заслонки с электроприводом. А чем больше сложной электроники и механики, тем быстрее все это ломается.
Не забывайте и о том, что алюминиевые трубки системы кондиционирования со временем начинают гнить. Процесс ускоряет особенности эксплуатации машины. Если прошлый хозяин любил гонять по лужам, особенно зимой, то на трубки вместе с водой попадали реагенты, которые очень агрессивны к мягкому металлу. В результате, ржа делает свое дело, хладагент испаряется и климатическая система перестает охлаждать салон.
Поэтому, перед покупкой не новой машины, осмотрите состояние трубок. Если на них ржавчина, то требуйте скидку или вовсе отказывайтесь от покупки. Ведь ремонт «климатика» стоит немалых денег. Это также касается поломок компрессора или муфты его привода. Обычно, это происходит из-за старения деталей. Так что если выбираете 10-летнюю машину, готовьтесь к возможным сюрпризам.
В конструкции климат-контроля много и различных электрических контактов. Со временем они окисляются, что приводит к нарушениям в работе «климата». Из-за «глюков», вызванных окислами, электронный блок управления получать ошибочную информацию с датчиков, что приводит сбоям или параличу всей системы. Так что лучше выбрать автомобиль с обычным кондиционером, потому как его конструкция много проще и надежнее.
Не забывайте и о вреде здоровью, который может принести климат-контроль на подержанной машине. Если прошлый владелец экономил на фильтре салона и профилактике системы, то в ней скопились грязь, аллергены и бактерии. Они могут вызвать простуды, а особенно большие проблемы могут быть у аллергиков. Так что заложите определенную сумму на тщательную профилактику климат-контроля после покупки «бэушного» автомобиля.