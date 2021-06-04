Почему совсем не опасно ездить на горящей лампе расхода топлива

Фото из открытых источников
Среди водителей бытует мнение, что движение на горящей лампе низкого уровня топлива вредно не только для бензонасоса, но и для двигателя, и даже бензобака. Портал «АвтоВзгляд» развенчивает популярные мифы и рассказывает, что произойдет реально, если топлива в баке слишком мало, а ехать надо.

Бытует мнение, что при низком уровне топлива, бензонасос может «хлебнуть» воздуха, двигатель будет работать на обедненной смеси, а топливный бак и вовсе проржавеет изнутри. Если судить честно, то последнее может произойти с очень старым автомобилем, который еще и долго стоял в гараже. На современном авто такое невозможно, ведь баки сейчас делают из пластикового композита. Они не только не ржавеют, но их еще и пробить очень трудно.

Что касается бензонасоса, то он, в теории, должен захватывать воздух каждый раз, когда водитель ускоряется или тормозит. Ведь топлива в баке очень мало. На самом деле, ничего подобного не происходит. Дело в том, что конструкция бака такова, что в нем есть множество перегородок, которые препятствуют приливу или отливу горючего. А сам насос находится в так называемом стакане. Поэтому любые «волнения» в баке на работу бензонасоса не влияют. К тому же, сам стакан прижат к нижней части резервуара. Таким образом, горючее будет расходоваться до последней капли.

Фото из открытых источников

Что произойдет с бензонасосом, если в баке вообще не будет топлива? Ничего страшного! Если нет топлива, нет и давления. А как только упадет давление в баке, контроллер прекратит питание электродвигателя, и бензонасос просто отключится. Двигатель при этом, конечно же, заглохнет.

Кстати, при низком уровне «горючки» электронный блок управления двигателем (ЭБУ) никогда не будет менять состав топливной смеси и делать ее обогащенной. Объясняется это тем, что мы уже написали выше. Пока в баке есть хотя бы капля топлива, бензонасос работает штатно. Соответственно, горючее поступает в двигатель, и ЭБУ не нужно что-то менять. Как только топливо заканчивается, двигатель глохнет. Вреда ему от этого тоже не будет.

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4 июня 2021
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