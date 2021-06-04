Почему совсем не опасно ездить на горящей лампе расхода топлива

Бытует мнение, что при низком уровне топлива, бензонасос может «хлебнуть» воздуха, двигатель будет работать на обедненной смеси, а топливный бак и вовсе проржавеет изнутри. Если судить честно, то последнее может произойти с очень старым автомобилем, который еще и долго стоял в гараже. На современном авто такое невозможно, ведь баки сейчас делают из пластикового композита. Они не только не ржавеют, но их еще и пробить очень трудно.

Что касается бензонасоса, то он, в теории, должен захватывать воздух каждый раз, когда водитель ускоряется или тормозит. Ведь топлива в баке очень мало. На самом деле, ничего подобного не происходит. Дело в том, что конструкция бака такова, что в нем есть множество перегородок, которые препятствуют приливу или отливу горючего. А сам насос находится в так называемом стакане. Поэтому любые «волнения» в баке на работу бензонасоса не влияют. К тому же, сам стакан прижат к нижней части резервуара. Таким образом, горючее будет расходоваться до последней капли.