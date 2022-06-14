Что категорически нельзя делать при покупке подержанного автомобиля

В своем желании побыстрее сесть за руль, многие автомобилисты забывают о главном — бдительности, которая идет нога в ногу с холодной головой и здравым смыслом. Такие буквально вслепую готовы покупать машину у незнакомого гражданина. А между тем, без серьезных проверок, технических или юридических, к подержанному автомобилю даже не стоит подходить. Итак, как действовать дальше, если машина вас устроила в техническом плане?

Во-первых, не нужно забывать о том, что еще до приобретения автомобиля, бывшего в употреблении, его стоит проверить на наличие обременений на сайте Федеральной нотариальной палаты. Он попросту может быть под залогом. Делается это просто — проверкой VIN-номера в специальном разделе портала.

Не стоит забывать и об официальном сайте ГИБДД, который публикует не только новости и сводки, но и имеет функциональный раздел «Сервисы», где будущий автовладелец может получить исчерпывающий отчет об истории регистрации конкретного автомобиля.

Здесь же на портале можно убедиться в том, что претендент на новую машину в семью не участвовал в серьезных дорожно-транспортных происшествиях. Не находится в розыске и не имеет ограничений на регистрационный действия. Главное, чтобы сайт от ГАИ исправно работал, что бывает довольно редко. Впрочем, есть альтернативные сервисы, типа «Автотеки» и «Автокода».