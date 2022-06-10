Пять «летних» улучшений машины, которые могут плохо кончиться для автовладельца

Одна из самых распространенных «сверхидей» об особенности эксплуатации автомобиля гласит, что на время жаркого сезона обязательно следует заливать в мотор более вязкое масло. Мол, в отличии от более жидкого, на жаре оно лучше смазывает трущиеся части силового агрегата. И тем самым предупреждает его повышенный износ. Причем об этом на полном серьезе зачастую рассуждают отнюдь не глупые люди с высшим техническим образованием. При этом они напрочь не учитывают, что любой мотор, что в жару, что холод, работает в установленном производителем температурном режиме. Для которого рекомендовано масло совершенно определенной вязкости.
Если у вас стрелка температуры охлаждающей жидкости летом и правда поднимается выше чем зимой, это повод проверить исправность системы охлаждения, а не обоснование для заливки «летнего» масла в движок. Моторная смазка, чья вязкость выше чем у рекомендованной, может натворить в двигателе гораздо больше бед, чем пресловутая «повышенная текучесть в жару» стандартного лубриканта.
«КОЛХОЗНЫЕ» СЛИКИ
Граждане из числа доморощенных «гонщиков» частенько уверены, что если поставить на свою четырехколесную «помойку» покрышки-слики как у гоночных авто, то родная «ласточка» будет гораздо лучше рулиться.
Летний, преимущественно сухой и ровный, асфальт так и подзуживает воплотить эту теорию в жизнь. И не беда, что у «формульных» колес очень специфический состав резины. Да и ширина у такой покрышки намного больше, чем даже у спортивных «гражданских» колес. Это не смущает нашего «гонщика» в движении к прекрасному: в качестве замены недостижимых по понятным причинам «сликов» он использует просто уже «лысую» резину с максимально широким профилем. Если эксплуатировать летом такие покрышки ежедневно, в конце концов попадешь на сырую дорогу и, с большой вероятностью, устроишь аварию.
ВНИМАНИЕ, ЗАНАВЕС!
Жаркое Солнце настолько порой выбешивает отдельных автовладельцев, что они оснащают свои авто «шторками» на передних окнах. Это, вроде как, не тонировка стекол, о претензиях к которой со стороны дорожных полицейских знает каждый, но при этом от ярких лучей и нескромных взглядов прикрывает. Беда в том, что далеко не все любители «зашториться» в курсе, что «паранджа» на передних боковых окнах, с точки зрения закона, ничем от пресловутой тонировки не отличается. Что обещает автовладельцу ровно те же неприятности административного свойства.
МУХИ — ОТДЕЛЬНО, МАШИНА — ОТДЕЛЬНО
Еще один типично летний «улучшайзинг» личного автомобиля — установка на его капот экрана-«мухоотбойника».
Многие автомобилисты до сих пор считают, что он защищает лобовое стекло от появления на нем расквашенных тушек насекомых и прилетов мелких камней из-под колес других машин. Разубеждать людей в подобных верованиях смысла никакого нет. Просто скажем, что установка такого «антикрыла» — не что иное как вмешательство в конструкцию автомобиля. Когда она не согласована с ГИБДД, первый же встречный инспектор ДПС имеет полное право оштрафовать автовладельца и предписать ему ликвидировать «самодеятельность» в 10-дневный срок. Если это требование не выполняется гражданином, его авто может быть отправлено на штрафстоянку.
ВЕЛОСИПЕДНОЕ ЛИШЕНИЕ
Еще одно летнее усовершенствование автомобиля «грозит» не всем, а только истинным фанатам велосипеда. Эти люди готовы проехать на машине сотни километров, чтобы покататься на своих двухколесных ТС. Велосипеды путешествуют до места применения на специальных кронштейнах на крыше или на корме автомобиля. В последнем случае, особенно если монтажом девайся на машину ее владелец занимался самостоятельно, может случиться так, что «велик» будет хотя бы частично закрывать задний госномер. Езда на таким образом оснащенной машине будет квалифицироваться как управление автомобилем с госномерами «видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть». За это можно и «прав» на три месяца лишиться.
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