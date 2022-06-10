Пять «летних» улучшений машины, которые могут плохо кончиться для автовладельца

Одна из самых распространенных «сверхидей» об особенности эксплуатации автомобиля гласит, что на время жаркого сезона обязательно следует заливать в мотор более вязкое масло. Мол, в отличии от более жидкого, на жаре оно лучше смазывает трущиеся части силового агрегата. И тем самым предупреждает его повышенный износ. Причем об этом на полном серьезе зачастую рассуждают отнюдь не глупые люди с высшим техническим образованием. При этом они напрочь не учитывают, что любой мотор, что в жару, что холод, работает в установленном производителем температурном режиме. Для которого рекомендовано масло совершенно определенной вязкости.

Если у вас стрелка температуры охлаждающей жидкости летом и правда поднимается выше чем зимой, это повод проверить исправность системы охлаждения, а не обоснование для заливки «летнего» масла в движок. Моторная смазка, чья вязкость выше чем у рекомендованной, может натворить в двигателе гораздо больше бед, чем пресловутая «повышенная текучесть в жару» стандартного лубриканта.

«КОЛХОЗНЫЕ» СЛИКИ

Граждане из числа доморощенных «гонщиков» частенько уверены, что если поставить на свою четырехколесную «помойку» покрышки-слики как у гоночных авто, то родная «ласточка» будет гораздо лучше рулиться.