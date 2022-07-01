Что может скрываться за маленьким, но нескрученным пробегом подержанного авто

​Если продавец рассказывает, что его автомобиль не эксплуатировался долгое время, и поэтому такой маленький пробег — это тоже повод задуматься о его покупке. С началом активной эксплуатации, как минимум, подвоха стоит ждать от патрубков, которые без циркуляции по ним жидкости попросту рассыхаются. А после того, как по ним вновь начинает бегать антифриз, масло и прочее, да еще и под давлением, то они тут же лопаются. С сальниками происходит все то же самое.

Нормальным пробегом для машины считается — 15—20 тысяч километров в год. Если умножить эти цифры на количество лет автомобиля, то получившаяся цифра должна хотя бы примерно совпадать с той, что показывает одометр. Если же бортовой компьютер автомобиля показывает гораздо меньшее число пройденных километров, то такой автомобиль требует более пристального внимания и серьезной диагностики.

Маленький пробег может быть только у практически новой машины. Все остальное должно вызывать у потенциального покупателя подозрения. В конце концов, это он расстается со своими деньгами, и ему придется расхлебывать все те проблемы, которые могут свалиться на голову, если без серьезного изучения приобрести автомобиль с малым пробегом.