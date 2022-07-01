Что может скрываться за маленьким, но нескрученным пробегом подержанного авто

Небольшой пробег для многих автомобилистов является решающим фактором при смене машины. Те, кто продают автомобиль с маленьким пробегом — заламывают за это цену. Те, кто покупает, радуются успешной находке, и совершенно забывают о проблемах, которые можно схлопотать, купив такую машину. Так, когда же небольшой пробег может стать головной болью?
Когда вам попадается автомобиль с небольшим пробегом, но в годах, это серьезный повод задуматься. Ведь совершенно необязательно, что километраж скрутили перед продажей. Машина могла эксплуатироваться на коротких маршрутах. А это куда хуже, чем длительная эксплуатация.
Все дело в том, что при коротких поездках двигатель не успевает, как следует прогреваться. К тому же, езда на короткие расстояния может означать, что машина перемещалась по городу в условиях пробок. А это совершенно другой износ узлов и агрегатов, чем при езде на большие расстояния. Масло при малых пробегах и низких оборотах двигателя также деградирует быстрее. И если его не меняли чаще обычного, то это могло негативно сказаться на рабочих поверхностях двигателя.
Если продавец рассказывает, что его автомобиль не эксплуатировался долгое время, и поэтому такой маленький пробег — это тоже повод задуматься о его покупке. С началом активной эксплуатации, как минимум, подвоха стоит ждать от патрубков, которые без циркуляции по ним жидкости попросту рассыхаются. А после того, как по ним вновь начинает бегать антифриз, масло и прочее, да еще и под давлением, то они тут же лопаются. С сальниками происходит все то же самое.
Нормальным пробегом для машины считается — 15—20 тысяч километров в год. Если умножить эти цифры на количество лет автомобиля, то получившаяся цифра должна хотя бы примерно совпадать с той, что показывает одометр. Если же бортовой компьютер автомобиля показывает гораздо меньшее число пройденных километров, то такой автомобиль требует более пристального внимания и серьезной диагностики.
Маленький пробег может быть только у практически новой машины. Все остальное должно вызывать у потенциального покупателя подозрения. В конце концов, это он расстается со своими деньгами, и ему придется расхлебывать все те проблемы, которые могут свалиться на голову, если без серьезного изучения приобрести автомобиль с малым пробегом.