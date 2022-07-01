Что может скрываться за маленьким, но нескрученным пробегом подержанного авто

Фото: АвтоВзгляд
При покупке подержанного автомобиля, прежде, чем отдать свои кровные, потенциальный владелец обращает внимание на множество факторов, включая пробег. Многие полагают, что чем он меньше, тем лучше. Однако это не совсем так. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, в каких случаях нужно опасаться машин с небольшим пробегом.
Ефим Розкин

Небольшой пробег для многих автомобилистов является решающим фактором при смене машины. Те, кто продают автомобиль с маленьким пробегом — заламывают за это цену. Те, кто покупает, радуются успешной находке, и совершенно забывают о проблемах, которые можно схлопотать, купив такую машину. Так, когда же небольшой пробег может стать головной болью?

Когда вам попадается автомобиль с небольшим пробегом, но в годах, это серьезный повод задуматься. Ведь совершенно необязательно, что километраж скрутили перед продажей. Машина могла эксплуатироваться на коротких маршрутах. А это куда хуже, чем длительная эксплуатация.

Все дело в том, что при коротких поездках двигатель не успевает, как следует прогреваться. К тому же, езда на короткие расстояния может означать, что машина перемещалась по городу в условиях пробок. А это совершенно другой износ узлов и агрегатов, чем при езде на большие расстояния. Масло при малых пробегах и низких оборотах двигателя также деградирует быстрее. И если его не меняли чаще обычного, то это могло негативно сказаться на рабочих поверхностях двигателя.

Фото из открытых источников

​Если продавец рассказывает, что его автомобиль не эксплуатировался долгое время, и поэтому такой маленький пробег — это тоже повод задуматься о его покупке. С началом активной эксплуатации, как минимум, подвоха стоит ждать от патрубков, которые без циркуляции по ним жидкости попросту рассыхаются. А после того, как по ним вновь начинает бегать антифриз, масло и прочее, да еще и под давлением, то они тут же лопаются. С сальниками происходит все то же самое.

Нормальным пробегом для машины считается — 15—20 тысяч километров в год. Если умножить эти цифры на количество лет автомобиля, то получившаяся цифра должна хотя бы примерно совпадать с той, что показывает одометр. Если же бортовой компьютер автомобиля показывает гораздо меньшее число пройденных километров, то такой автомобиль требует более пристального внимания и серьезной диагностики.

Маленький пробег может быть только у практически новой машины. Все остальное должно вызывать у потенциального покупателя подозрения. В конце концов, это он расстается со своими деньгами, и ему придется расхлебывать все те проблемы, которые могут свалиться на голову, если без серьезного изучения приобрести автомобиль с малым пробегом.

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1 июля 2022
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