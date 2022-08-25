Как недорого купить хорошую машину у перекупщика

Для начала следует признать, что приобретение автомобиля у перекупа не сильно отличается от покупки трейдиновской «бэушки» в автосалоне. И там, и там на покупателе изрядно «навариваются». Преимущество относительной гарантии юридической чистоты машины в случае, когда имеешь дело с продавцом-юрлицом, легко компенсируется самостоятельной проверкой приглянувшегося экземпяра с помощью доступных интернет-сервисов. За небольшую плату там вам выложат всю подноготную ТС: число владельцев, ремонты, настоящий пробег, юридические проблемы и все прочее. Главное — добраться до VIN-кода на кузове самой машины при непосредственной встрече с продавцом-перекупщиком.

Каковы же преимущества сделки с перекупом? Во-первых, эти бизнесмены стараются не связываться с откровенным автобарахлом. Как ни маскируй автохлам косметикой, а продашь ты его только совсем уж полному профану. Когда такой клиент соизволит появиться на горизонте — неизвестно, а «зависшая» в продаже машина — это замороженные деньги. Что совсем не выгодно перепродавцу. Так что совсем уж «отстой» перекупщики, как правило, не держат.

С другой стороны, они постоянно отслеживают новые объявления хозяев машин о продаже. Что позволяет «отлавливать» экземпляры в действительно приличном с технической точки зрения состоянии. Кроме того, в отличии от автосалонов и продавцов-частников, они уделяют повышенное внимание внешнему виду своего товара.