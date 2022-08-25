Как недорого купить хорошую машину у перекупщика

Для начала следует признать, что приобретение автомобиля у перекупа не сильно отличается от покупки трейдиновской «бэушки» в автосалоне. И там, и там на покупателе изрядно «навариваются». Преимущество относительной гарантии юридической чистоты машины в случае, когда имеешь дело с продавцом-юрлицом, легко компенсируется самостоятельной проверкой приглянувшегося экземпяра с помощью доступных интернет-сервисов. За небольшую плату там вам выложат всю подноготную ТС: число владельцев, ремонты, настоящий пробег, юридические проблемы и все прочее. Главное — добраться до VIN-кода на кузове самой машины при непосредственной встрече с продавцом-перекупщиком.
Каковы же преимущества сделки с перекупом? Во-первых, эти бизнесмены стараются не связываться с откровенным автобарахлом. Как ни маскируй автохлам косметикой, а продашь ты его только совсем уж полному профану. Когда такой клиент соизволит появиться на горизонте — неизвестно, а «зависшая» в продаже машина — это замороженные деньги. Что совсем не выгодно перепродавцу. Так что совсем уж «отстой» перекупщики, как правило, не держат.
С другой стороны, они постоянно отслеживают новые объявления хозяев машин о продаже. Что позволяет «отлавливать» экземпляры в действительно приличном с технической точки зрения состоянии. Кроме того, в отличии от автосалонов и продавцов-частников, они уделяют повышенное внимание внешнему виду своего товара.
Поэтому при покупке у них новый владелец машины получает, фактически, тщательную химчистку салона и полировку кузова «в подарок». Что же касается возможных технических проблем, наверняка скрываемых перекупщиком, то для их выявления существуют специально обученные автоподборщики. Многие из них сами раньше занимались перепродажами транспорта, но потом «перешли на светлую сторону».
Пусть услуги такого специалиста обойдутся вам в 10 000 рублей в день. Зато взамен вы в сможете получить исчерпывающее представление о техническом состоянии 5—7 машин, вызвавших у вас интерес. Среди подержанного транспорта, выставляемого на продажу, авто в идеальном состоянии нет. Потому что продавать такую машину нет особого смысла. Зато каждый найденный нанятым специалистом «косяк» в техсостоянии продаваемого ТС — повод для торга. И порой — серьезного. Понятно, что реализовывать авто себе в убыток он не станет. Но вполне может снизить цену, умерив личные аппетиты перед лицом неопровержимых доказательств того, что его товар требует серьезного ремонта.
Немаловажный аспект — беспроблемность сделки с перекупщиком. Когда покупатель боится остаться ни с чем из-за возможных юридических «сюрпризов» с машиной или избежать банального «кидалова» со стороны перепродавца, с ним можно договориться так, что вторую половину стоимости ТС новый хозяин выплачивает торговцу только после успешной регистрации в ГИБДД.