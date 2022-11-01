Самый крепкий кузов: 5 автомобилей, которые почти не ржавеют

Не отстает от штутгартцев и компания Audi со своей флагманской четырехдверкой — моделью A8. Кузов автомобиля полностью выполнен из алюминиевых сплавов. А что касается оцинковки, то в Ингольштадте ее начали проводить еще в середине 80-х годов. Со временем в этой машине могут поддаться ржавчине разве что внутренние поверхности крыльев, на которые нанесен влагопоглощающий войлок, но это мелочи.

Далее идет еще один «немец» — Porsche Cayenne (Type 958), покинувший конвейер в 2017 году. Кроссовер радует не только динамикой и управляемостью, но и сохранностью кузова. Об этом говорят и мастера из наших автосервисов, и результаты исследований «Шведского института коррозии». Кроме того, интересно, что Cayenne более стоек к ржавчине, чем родственный Volkswagen Touareg.

Вспомним и «классику», доказавшую, что кузова могут не разрушаться десятки лет: конечно же, мы имеем в виду автомобили Volvo. И особенно хороша серия 700. «Прочные чемоданы» — так эти угловатые седаны называют их владельцы. Многие машины уже имеют приличные пробеги, но продолжают служить верой и правдой своим хозяевам. У «шведов» часто ржавеет выхлопная система, но поменять ее не проблема. Да и вообще — многие ремонтные работы можно сделать в гараже.