Скол — не приговор: когда перекрашивать машину дорого, а ржавчина режет глаз

Давайте с простого: прилетает всем. И тем, кто по трассе едет, и тем, кто в пробке стоит. Помножив на ловкость соседей, а порой и свою собственную, на динамику тележек на парковках супермаркета, получаем результат: тонкий лакокрасочный слой пестрит прорехами, которые после первого же дождя начинают ржаветь.

Вопрос «видно/не видно» — дело каждого, но однажды, причем очень быстро, крошечный скольчик превращается в сквозное отверстие, которое переводит автомобиль из малярного цеха в кузовной. А это уже совсем другие цены: стоимость запчастей сегодня — фильм ужасов. Единственный корректный и актуальный вариант ремонта сколов — покраска. Но и там сегодня можно получить прядь седых волос: цены на работы и расходники выросли пропорционально и неумолимо. Замкнутый круг, выходит? Отнюдь!

Пора уже признать, что времена «не для того ягодку растили, чтобы она в машине ковырялась» благополучно прошли. Маникюр — это важно, но руки испачкать все же придется. В случае со сколами традиция откладывать «на потом» закончится плохо: замена или сварка. Хрен редьки не слаще. Поэтому делать надо и — разу. Впрочем, особого навыка и многих часов работы не потребуется. А вот кое-какие знания — пригодятся.