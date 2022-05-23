Скол — не приговор: когда перекрашивать машину дорого, а ржавчина режет глаз

Давайте с простого: прилетает всем. И тем, кто по трассе едет, и тем, кто в пробке стоит. Помножив на ловкость соседей, а порой и свою собственную, на динамику тележек на парковках супермаркета, получаем результат: тонкий лакокрасочный слой пестрит прорехами, которые после первого же дождя начинают ржаветь.
Вопрос «видно/не видно» — дело каждого, но однажды, причем очень быстро, крошечный скольчик превращается в сквозное отверстие, которое переводит автомобиль из малярного цеха в кузовной. А это уже совсем другие цены: стоимость запчастей сегодня — фильм ужасов. Единственный корректный и актуальный вариант ремонта сколов — покраска. Но и там сегодня можно получить прядь седых волос: цены на работы и расходники выросли пропорционально и неумолимо. Замкнутый круг, выходит? Отнюдь!
Пора уже признать, что времена «не для того ягодку растили, чтобы она в машине ковырялась» благополучно прошли. Маникюр — это важно, но руки испачкать все же придется. В случае со сколами традиция откладывать «на потом» закончится плохо: замена или сварка. Хрен редьки не слаще. Поэтому делать надо и — разу. Впрочем, особого навыка и многих часов работы не потребуется. А вот кое-какие знания — пригодятся.
Итак, начать стоит с четкого осознания, что скол нельзя заполировать. Никак. Маркеры и прочие восковые мелки тоже не предлагать — пройденный этап. Скол можно только закрасить. Для этих целей в любом магазине автозапчастей продается уже подобранная краска, а если вам повезло владеть «иномаркой» — забытое слово, но скоро все вспомним — то можно обратиться к официальному дилеру. Кстати, дилерский вариант выгодно отличается от привычного нам — там в комплекте сразу идет лак, который очень пригодится при ремонте.
Так же в любом наборе есть кисточка, но ее лучше сразу выбросить: сделать работу «штатной» не получится, а вот самая тонкая из кистей для рисования акварелью нам очень подойдет. Не забудьте и про преобразователь ржавчины: он станет отличной основой и вполне способен заменить грунт в нашем импровизированном ремонте.
Подобрав флакончик краски нужного цвета и преобразователь, озаботившись тонкой кисточкой и лаком, можно приступать к работе. Первым делом отмоем и отполируем пострадавший элемент. Далее разбираемся со ржавчиной: наносим «химию», даем ей несколько минут на работу по инструкции, после смываем проточной водой и вытираем насухо. Далее идут уже малярные работы.
Помните, что краска имеет свойство проседать, поэтому для идеального результата потребуется два-три слоя «через сушку». После того, как нужный нам эффект будет достигнут, покрываем лаком: так же в два-три слоя. А далее — чистая магия. «Двухтысячной» шкуркой по воде полируем участок. Аккуратно, без нажима, обязательно бруском, а не рукой. Кстати, отличный брусок получается из утеплителя — он достаточно мягкий, но форму держит хорошо. Затем снова полируем.
Такой подход позволит получить очень достойный, практически незаметный глазу результат — а это наивысшая оценка работы — но при этом не вгонит в долги. Краска, лак, брусок, кисть, шкурка и преобразователь ржавчины — это менее тысячи рублей. Для одного скола — дорого, но где вы видели подержанный автомобиль, у которого всего один скол?
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