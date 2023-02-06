Как таксисты убирают любой запах в салоне автомобиля за 40 минут

Сначала внутри наводят порядок, убирая все источники неприятных ароматов, а после — салон заполняют специальным, абсолютно гипоаллергенным непрозрачным составом. Делается это при закрытых стеклах и дверях дым-машиной. Процедура занимает не более часа: 40 минут нужно на обработку и еще 20 — на проветривание.

Эта услуга пришла в автомобильный сегмент из медицины: больницы всегда нуждаются в очищении воздуха в помещениях, удалении бактерий и запахов. Для машин такой подход тоже годится. Благодаря особой технике применения и, собственно, самому составу кристаллы «тумана» проникают в щели и поры ткани, буквально уничтожая труднодостижимые источники смрада. Уходят не только «ароматы» застарелого пота и табака, но и животные «следы», последствия пролитых напитков и многое другое.

Итого за час времени и 600—800 рублей можно привести салон своего автомобиля в первозданный порядок. Дорого это или дешево? Смотря, в какую сумму оценивается здоровье и благополучие водителей и пассажиров — тут уж каждый решает для себя сам. Но с учетом стоимости мойки автомобиля сегодня — скорее дешево. Ведь, например, обычный «комплекс» бюджетного седана в Москве уже стоит столько же.