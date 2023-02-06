Как таксисты убирают любой запах в салоне автомобиля за 40 минут

Салон автомобиля, особенно в зимне-весенний период, зачастую «излучает» отнюдь не самое приятное амбре. Стекла задраены, влага стоит на коврах, кислород поступает исключительно через нечищеную систему кондиционирования. Добавляют «изюма» и упавший под кресло бычок, и пролитый кофе, и детский утренник на заднем сидении. В общем, «уютом» не пахнет ни разу. Но как же с этим справиться, когда на улице влажность, как в аквариуме? На помощь придет методика таксистов.
Не стоит забывать, что у некоторых людей — аллергия на резкие запахи, так что просто «перебить вонь» не выйдет. Надо не замещать, а исключать. А зимой и ранней весной, когда подолгу проветривать салон возможности нет, для этих целей нужны специальные средства. Никакого лишнего запаха, включая «вонючки», хлорку и иже с ними. Что же тогда? Сухой туман! Новая услуга, появившаяся на досках объявлений и в прейскурантах моечных станций.
Сначала внутри наводят порядок, убирая все источники неприятных ароматов, а после — салон заполняют специальным, абсолютно гипоаллергенным непрозрачным составом. Делается это при закрытых стеклах и дверях дым-машиной. Процедура занимает не более часа: 40 минут нужно на обработку и еще 20 — на проветривание.
Эта услуга пришла в автомобильный сегмент из медицины: больницы всегда нуждаются в очищении воздуха в помещениях, удалении бактерий и запахов. Для машин такой подход тоже годится. Благодаря особой технике применения и, собственно, самому составу кристаллы «тумана» проникают в щели и поры ткани, буквально уничтожая труднодостижимые источники смрада. Уходят не только «ароматы» застарелого пота и табака, но и животные «следы», последствия пролитых напитков и многое другое.
Итого за час времени и 600—800 рублей можно привести салон своего автомобиля в первозданный порядок. Дорого это или дешево? Смотря, в какую сумму оценивается здоровье и благополучие водителей и пассажиров — тут уж каждый решает для себя сам. Но с учетом стоимости мойки автомобиля сегодня — скорее дешево. Ведь, например, обычный «комплекс» бюджетного седана в Москве уже стоит столько же.