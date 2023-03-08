Почему на самом деле россияне покупают в кризис большие американские машины

С введением многочисленных санкций прошел ровно год, а Россия все никак не разваливается. Не стоят в супермаркетах очереди, нет карточной системы, да и «макеты банок тушенки» в отечественных магазинах находят исключительно жители Старого Света. Мы по-прежнему совершаем тривиальные покупки, хотя приобрести для истории тот самый макет, не исключаю, захотели бы многие.
Примерно тот же ракурс быта обнаружен и на отечественных дорогах: количество авто не снижается, а поступление новых премиальных иномарок как будто бы стало даже более разнообразным. Помимо немецкой тройки, британской двойки да примкнувшей к ним Volvo, в столице стало очень много разношерстной американской экзотики: больших роскошных пикапов, прожорливых внедорожников, электричек имени Илона Маска и «купе-от-Бога» марки Dodge. Интересно, откуда дровишки?
Первыми, кто осознал, что любой кризис — это еще и возможности, стали частные автокупцы, сумевшие составить существенную конкуренцию дилерским центрам. Пока последние простаивали с пустыми залами, творцы «параллельного импорта» сумели притащить в Россию огромное количество самых разных машин, которые, о чудо, стоили отчего-то дешевле, чем обычные авто у дилеров. Так, роскошный и впечатляющий американский пикап с небольшим пробегом можно было приобрести по цене Mitsubishi Pajero Sport, а тот самый Dodge Challenger, детскую мечту взрослых мальчиков — по цене LADA Vesta. Выбор очевиден, не так ли?
Зачастую их низкие прайсы были связаны с тем, что курс рубля позволял очень выгодно возить в Белоруссию так называемые битки — машины со страховых аукционов, которые уже по приезде в республику восстанавливались и продавались в Россию. «Биток» — это не всегда «тотал» или накрученное на столб авто. В большинстве случаев это — минимальные повреждения со «стреляной» подушкой безопасности. Такие ТС стали основой и фундаментом для самодельной экспансии американского автопрома в Россию. Не стоит забывать и про «армянскую калитку», ставшую в марте прошлого года «армяно-грузинской»: из закавказских республик, исторически скупавших «америку», пошел мощный поток машин, практически перекрывших трассу М4. Причина — цена, цена и еще раз цена.
Сильнее всех от введения санкций пострадали дилеры именно европейских брендов: у них до сих пор серьезнейшие проблемы с запчастями, полные стоянки страховых «долгостроев» и множество других неурядиц. С японскими, американскими и корейскими запчастями сложности тоже были, но они уже решены. Если не в полном объеме, то в той стадии, что позволяет содержать и обслуживать автомобили. Кстати, несмотря на громкие крики из-за океана, своему бизнесу штатовские чиновники особо палки в колеса не ставили — сквозь пальцы смотрели на обход ограничений и многое другое. Оно и понятно: своя рубашка ближе к телу.
У тех россиян, что сегодня выбирают автомобиль классом «выше среднего», вариантов не так много: либо брать «китайцев», либо как раз «американцев», на которых все необходимое, в том числе роскошь, есть. А обладатели нужной суммы зачастую являются и обладателями определенного набора стереотипов — тех, что обязывают голосовать рублем не за новоявленного автомобилетворца, а за давно зарекомендовавший себя бренд. Так что ребята с толстыми бумажниками, прикидывая желанное и действительное, берут именно Chevy, Ford, Cadillac или прочих именитых и не нуждающихся в пояснении и разъяснении.