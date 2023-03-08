Почему на самом деле россияне покупают в кризис большие американские машины

С введением многочисленных санкций прошел ровно год, а Россия все никак не разваливается. Не стоят в супермаркетах очереди, нет карточной системы, да и «макеты банок тушенки» в отечественных магазинах находят исключительно жители Старого Света. Мы по-прежнему совершаем тривиальные покупки, хотя приобрести для истории тот самый макет, не исключаю, захотели бы многие.

Примерно тот же ракурс быта обнаружен и на отечественных дорогах: количество авто не снижается, а поступление новых премиальных иномарок как будто бы стало даже более разнообразным. Помимо немецкой тройки, британской двойки да примкнувшей к ним Volvo, в столице стало очень много разношерстной американской экзотики: больших роскошных пикапов, прожорливых внедорожников, электричек имени Илона Маска и «купе-от-Бога» марки Dodge. Интересно, откуда дровишки?

Первыми, кто осознал, что любой кризис — это еще и возможности, стали частные автокупцы, сумевшие составить существенную конкуренцию дилерским центрам. Пока последние простаивали с пустыми залами, творцы «параллельного импорта» сумели притащить в Россию огромное количество самых разных машин, которые, о чудо, стоили отчего-то дешевле, чем обычные авто у дилеров. Так, роскошный и впечатляющий американский пикап с небольшим пробегом можно было приобрести по цене Mitsubishi Pajero Sport, а тот самый Dodge Challenger, детскую мечту взрослых мальчиков — по цене LADA Vesta. Выбор очевиден, не так ли?