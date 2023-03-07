5 скрытых функций в автомобиле, которые сильно облегчают жизнь и даже спасают ее

Начнем с простого. Если хотите, чтобы при трогании с места центральный замок срабатывал автоматически, подержите кнопку блокировки дверей пару секунд. Прозвучит звуковой сигнал и замки станут запираться сами. Это очень полезно, ведь отныне, скажем, на светофоре, воры не смогут украсть из салона сумку, лежащую на заднем сиденье.
Стоит внимательно присмотреться и к салонному зеркалу. Если видите светодиод, вмонтированный в корпус, значит оно электрохромное. В темное время суток такое покрытие предотвратит ослепление водителя светом фар машины, которая едет сзади. А ведь ослепление — частая причина серьезных аварий. Кнопка на корпусе активирует или выключает фотодатчики, расположенные в нем.
Еще одна полезная функция — механическая блокировка дверей. Для этого на торце есть небольшой рычажок. Переключив его, заднюю дверь открывают только снаружи. Это очень полезно, если в машине едут дети. Риск, что малолетний отпрыск случайно дернет за ручку и выпадет на проезжую часть сведен на нет.
А в больших многоместных вэнах есть аналог громкоговорителей. Достаточно покопаться в функциях мультимедиа и водитель будет отчетливо слышать слова, которые ему тихо скажет пассажир, сидящий на третьем ряду.
Не многие знают и о назначении клавиши Shift Lock, которая расположена рядом с селектором «автомата». Как понятно из названия — это «блокировка переключения». Нажав ее, водитель может перевести селектор, скажем, из «драйва» в «нейтраль» при заглушенном двигателе. Это полезно, когда с силовым агрегатом или трансмиссией возникают проблемы. Либо нужно отбуксировать автомобиль после аварии.
Режим L на вариаторе также вызывает массу вопросов, потому как пониженной передачи у CVT нет. Так трансмиссия работает в режиме пониженных оборотов. Агрегат начинает «играть» конусами удерживая эти обороты. В результате автомобиль увереннее передвигается по плохой дороге.