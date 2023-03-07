5 скрытых функций в автомобиле, которые сильно облегчают жизнь и даже спасают ее

Начнем с простого. Если хотите, чтобы при трогании с места центральный замок срабатывал автоматически, подержите кнопку блокировки дверей пару секунд. Прозвучит звуковой сигнал и замки станут запираться сами. Это очень полезно, ведь отныне, скажем, на светофоре, воры не смогут украсть из салона сумку, лежащую на заднем сиденье.

Стоит внимательно присмотреться и к салонному зеркалу. Если видите светодиод, вмонтированный в корпус, значит оно электрохромное. В темное время суток такое покрытие предотвратит ослепление водителя светом фар машины, которая едет сзади. А ведь ослепление — частая причина серьезных аварий. Кнопка на корпусе активирует или выключает фотодатчики, расположенные в нем.

Еще одна полезная функция — механическая блокировка дверей. Для этого на торце есть небольшой рычажок. Переключив его, заднюю дверь открывают только снаружи. Это очень полезно, если в машине едут дети. Риск, что малолетний отпрыск случайно дернет за ручку и выпадет на проезжую часть сведен на нет.