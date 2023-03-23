Toyota Land Cruiser 100 как у Путина: можно ли доверять «японцу»

«Сотка» до сих пор пользуется у нас популярностью, а потому в цене теряет медленно. Однако экземпляров со скромными пробегами уже не найти: обычно на одометре можно увидеть 300 000 км и больше. А сей факт подтверждает надежность конструкции. И, конечно же, «Крузак» — универсальный автомобиль — на нем удобно ездить как по асфальту, так и по пересеченной местности. Видимо, именно поэтому президент и выбрал такую машину. Ну или ему выбрали.

Однако важно помнить, что проблем у подержанного «японца» немало. Например, его кузов не слишком стоек к коррозии — в царапинах до металла ржа появляется быстро. Кроме того, гниют нижние кромки дверей и передний край капота. У тех автомобилей, что приезжали к нам с Ближнего Востока, а таких было немало, очень слабый антикор. А еще японцы крепили VIN-номер на заклепках, поэтому табличка нередко теряется.

Что же до силового агрегата, то Land Cruiser 100 чаще всего встречается с бензиновым V8 объемом 4,7 л (235 л. с.). У него крепкий чугунный блок и ременный привод ГРМ — ремень нужно менять через 70 000 км. А после 50 000 км в обязательном порядке требуется регулировка клапанов. В целом двигатель надежный: неполадки могут возникнуть лишь с различными датчиками, которые со временем выходят из строя, из-за чего двигатель перегревается.