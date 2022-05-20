Найден хитрый способ продать свою машину дороже, чем рассчитывал

Российский рынок новых автомобилей переживает не самые легкие времена. Но как бы там ни было, граждане нашей страны полностью не откажутся от использования личного автомобиля. Для справки: в прошлом году в России продали менее 2 млн новых легковушек и около 5 млн подержанных. В сложившихся условиях наша страна превращается в большой рынок авто с пробегом. Надо сказать, что весь этот рынок купли-продажи и перепродажи автотранспорта в России никогда не имел более-менее организованной структуры.
Профессиональные покупатели, живущие перепродажей подержанного транспорта, отслеживают новые объявления на специализированных автомобильных сайтах, наперебой звонят продавцу, стараясь разными методами приобрести у него авто по минимально возможной цене. А потом продают уже подороже. Неизбежно на этом рынке рано или поздно должна появиться какая-то упорядоченность. И первая ласточка в этом смысле, похоже, уже на подлете. Речь идет о новом сервисе Авито Аукцион. Это не просто доска объявлений, здесь все сложнее и проще одновременно.
Так, участвовать в нем может любой продавец авто с пробегом. Главное, чтобы его машина (не старше 2005 года выпуска) была зарегистрирована в России, имела пробег не более 180 000 км и стоила не меньше 500 000 рублей. Битые и праворульные ТС тоже не пройдут «фейс-контроль». Покупатели в этом сервисе — профессионалы, занимающиеся перепродажей автомобилей на постоянной основе. Но не все подряд, а только те, кто успешно зарегистрировался и прошел проверку сервисом Авито, в том числе юридическую, а также имеющие личный кабинет в сервисе MaxPoster.
Частник-продавец, решивший реализовать свое авто через сервис объявлений, получает предложение поучаствовать в онлайн-аукционе. Если он согласен, то сразу после этого профессиональные покупатели начинают делать ставки, предлагая владельцу авто (его контактные данные при этом скрыты) свои цены, по которым они готовы выкупить машину. Таким образом, продавец получает возможность продать свое авто быстро, безопасно, без лишнего общения, встреч и осмотров автомобиля потенциальными покупателями.
С точки зрения профессионального покупателя, все это работает следующим образом. Как только автовладелец выставляет свой лот на аукцион, указанная им в объявлении информация об автомобиле, включая отчет Автотеки, оказывается доступна покупателям. В течение двух часов после этого профессиональные покупатели делают ставки, предлагая свои цены — независимо друг от друга.
Продавец получает их предложения, сравнивает и выбирает наиболее выгодное для себя. Если цена не устроила, продавец может в любой момент отказаться от участия в аукционе. При этом ни он, ни потенциальный покупатель не несут никаких финансовых потерь, а по истечении двух «аукционных» часов объявление о продаже становится доступно для просмотра любым посетителем сайта. В случае, когда продавец машины в рамках аукциона решит отдать предпочтение кому-то из желающих купить его ТС, специалист Авито поможет организовать встречу. На данный момент система Авито Аукциона уже действует в ряде регионов, их перечень постоянно расширяется.