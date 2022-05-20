Найден хитрый способ продать свою машину дороже, чем рассчитывал

Российский рынок новых автомобилей переживает не самые легкие времена. Но как бы там ни было, граждане нашей страны полностью не откажутся от использования личного автомобиля. Для справки: в прошлом году в России продали менее 2 млн новых легковушек и около 5 млн подержанных. В сложившихся условиях наша страна превращается в большой рынок авто с пробегом. Надо сказать, что весь этот рынок купли-продажи и перепродажи автотранспорта в России никогда не имел более-менее организованной структуры.

Профессиональные покупатели, живущие перепродажей подержанного транспорта, отслеживают новые объявления на специализированных автомобильных сайтах, наперебой звонят продавцу, стараясь разными методами приобрести у него авто по минимально возможной цене. А потом продают уже подороже. Неизбежно на этом рынке рано или поздно должна появиться какая-то упорядоченность. И первая ласточка в этом смысле, похоже, уже на подлете. Речь идет о новом сервисе Авито Аукцион. Это не просто доска объявлений, здесь все сложнее и проще одновременно.