Автохлам «на четверочку»: подводные камни самостоятельной покупки машины на аукционе в Японии

Если разговор заходит о покупке относительно свежей и хорошо укомплектованной машины в сегменте до полутора миллионов рублей на вторичном рынке, то выход сейчас один — машины JDM («внутренний японский рынок»), которые в огромном количестве завозятся в закрытый некогда порт Владивосток. Нету нынче «правому рулю» в данной рыночной нише никакой альтернативы: потрясающее, фактически заводское состояние, оснащение на уровне бизнес-класса и низкая цена — благодаря малолитражным моторам (частенько в гибридном исполнении). Послушаешь восторги владельцев таких ТС и понимаешь: надо брать!

На рынках и интернет-сайтах объявлений выбор подобного добра потрясающий. Смущает лишь, что типичный продавец, уже пригнавший машину в Россию, естественно хочет на ней заработать сотню-другую тысяч рублей. Но мы же не тупые — сами можем купить в Японии машину, сэкономив изрядную сумму на «интересе» перепродавца! Первое же погружение в увлекательный мир праворульно-международной торговли показывает нам кукиш: картой российского банка в Японии вы ничего не оплатите. Параллельно вы поймете, что в хитросплетениях японской торговли подержанными машинами вы ни черта не понимаете. Да и участвовать в аукционе вам нельзя: требуется специальная аккредитация, которой у вас нет и вряд ли появится.