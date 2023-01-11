Автохлам «на четверочку»: подводные камни самостоятельной покупки машины на аукционе в Японии

Если разговор заходит о покупке относительно свежей и хорошо укомплектованной машины в сегменте до полутора миллионов рублей на вторичном рынке, то выход сейчас один — машины JDM («внутренний японский рынок»), которые в огромном количестве завозятся в закрытый некогда порт Владивосток. Нету нынче «правому рулю» в данной рыночной нише никакой альтернативы: потрясающее, фактически заводское состояние, оснащение на уровне бизнес-класса и низкая цена — благодаря малолитражным моторам (частенько в гибридном исполнении). Послушаешь восторги владельцев таких ТС и понимаешь: надо брать!
На рынках и интернет-сайтах объявлений выбор подобного добра потрясающий. Смущает лишь, что типичный продавец, уже пригнавший машину в Россию, естественно хочет на ней заработать сотню-другую тысяч рублей. Но мы же не тупые — сами можем купить в Японии машину, сэкономив изрядную сумму на «интересе» перепродавца! Первое же погружение в увлекательный мир праворульно-международной торговли показывает нам кукиш: картой российского банка в Японии вы ничего не оплатите. Параллельно вы поймете, что в хитросплетениях японской торговли подержанными машинами вы ни черта не понимаете. Да и участвовать в аукционе вам нельзя: требуется специальная аккредитация, которой у вас нет и вряд ли появится.
Следовательно, все равно придется связываться с посредником, который таковую имеет. И предстоит воспользоваться одним из отнюдь не бесплатных способов «перегона» рублей на вашем российском банковском счету в иены, пригодные для расплаты в Японии. А еще, оказывается, вам придется оплатить оформление и доставку купленного авто из Японии в Россию. Имейте в виду: из Японии в Москву машина может ехать аж 5—6 месяцев. Такова сейчас «логистика» — если эту субстанцию вообще можно называться таким красивым словом. И пусть вас не шокируют счета на уровне 400 000—450 000 рублей за возможность лицезреть свою японскую обновку под окнами своей московской квартиры. Такова реальность.
Тем не менее «на круг» все операция обойдется дешевле, чем покупать точно такую же «праворульку» во «Владике». Особенно если брать машину с состоянием не «на 5», а подешевле — «на четверочку». Эта оценка обычно вписывается в «окошко» в правом верхнем углу бумаги под названием «аукционный лист». Ее оформляют на каждую выставленную на торги в Японии машину. «Четверочная» машина, как правило, выглядит не идеально (это видно по прилагаемым к ее описанию фото). Но нам же 'с лица воды не пить, мы верим в добросовестность дотошных японцев, которые уж наверняка не обманут с оценкой авто. Они там за ее достоверность отвечают если не головой, то каким-нибудь другой нужной частью организма — уж наверняка!
К сожалению, подобное доверие часто оказывается напрасным. Уже первое непосредственное знакомство с долгожданным приобретением может сразить вас наповал. Грязь и какие-то старые запчасти (видимо ненужные прежнему владельцу-японцу) в салоне и багажном отделении ТС — это еще полбеды. Не удивляйтесь, если выяснится, например, что двигатель вашей «машины на четверочку» окажется «убитым», что подразумевает длительный ремонт или полную его замену. За ваш счет. Вам же не обещали авто в идеальном состоянии? Вот и «жрите с кашей» этот «не идеал»! Что характерно: предъявлять претензии к состоянию приехавшего с аукциона авто будет некому. Купил машину «по фотографии» — теперь мучайся с ней сам как знаешь.
Причем в процессе доставки список технических проблем машин может изрядно пополниться. При погрузках-разгрузках в портах и на железнодорожных терминалах грузчики в состоянии изрядно помять–погнуть кузовные детали. А во время морского путешествия нашу «праворульку» может залить соленой морской водицей и превратить в гниющего «утопленника» — задолго до ее первого знакомства со своим российским «счастливым обладателем».
В общем, не простое и не всегда радужное это дело — самостоятельно «выписать» себе из Японии «качественную и недорогую» машину. Но если вы готовы сыграть в эту «рулетку» — почему бы и нет.