Почему в Россию не везут дешевые китайские автомобили

Поиск и стоическое «разматывание» различный теорий заговора — любимое занятие россиян в последние несколько лет. Нет сомнений, что пандемия, а потом СВО, мятеж и многое другое — проделки рептилоидов, состоящих в масонских орденах. Голубой экран регулярно потчует нас различными историями, которые не кажутся совпадениями. Особенно под напряженную органную музыку. Не поспоришь, как говорится — все одно к одному. Однако «внешние силы» не всегда виноваты в наших сложностях.
Например, в истории с китайскими автомобилями, которые аккуратно заняли весь средний класс, многие видят именно сговор, заключенный между импортерами: мол, бюджетный сегмент — «Ладе» и прочим «УАЗикам», средний — «китайцам», а все сливки — «параллельным» Range Rover и Mercedes-Benz. Так что простому смертному по статусу и по жизни может достаться исключительно «Жигуль». Если повезет — новый.
Совпадение? Не думаю! Однако если отойти от лестничной клетки или гаражного кооператива и вникнуть в ситуацию, то теория заговора начинает рушиться: причина недостачи дешевых китайских автомобилей на отечественном рынке кроется в российской системе сертификации.
Помните, мы раньше очень хотели быть развитой страной первого мира, соответствовать высоким стандартам — вводили разные требования к транспорту в стиле экологических норм Евро−5 и Евро−6? Так вот действительно бюджетные машины из Поднебесной просто не могут этим нормам соответствовать. Причем как выпущенные в Китае, так и локализованные в России. Вопросик имею: а иранские соответствуют? А тольяттинские и ульяновские?
Последние полтора года показали, что России уже не требуется ничему соответствовать, ибо «мерила соответствия» сами опровергли все свои же высокие стандарты. Есть забавная история: могучие европейские экологи, породившие кучу глупостей в стиле Греты, рассчитали количество выбросов, что может себе позволить каждая страна. А если превысил — плати. Любопытная особенность взятого за основу уравнения: дозволенная «квота» углерода базируется на площади болот, поскольку именно они способны поглощать вредные выбросы в наибольших количествах.
Так вот самое большое болото в мире — Пантанал — располагается в Бразилии, его площадь составляет 200 000 км². На втором месте — Южный Судан и болото Судд, площадью 57 000 км². А вот почетная бронза — у Васюганских болот, которые покрывают 53 000 км² Западной Сибири. Для оценки: это 573 км на 320 км, больше некоторых европейских стран будет.
И если в американской Луизиане тоже есть впечатляющих размеров топь, то Старому Свету с трясинами не повезло. Крупных болот в Европе нет. И, как следствие, заявленные нормы крепче прочего бьют именно по заявителям. Впрочем, европейцам мазохизм свойственен, но даже они «болотную арифметику» пока еще не приняли. Думают.
Но зачем нужны Евро−6 нам, когда есть реальная потребность в Рус−1? Почему нужно равняться на чьи-то правила, когда их авторы сами на них внимания не обращают? Пока без ответа. Когда это пройдет? Когда появятся свои, актуальные институты, как и организации, способные выработать грамотные механизмы. А до тех пор будем и дальше сами себя резать «по живому» в надежде угодить кому-то чужому.