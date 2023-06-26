Почему в Россию не везут дешевые китайские автомобили

Совпадение? Не думаю! Однако если отойти от лестничной клетки или гаражного кооператива и вникнуть в ситуацию, то теория заговора начинает рушиться: причина недостачи дешевых китайских автомобилей на отечественном рынке кроется в российской системе сертификации.

Помните, мы раньше очень хотели быть развитой страной первого мира, соответствовать высоким стандартам — вводили разные требования к транспорту в стиле экологических норм Евро−5 и Евро−6? Так вот действительно бюджетные машины из Поднебесной просто не могут этим нормам соответствовать. Причем как выпущенные в Китае, так и локализованные в России. Вопросик имею: а иранские соответствуют? А тольяттинские и ульяновские?

Последние полтора года показали, что России уже не требуется ничему соответствовать, ибо «мерила соответствия» сами опровергли все свои же высокие стандарты. Есть забавная история: могучие европейские экологи, породившие кучу глупостей в стиле Греты, рассчитали количество выбросов, что может себе позволить каждая страна. А если превысил — плати. Любопытная особенность взятого за основу уравнения: дозволенная «квота» углерода базируется на площади болот, поскольку именно они способны поглощать вредные выбросы в наибольших количествах.