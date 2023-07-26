Пять поводов отказаться от подержанной Skoda Yeti

С выбором двигателя в концерне всегда были сложности. Не стал исключением и Yeti. Для подержанных вариантов не советуем базовый 105-сильный бензиновый 1.2 TSI. Изначально шумный на высоких оборотах и в противовес ожиданиям на удивление прожорливый при смешном объеме движок. Капризный, к тому же не любит отрицательных температур — долго прогревается. А на ходу не обеспечивает избытка тепла, так необходимого в наших широтах зимой.

Однако главная к нему претензия — ощутимый «дизельный» лязг растянувшейся цепи ГРМ. Тенденцию к этой неприятности можно отследить и на менее капризных моторах 1.4 TSI (122 л. с.) и 1.8 TSI (152 л. с.). Нередко доходило до крайностей: при холодном пуске стоящего под уклон (на передаче и без «ручника») автомобиля случался перескок цепи. Впрочем, 1,8-литровый мотор достоин рекомендаций. Тяговитый и динамичный, на изрядных пробегах он пойман, пожалуй, лишь на нескромном (вплоть до литра на 2—3 тыс. км) расходе масла.