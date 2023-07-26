Пять поводов отказаться от подержанной Skoda Yeti

С выбором двигателя в концерне всегда были сложности. Не стал исключением и Yeti. Для подержанных вариантов не советуем базовый 105-сильный бензиновый 1.2 TSI. Изначально шумный на высоких оборотах и в противовес ожиданиям на удивление прожорливый при смешном объеме движок. Капризный, к тому же не любит отрицательных температур — долго прогревается. А на ходу не обеспечивает избытка тепла, так необходимого в наших широтах зимой.
Однако главная к нему претензия — ощутимый «дизельный» лязг растянувшейся цепи ГРМ. Тенденцию к этой неприятности можно отследить и на менее капризных моторах 1.4 TSI (122 л. с.) и 1.8 TSI (152 л. с.). Нередко доходило до крайностей: при холодном пуске стоящего под уклон (на передаче и без «ручника») автомобиля случался перескок цепи. Впрочем, 1,8-литровый мотор достоин рекомендаций. Тяговитый и динамичный, на изрядных пробегах он пойман, пожалуй, лишь на нескромном (вплоть до литра на 2—3 тыс. км) расходе масла.
Но все же со временем идеальным вариантом стал 140-сильный 2.0 TDI. Когда-то это было уже дорого, ведь только турбодизель комплектовался полным приводом, «мокрым» 6-ступенчатым «роботом» DSG либо вполне надежной 6-ступенчатой «механикой».
Понятно, что главное в случае с Yeti на «вторичке» — по ошибке не хапнуть версию с «роботом». Особенно в его «сухой» 7-ступенчатой ипостаси. Не вздумайте, даже если все остальное в идеальном состоянии. Такая коробка, побегав несколько тысяч, может запросто удвоить итоговую сумму, в которую обойдется вам этот автомобиль.
В свое время Yeti словно коллекционировал претензии своих покупателей по кузову. Вспучивание краски в местах сколов, «цветение» обильно «украшает» все двери, а также крылья над задними колесными арками. Есть проблемы и в, казалось бы, идеальном салоне, где уже наверняка облезли и заменены на новые все хромированные детали декора.
При уникальной для кроссоверов тех лет управляемости сегодня может расстроить и подвеска. Стук стоек стабилизатора неизменно возобновляется каждые 20 тыс. км. Чуть реже, раз в 30 тыс. км, требуют замены ступичные подшипники (меняются обычно со ступицей).
И вообще Yeti набрался болячек по мелочи: «благодаря» конструкции пятой двери в ее полостях и в щелях между кузовными панелями, в районе петель, зимой образуется наледь. Она безжалостно блокирует багажник, не позволяя открывать или закрывать пятую дверь. Да, купив этот кроссовер, вы быстро перестанете удивляться скорости, с которой кузов забрызгивается грязью. Такова его аэродинамика.
Словом, в итоге набирается слишком много «но», чтобы искренне советовать такую покупку. А идеальным Yeti, коль скоро эта оказия появится, станет дизельная машина на «ручке», облитая антикором, словно торт Прага шоколадом.