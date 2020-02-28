Возвращение снежного человека: первый тест-драйв нового Skoda Karoq

Остановив российское производство Skoda Yeti в начале 2018 года, чехи еще полгода пытались избавиться от запылившихся на складах кроссоверов. Да, некогда популярный «Йети» довольно быстро потерял к себе интерес. И не только потому, что в условиях перманентного кризиса народ позатягивал пояски. Нашего брата хлебом не корми — подавай свежачок! Ну а для всего остального существует… сами знаете, какая карта. Ведь — Аллилуйя! — кредиты никто не отменял.
Вот только европейцы, выкатившие у себя Karoq еще три года назад, везти его к нам как-то не торопились. Но сколько можно снимать сливки с Kodiaq, а русскому человеку раздеваться во имя любви к сражениям с кредитной ставкой?
Да, лучше поздно, чем никогда: час «икс» настал. Вот он — наследник «старика» Yeti. Прошу любить и жаловать (хотя и не обязательно) — Skoda Karoq.
Что ж, давайте выясним, чем новичок оказался лучше или хуже своего предка. И начнем, как водится, с дизайна.
Безусловно, «Карок» выглядит стильно и много солиднее квадратного «Йети». Но если раньше модели «Шкода» хотя бы были самобытными, то теперь они почти все на одно лицо. Да что уж там: одинаковые прически нынче носят представители огромной династии VAG едва ли не поголовно. Впрочем, это не делает их хуже. Но зато делает нас менее притязательными в выборе.
Острые грани, рубленные формы и резкие выштамповки — вот, каков новый чешский кроссовер. Если вам симпатичен старший Kodiaq, то не разочаруетесь: Karoq — его уменьшенная копия, пусть и не без творческих отклонений.
А как обставлены апартаменты? Внутри — традиционно для Skoda — уютно, комфортно, но скучно. Ни изысков, ни навязчивого лоска. Но зато к эргономике придраться сможет разве что слепой. Выверенным миллиметрам при компоновке салона и удобству посадки позавидуют даже те, кто безнаказанно называют себя премиальными. Да, японцам еще долго глотать слюнки — столь бескомпромиссно правильное расположение органов управления и интуитивный интерфейс мультимедиа им только снится.
Впрочем, чехи тоже не без изъяна — пластик на дверях по тактильным ощущениям и звуку на кочках больше напоминает дерево, а экран головного устройства — дисплей от Тамагочи. Но зато какое люксовое оснащение! Тут вам и раздельный климат-контроль, и бесключевой доступ в салон, и умение «мультимедийки» понимать смартфоны, а также подогрев руля и всех кресел без исключения.
А еще «Карок» обучен держать дистанцию, самостоятельно тормозить и даже парковаться. Про диоды в оптике и кожу в отделке интерьера уже упоминать даже как-то стыдно.
После перерождения «снежный человек» лишился огромной гаммы агрегатов, прикатив к нам с единственным, хотя и «повторимым» турбомотором, выдувающим с 1,4 л 150 сил мощности. В дуэте с ним выступает восьмискоростной гидромеханический «автомат», задорно стреляющий по передним колесам.
С такой компанией не соскучишься ни в городе, ни на трассе. Коробка шустро и едва заметно щелкает передачами, провоцируя водителя на веселые старты и скоростную езду. Правда, при интенсивном ускорении в салон проникают внешние шумы. Хотя повышать голос при разговоре с упавшим на галерке собеседником не понадобится.
Что до «баранки», то она в меру плотная, а в поворотах еще и довольно вкусная — не в последнюю очередь благодаря небольшому клиренсу. По сравнению со Skoda Yeti, дорожный просвет Karoq на 20 мм меньше — 180 мм против 160 мм. Но зато у новобранца шире колея.
Да, в угоду прекрасной управляемости потребовалось отказаться от шалостей на бездорожье. Впрочем, по родному грунту до дачи машина довезет, пусть и местами жестко поглощая неровности.
Для тех, кому «турбо» не по душе, придется подождать. Позднее до нас доберутся кроссоверы с атмосферным движком о 110 «лошадях». Погонять этот табун можно будет, как механической «пятиступкой», так и шестизарядным «автоматом».
Не останутся обделенными и фанаты полного привода — «Карок» со всеми ведущими запаздывает, но объявится. Причем в коктейле из 150-ти наддувных «жеребцов» с «мокрым» роботом DSG.
Пока же остается довольствоваться тем, что есть — кстати, весьма недурное предложение за 1 500 000 рублей.