Возвращение снежного человека: первый тест-драйв нового Skoda Karoq

Остановив российское производство Skoda Yeti в начале 2018 года, чехи еще полгода пытались избавиться от запылившихся на складах кроссоверов. Да, некогда популярный «Йети» довольно быстро потерял к себе интерес. И не только потому, что в условиях перманентного кризиса народ позатягивал пояски. Нашего брата хлебом не корми — подавай свежачок! Ну а для всего остального существует… сами знаете, какая карта. Ведь — Аллилуйя! — кредиты никто не отменял.

Вот только европейцы, выкатившие у себя Karoq еще три года назад, везти его к нам как-то не торопились. Но сколько можно снимать сливки с Kodiaq, а русскому человеку раздеваться во имя любви к сражениям с кредитной ставкой?

Да, лучше поздно, чем никогда: час «икс» настал. Вот он — наследник «старика» Yeti. Прошу любить и жаловать (хотя и не обязательно) — Skoda Karoq.