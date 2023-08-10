Затариться по дешевке: как мы покупали бюджетный седан Iran Khodro Tara

— А что вы удивляетесь? Хоть машина и не раскручена на рынке, это вполне нормальный аппарат. Комплектации формально две, но разница между ними только в типе коробки. Остальной «фарш» один и тот же, достаточно богатый. Вон — стоят у нас Chevrolet Kobalt, по «параллелке» их везут. Цена по факту та же, что и у Tara, а он по сравнению с ней «пустой», с «дубовым» пластиком в салоне, без такой «мультимедийки», «автомата», круиз-контроля и прочего, — пояснил менеджер, которого я «напряг».

Озаботившись проблемами фактически чужого клиента, он раздобыл ключ от «иранца», и мы пошли знакомится с моделью лично. Но не тут-то было. Аккумулятор седана оказался разряжен, и машину не удалось даже завести.

— Кто-то оставил приоткрытой дверь. Вот «батарейка» и села, — прокомментировал визави и зачем-то рассказал, что когда иранские машины только поступили на склад автосалона, их начали брать партиями по несколько штук таксомоторные ИП.

— Никаких нареканий с их стороны. По крайней мере, пока. Да и если будут — проблем нет: все равно действует фирменная двухлетняя гарантия от иранцев, — пояснил он.

Прокатиться на машине не удалось, но кое-что выяснить о ней получилось, даже стоя на месте.