Затариться по дешевке: как мы покупали бюджетный седан Iran Khodro Tara

В Россию собирались два персидских бренда: Iran Khodro и Saipa. Для первого это мероприятие стало второй попыткой покорить наш рынок — предыдущая случилась в середине «нулевых» этого века. А для Saipa «российский поход» сезона 2022−2023 стал пробным и, судя по всему, не особо воодушевляющим. Наши попытки обнаружить «живьем» давным-давно обещанные автомобили этого иранского бренда в автосалонах провалились. На данный момент в природе существует лишь российский сайт Saipa со скудной информацией о моделях. Пока это единственный зримый результат международной экспансии персидского автопроизводителя.
С Iran Khodro все наоборот. Российского сайта у них нет. Зато в некоторых шоу-румах есть реальные машины. Марку никто не рекламирует и не продвигает на рынке. Один крупный российский автодилер вроде как официально завез партию седанов Iran Khodro Tara. Фактически это единственный новый иранский автомобиль, который вживую можно пощупать в столичном регионе. На юге России ряд автоторговцев релизуют, помимо этой модели «Иранского коня» (именно так переводится на русский Iran Khodro), его «родственницу» под названием Dena. Но в Ростов за ней мы не поехали, решив ограничить свои исследования московской областью.
Телефонное общение с менеджером автосалона (под видом потенциального покупателя) вселяло надежды на успех. По словам работника дилерского центра, Tara в наличии есть. Приехать и пройти клиентский тест-драйв машины? Да в любой момент! Немного смутило, что молодой человек не прислал свою SMS-визитку, нарушив обещание. Но автора этих строк такие мелочи не остановливают и на следующий день я отправился на встречу с «Тарой».
На месте выяснилось, что в шоу-руме нет вообще ни одной машины с эмблемой в виде головы лошади — фирменного шильдика Iran Khodro. Разнообразных «японцев» и «китайцев» полно, а «иранцев» нет. Пришлось «дергать» первого попавшегося менеджера.
Оказалось, что меня там не ждали: практикант, с которым я давеча общался, никому о нашей беседе не сообщил. Иначе бы ему рассказали, что возможности клиентского тест-драйва Iran Khodro Tara нет и никогда не существовало в природе. Затем выяснилось, что в данном дилерском центре в наличии имеется всего одна «Тара» в комплектации с пятиступенчатой «механикой». И находится она на внутренней стоянке. А во всей Москве таких автомобилей на момент моего визита оставалось всего три (3!) четырехдверки — в других филиалах компании. И только одна из них — с 6-ступенчатым «автоматом».
— А что вы удивляетесь? Хоть машина и не раскручена на рынке, это вполне нормальный аппарат. Комплектации формально две, но разница между ними только в типе коробки. Остальной «фарш» один и тот же, достаточно богатый. Вон — стоят у нас Chevrolet Kobalt, по «параллелке» их везут. Цена по факту та же, что и у Tara, а он по сравнению с ней «пустой», с «дубовым» пластиком в салоне, без такой «мультимедийки», «автомата», круиз-контроля и прочего, — пояснил менеджер, которого я «напряг».
Озаботившись проблемами фактически чужого клиента, он раздобыл ключ от «иранца», и мы пошли знакомится с моделью лично. Но не тут-то было. Аккумулятор седана оказался разряжен, и машину не удалось даже завести.
— Кто-то оставил приоткрытой дверь. Вот «батарейка» и села, — прокомментировал визави и зачем-то рассказал, что когда иранские машины только поступили на склад автосалона, их начали брать партиями по несколько штук таксомоторные ИП.
— Никаких нареканий с их стороны. По крайней мере, пока. Да и если будут — проблем нет: все равно действует фирменная двухлетняя гарантия от иранцев, — пояснил он.
Прокатиться на машине не удалось, но кое-что выяснить о ней получилось, даже стоя на месте.
Например, то, что положение руля регулируется только по высоте. Однако сиденье можно настроить так, что посадка водителя даже ростом более 180 см будет более-менее удобной. Отодвинув свое кресло максимально назад, он вполне нормально сможет устроиться на заднем диване «сам за собой». Колени при этом окажутся достаточно далеко от спинки шоферского сиденья. Позабавило расположение кнопок стеклоподъемников: все четыре разбросаны по центральному тоннелю вокруг ниши с пепельницей.
Даже если задвинуть вперед кресло переднего пассажира, на нем вполне комфортно может существовать все тот же 180-сантиметровый дядя — колени в крышку «бардачка» не упрутся. Пластик отделки интерьера Tara хоть и не совсем уж дешевый, но и на «топчик» не претендует. Обивка кресел — материя. Салон собран в общем и целом аккуратно. Хотя если заглянуть под «торпеду», увидишь слегка выглядывающие из-под нее жгуты проводов.
Машина «на автомате» стоит по прейскуранту 1 650 000 рублей. «На руке» — без малого 1,5 млн. Впрочем, автосалон легко «роняет» цену («за трейд-ин, плюс наша скидка») за машину с АКП до тех же полутора миллионов.
— А если в кредит брать, дешевле же получится? — заикнулся я.
— Не связывайтесь, обман это все, — вздохнул нетипично нормальный менеджер, — на процентах и страховке обязательно «разведут», — пояснил этот человечный человечище.
На этом этапе переговоров я и взял «паузу на обдумывание». Если бы не отсутствие возможности тест-драйва, имея в распоряжении 1,5 млн. рублей, скорее всего, приобрел бы Iran Khodro Tara на «автомате». Хотя бы потому, что машина явно дешевле той же LADA Vesta в максимальной комплектации.