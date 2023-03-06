Владивосток — Москва: сколько стоит доставка японского автомобиля с Дальнего Востока

Главный источник бюджетных автомобилей — Дальний Восток. Спрос огромен, не хватает мощностей, чтобы его обеспечивать. РЖД расширяют число станций для скидки на перевозку легковых машин в специализированных вагонах: в список попали Мыс Чуркин во Владивостоке и Мыс Астафьева в Находке. Бум на «правый руль», не иначе! А осмотрев цены на японских аукционах — от 250 000 рублей за трехлетний авто — аж ладошки потеть начинают!
Однако за право обладания недорогим, надежным и неприхотливым японским автомобилем — настоящий JDM — нужно заплатить немало дополнительных взносов. Здесь и растаможка ( в зависимости от года выпуска и кубатуры двигателя), и СБКТС (75 000 рублей), и доставка из Японии (от 90 до 120 тысяч рублей). Не стоит забывать и про поездку с Дальнего Востока домой. Тоже выходит недешево, хотя вариантов сейчас немало.
Самый очевидный — самоход. Сильные и смелые, ловкие и умелые купят билет на самолет (от 25 000 рублей) и полетят встречать «железного коня» лично. Не стоит забывать, что разница во времени расплющит даже спортивный организм, поэтому добавим сюда гостиницу — от 2000 рублей — и пару-тройку приемов пищи — еще 5000. Итого имеем 32 000 ₽, еще не видя машины.
Поездом выйдет дешевле — от 13 000 «деревянных» — но подойдет этот способ только действительно свободным людям — паровоз идет из Москвы целую неделю. А потом — 9000 км своим ходом. Даже если на трассе «японка» покажет сногсшибательные 5 литров на сотню, что совсем не редкость для малокубатурных, зачастую электрифицированных машин с правым рулем, то в бак все равно придется залить полтонны горючего. По нынешним меркам — около 23 000 рублей. Итого имеем как минимум 40 000 рублей, если свободного времени очень много, и более 50 000 — если просто много. И давайте начистоту, это тяжелое испытание даже для опытного водителя.
Следующий вариант — грузовой транспорт. За автовоз, на котором поедут сразу несколько машин, придется заплатить не менее 75 000 рублей, однако в дороге машина покрывается мегатоннами грязи, а по приезду оценить состояние ЛКП просто невозможно. О замене разбитых в пути лобовых стекол, фар и прочих дефектах писать можно целые новеллы. Но вывод всегда один — путешествуя в «сетке», автомобиль может получить крайне неприятные увечья.
Толи дело — «штора»! Это обычная фура, куда грузят машины, которые по пути не пачкаются и не повреждаются. Такой вариант стоит дороже — около 100 000 рублей для крошечного кей-кара. Однако у «шторы» есть один недостаток, о котором логисты почему-то забывают напомнить: чтобы вытащить машину из кузова, потребуется эвакуатор с подъемной платформой, а по московским меркам — это плюс десять тысяч рублей к цене доставки. Зато машина прибывает чистой и целой.
Самый дорогой вариант — железная дорога. Путь из Владивостока занимает куда меньше времени, автомобиль находится в большей безопасности, а оплатить услугу можно спокойно на счет одного из крупнейших российский монополистов по счету. Однако удовольствие обойдется уже в 120 — 150 тысяч рублей за сетку, и почти 250 000 рублей за контейнер. А ведь начинали эту историю с покупки машины на аукционе в Японии за те самые 250 000 — 300 000 рублей!