Владивосток — Москва: сколько стоит доставка японского автомобиля с Дальнего Востока

Фото globallookpress.com
В 2022 году порт Владивосток принял более 200 000 подержанных автомобилей из Японии, а «правый руль» вновь стал выходом и решением для многих российских семей. Однако «сладкие цены во Владике» стоит воспринимать через призму дополнительных платежей, которые предстоит заплатить сверху. Той же доставки, например. Дабы не попасть впросак, подсчитаем стоимость логистики с Дальнего Востока до Москвы.
Эдуард Раскин

Главный источник бюджетных автомобилей — Дальний Восток. Спрос огромен, не хватает мощностей, чтобы его обеспечивать. РЖД расширяют число станций для скидки на перевозку легковых машин в специализированных вагонах: в список попали Мыс Чуркин во Владивостоке и Мыс Астафьева в Находке. Бум на «правый руль», не иначе! А осмотрев цены на японских аукционах — от 250 000 рублей за трехлетний авто — аж ладошки потеть начинают!

Однако за право обладания недорогим, надежным и неприхотливым японским автомобилем — настоящий JDM — нужно заплатить немало дополнительных взносов. Здесь и растаможка ( в зависимости от года выпуска и кубатуры двигателя), и СБКТС (75 000 рублей), и доставка из Японии (от 90 до 120 тысяч рублей). Не стоит забывать и про поездку с Дальнего Востока домой. Тоже выходит недешево, хотя вариантов сейчас немало.

Самый очевидный — самоход. Сильные и смелые, ловкие и умелые купят билет на самолет (от 25 000 рублей) и полетят встречать «железного коня» лично. Не стоит забывать, что разница во времени расплющит даже спортивный организм, поэтому добавим сюда гостиницу — от 2000 рублей — и пару-тройку приемов пищи — еще 5000. Итого имеем 32 000 ₽, еще не видя машины.

Фото avtovzglyad.ru

Поездом выйдет дешевле — от 13 000 «деревянных» — но подойдет этот способ только действительно свободным людям — паровоз идет из Москвы целую неделю. А потом — 9000 км своим ходом. Даже если на трассе «японка» покажет сногсшибательные 5 литров на сотню, что совсем не редкость для малокубатурных, зачастую электрифицированных машин с правым рулем, то в бак все равно придется залить полтонны горючего. По нынешним меркам — около 23 000 рублей. Итого имеем как минимум 40 000 рублей, если свободного времени очень много, и более 50 000 — если просто много. И давайте начистоту, это тяжелое испытание даже для опытного водителя.

Следующий вариант — грузовой транспорт. За автовоз, на котором поедут сразу несколько машин, придется заплатить не менее 75 000 рублей, однако в дороге машина покрывается мегатоннами грязи, а по приезду оценить состояние ЛКП просто невозможно. О замене разбитых в пути лобовых стекол, фар и прочих дефектах писать можно целые новеллы. Но вывод всегда один — путешествуя в «сетке», автомобиль может получить крайне неприятные увечья.

  • Фото РЖД.
  • Фото РЖД.

Толи дело — «штора»! Это обычная фура, куда грузят машины, которые по пути не пачкаются и не повреждаются. Такой вариант стоит дороже — около 100 000 рублей для крошечного кей-кара. Однако у «шторы» есть один недостаток, о котором логисты почему-то забывают напомнить: чтобы вытащить машину из кузова, потребуется эвакуатор с подъемной платформой, а по московским меркам — это плюс десять тысяч рублей к цене доставки. Зато машина прибывает чистой и целой.

Самый дорогой вариант — железная дорога. Путь из Владивостока занимает куда меньше времени, автомобиль находится в большей безопасности, а оплатить услугу можно спокойно на счет одного из крупнейших российский монополистов по счету. Однако удовольствие обойдется уже в 120 — 150 тысяч рублей за сетку, и почти 250 000 рублей за контейнер. А ведь начинали эту историю с покупки машины на аукционе в Японии за те самые 250 000 — 300 000 рублей!

авторынок, кризис, вторичный рынок, купить машину, санкции
6 марта 2023
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