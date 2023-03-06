Владивосток — Москва: сколько стоит доставка японского автомобиля с Дальнего Востока

Главный источник бюджетных автомобилей — Дальний Восток. Спрос огромен, не хватает мощностей, чтобы его обеспечивать. РЖД расширяют число станций для скидки на перевозку легковых машин в специализированных вагонах: в список попали Мыс Чуркин во Владивостоке и Мыс Астафьева в Находке. Бум на «правый руль», не иначе! А осмотрев цены на японских аукционах — от 250 000 рублей за трехлетний авто — аж ладошки потеть начинают!

Однако за право обладания недорогим, надежным и неприхотливым японским автомобилем — настоящий JDM — нужно заплатить немало дополнительных взносов. Здесь и растаможка ( в зависимости от года выпуска и кубатуры двигателя), и СБКТС (75 000 рублей), и доставка из Японии (от 90 до 120 тысяч рублей). Не стоит забывать и про поездку с Дальнего Востока домой. Тоже выходит недешево, хотя вариантов сейчас немало.

Самый очевидный — самоход. Сильные и смелые, ловкие и умелые купят билет на самолет (от 25 000 рублей) и полетят встречать «железного коня» лично. Не стоит забывать, что разница во времени расплющит даже спортивный организм, поэтому добавим сюда гостиницу — от 2000 рублей — и пару-тройку приемов пищи — еще 5000. Итого имеем 32 000 ₽, еще не видя машины.