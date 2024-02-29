Решено: как мы сэкономили, покупая китайский автомобиль

Лучший автомобиль – новый автомобиль, а под это описание у нас прямо сейчас подходят разве что многочисленные «китайцы» да родная LADA. Но не все готовы к тольяттинской инженерии, так что народная тропа к автосалонам с непроизносимыми ныне названиями не зарастает. Как же сегодня, на фоне санкций, дефицитов и прочих невзгод, происходит покупка китайского авто? Чего ждать от дилеров: накрутят три цены или дадут дисконт? Ответы на эти и другие вопросы получил корреспондент портала «АвтоВзгляд» в одном из столичных дилерских центров.

Два года санкций, рестрикций и тотальной русофобии перевернули российский авторынок. Отныне 60% новых машин – Китай! Но на безрыбье, как известно, и рак – рыба, да и ездить на чем-то надо, так что даже представители второй древнейшей профессии давно перестали отговаривать окружающих от покупки техники из Поднебесной. Давайте начистоту: глупо советовать «Мерседес», если его ни купить, не обслужить не выходит.

Надежность автомобиля – это во многом именно ремонтопригодность, помноженная на наличие запчастей и «прямых рук». Так что, выбирая – выбирай. Таким нехитрым образом была определена цель – Chery Tiggo 7 Pro Max. Объяснение простое: машина популярна и актуальна, а бренд – давно в наших широтах и уже успел обжиться устойчивой дилерской сетью, достойным складом и хорошим имиджем. Дело за малым – найти конкретное предложение.

Машину планировалось покупать в кредит, а ставки – кусаются: «уникальное предложение», «только для вас и только сейчас», «никому не говорите, но мы вам уже одобрили» – это 37% годовых. То есть наживается уже не только дилер, но и банк.

Причем делает это без всякого стыда: отказ воспринимается вопросом «а что вас останавливает». Ваш чудовищный процент, черт возьми, меня останавливает, ведь за три запрашиваемые года я с учетом обязательной страховки удвою цену и без того трехмиллионного авто! А шесть «лямов» за «Чери Тигго 7», пусть он и Pro Max, это уже перебор.

Однако активный мониторинг предложений позволил найти достойный вариант: 19% годовых – немало, но уж точно привлекательнее 37%. Получаем предварительное одобрение и приступаем к самой интересной части программы: непосредственному поиску транспортного средства для покупки. Любопытная закономерность, которая, несомненно, требует отдельного разъяснения и даже отдельной статьи: все более-менее привлекательные варианты оказались за МКАД!

Более того, чем дальше от Москвы находился автосалон, тем больше туда хотелось съездить. И дело не только в цене: подготовка и вежливость продавца, готовность разговаривать о скидках и подарках, общее оформление предстоящей сделки – автомобиль мы, фактически, забронировали онлайн – в регионах куда интереснее и притягательнее, чем в Первопрестольной. Сразу понятно, кто больше заинтересован в заключении сделки. Так что отправляемся в Тулу, где в главной местной дилерской сети нас уже ожидает новая машина.

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Почему в Тулу? Считайте сами: помимо уже описанного толкового и воспитанного продавца имеем на руках выгодное предложение. С учетом первого взноса в один миллион рублей, машина обойдется в 2 865 034, не считая страховки. А первоначальная цена Chery Tiggo 7 Pro Max – 3 300 000 «деревянных». Достаточный аргумент? И ведь это было предложено фактически сразу, еще по телефону! А ведь дилер к тому же предложил зимнюю резину, защиту картера, коврики и множество других приятных бонусов. Бесплатно, то есть даром.

Не стерлись еще из памяти обработки днища мовилем по 500 000 рублей и коврики за 250 000 руб. Да и продавцы, толсто намекающие, что если у них в кармане окажется на 50 000 рублей больше, то общая стоимость ТС снизится. Однако сейчас на российском рынке уже никакого дефицита нет, более того – дилеры и дистрибьюторы готовы делать существенные дисконты, привлекая покупателя. Называя вещи своими именами, кредитная переплата за машину составит 150 000 рублей за три года, а основную часть платежа – 435 000 рублей – удалось компенсировать за счет скидок. Чтобы не быть голословными, фотографии расчета стоимости – прикладываем.

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Трехчасовая поезда из Москвы по заснеженной трассе – дело не самое приятное, но оно, однозначно, того стоило. Пунктуальность – машина нас уже ждала на выдаче, намытая и начищенная, со сложенным в багажник летним комплектом колес; вежливость – странная просьба принести еще и снятую оригинальную защиту, вместо которой был установлен стальной лист, была исполнена в тот же миг без лишних слов и умозаключений; точное следование ранее оговоренному – ни одного лишнего рубля сверху, ни одной лишней бумажки и попытки накрутить дополнительного опционала. Разве что не слишком оперативно: заполнение всех бумаг заняло около четырех часов. Возможно, для оформление столь дорогой покупки в кредит – это нормально. Не пробовали ранее.

Покупка автомобиля сейчас – сложное решение по причине высоких цен и дорогих кредитов. Но если альтернатива невозможна, то не стоит бояться выбирать, разговаривать с продавцом и четко называть свои условия. Склады затоварены, а деньги – заморожены в этих самых автомобилях. Дилеры готовы их продать, даже поступившись в цене. Так почему бы этим не воспользоваться?