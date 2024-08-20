Еще не время: как подготовить машину к продаже и стоит ли продавать ее сегодня

Любой автовладелец, решившийся на покупку нового авто, мечтает как можно быстрее найти покупателя на свою старую машину. Однако в этом деле, считают специалисты, спешка не нужна. И даже наоборот: стоит потратить определенные ресурсы и драгоценное время, что реализовать свою «ласточку» по хорошей цене. Не продешевить, короче говоря. Как все сделать правильно, порталу «АвтоВзгляд» рассказали специалисты.

В наши дни существуют два всем хорошо известных варианта продажи своего автомобиля: дилеру посредством trade-in и напрямую, лицом к лицу с потенциальным новым собственником. Первый способ набирает сегодня популярность, ведь в этом случае и риски быть обманутым минимальны, и неплохую скидку от автокупца можно получить на приобретение новенького ТС.

Однако немало и граждан, уверенных, что самостоятельная продажа намного выгоднее, поскольку можно получить за бэушку «справедливые» деньги, перекрывающие все дилерские выгоды. Но так ли это на самом деле и стоит стоит ли вообще тратить на поиск честного покупателя время и деньги?

Очень даже стоит, уверен автоэксперт Ярослав Бойко. Всем своим клиентам, собирающимся продавать «честные», «живые», как он выражается, автомобили, он рекомендует не обращаться к перекупщикам, если нет срочной нужды в продаже машины.

Готовя свое авто к реализации, следует, по замечанию эксперта, обратить первоочередное внимание на стандартные операции — устранение различных явных внешних недостатков. Необходимо удалить мелкие царапины и сколы, тщательно отполировать кузов, провести химчистку салона, устранить различные течи и запотевания. Если же у авто есть неустранимые дефекты, то лучше всего, по мнению Бойко, сообщить об этом потенциальному покупателю напрямую.

Фото портала АвтоВзгляд.

Директор сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин, помимо полировки, рекомендует постараться самостоятельно устранить и серьезные повреждения. Отдельное внимание стоит уделить проверке оптики. Если, скажем, установлены противотуманки, нужно оценить исправность их работы. А чтобы тест-драйв потенциального покупателя проходил безопасно и комфортно, эксперт советует обновить технические жидкости. В частности, довести до необходимого уровень антифриза и «омывайки».

Кроме того, г-н Бакушкин рекомендует зафиксировать информацию об используемых в машине маслах — трансмиссионном и моторном. Передача точных данных об этих лубрикантах потенциальному покупателю тоже повысит шанс на продажу, уверен эксперт. Данные об используемых смазках, по его замечанию, важна: в каждом продукте используется разный пакет присадок, а смешивание разных жидкостей может привести к ухудшению их функций.

Крайне важно не только подготовить товар, но и грамотно предложить его, замечает Бакушкин. Это требует правильной подачи информации в объявлении — один из важных пунктов в процессе продажи авто. В описании важно рассказать про автомобиль как можно подробнее. Что поможет сэкономить время на встречах с потенциальными покупателями. И не стоит утаивать информацию об аварийных ситуациях, ведь ее можно проверить по VIN-номеру ТС на разных ресурсах. Любой шаг, способный вызвать недоверие покупателя, может сорвать выгодную сделку.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Не забудьте упомянуть о преимуществах авто и дополнительных бонусах. Ими может быть, к примеру, уже установленный видеорегистратор или акустическая система, — добавляет эксперт.

Анализируя рекомендации специалистов и принимая решение о способе продажи машины, следует помнить и про ситуацию на отечественном авторынке в целом. В частности, напомним, в России ожидается резкое повышение ставок утилизационного сбора. И если это произойдет, то не исключено, что сейчас не самое время для выгодной продажи «стального коня». Ведь грядущее повышение «утиля» неизбежно приведет к подорожанию новых автомобилей, а затем — и подержанных. Возможно, есть смысл подождать.