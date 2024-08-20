Еще не время: как подготовить машину к продаже и стоит ли продавать ее сегодня

В наши дни существуют два всем хорошо известных варианта продажи своего автомобиля: дилеру посредством trade-in и напрямую, лицом к лицу с потенциальным новым собственником. Первый способ набирает сегодня популярность, ведь в этом случае и риски быть обманутым минимальны, и неплохую скидку от автокупца можно получить на приобретение новенького ТС.
Однако немало и граждан, уверенных, что самостоятельная продажа намного выгоднее, поскольку можно получить за бэушку «справедливые» деньги, перекрывающие все дилерские выгоды. Но так ли это на самом деле и стоит стоит ли вообще тратить на поиск честного покупателя время и деньги?
Очень даже стоит, уверен автоэксперт Ярослав Бойко. Всем своим клиентам, собирающимся продавать «честные», «живые», как он выражается, автомобили, он рекомендует не обращаться к перекупщикам, если нет срочной нужды в продаже машины.
Готовя свое авто к реализации, следует, по замечанию эксперта, обратить первоочередное внимание на стандартные операции — устранение различных явных внешних недостатков. Необходимо удалить мелкие царапины и сколы, тщательно отполировать кузов, провести химчистку салона, устранить различные течи и запотевания. Если же у авто есть неустранимые дефекты, то лучше всего, по мнению Бойко, сообщить об этом потенциальному покупателю напрямую.
Директор сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин, помимо полировки, рекомендует постараться самостоятельно устранить и серьезные повреждения. Отдельное внимание стоит уделить проверке оптики. Если, скажем, установлены противотуманки, нужно оценить исправность их работы. А чтобы тест-драйв потенциального покупателя проходил безопасно и комфортно, эксперт советует обновить технические жидкости. В частности, довести до необходимого уровень антифриза и «омывайки».
Кроме того, г-н Бакушкин рекомендует зафиксировать информацию об используемых в машине маслах — трансмиссионном и моторном. Передача точных данных об этих лубрикантах потенциальному покупателю тоже повысит шанс на продажу, уверен эксперт. Данные об используемых смазках, по его замечанию, важна: в каждом продукте используется разный пакет присадок, а смешивание разных жидкостей может привести к ухудшению их функций.
Крайне важно не только подготовить товар, но и грамотно предложить его, замечает Бакушкин. Это требует правильной подачи информации в объявлении — один из важных пунктов в процессе продажи авто. В описании важно рассказать про автомобиль как можно подробнее. Что поможет сэкономить время на встречах с потенциальными покупателями. И не стоит утаивать информацию об аварийных ситуациях, ведь ее можно проверить по VIN-номеру ТС на разных ресурсах. Любой шаг, способный вызвать недоверие покупателя, может сорвать выгодную сделку.
— Не забудьте упомянуть о преимуществах авто и дополнительных бонусах. Ими может быть, к примеру, уже установленный видеорегистратор или акустическая система, — добавляет эксперт.
Анализируя рекомендации специалистов и принимая решение о способе продажи машины, следует помнить и про ситуацию на отечественном авторынке в целом. В частности, напомним, в России ожидается резкое повышение ставок утилизационного сбора. И если это произойдет, то не исключено, что сейчас не самое время для выгодной продажи «стального коня». Ведь грядущее повышение «утиля» неизбежно приведет к подорожанию новых автомобилей, а затем — и подержанных. Возможно, есть смысл подождать.