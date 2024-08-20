Как купить подержанную машину у частника в кредит и не разориться

Стремительный рост цен на новые транспортные средства привел к тому, что даже подержанную машину «за свои» уже не взять — дорого. Автосалоны предлагают оформить кредит, но в их «запасниках», как известно, стоящие экземпляры находятся крайне нечасто. Пристойную бэушку можно взять у частника, поискав, даже найти действующего хозяина, а не перекупщика, но как в таком случае обойти ограничение потребительского кредита? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Огромное количество китайских автомобилей покупается в нашей стране далеко не «по любви»: обладая возможностями ежемесячной выплаты в определенном размере, люди выбирают машину исключительно по цене. Мол, а что еще можно за наши деньги? Не «Жигуль» же!

Можно рассмотреть пристойную «вторичку», но такую, во-первых, попробуй, найди на сегодняшнем российском рынке, а во-вторых, полный «прайс» придется выложить сразу. А как бы и кредит на машину взять, и «ласточку», а не ворону с голубем, купить? Знакомая конструкция, не так ли? Одно отличие — решение, как ни странно, есть.

Подержанные ТС с привлечением заемных банковских средств можно купить не только у дилера. Чтобы продавцы в салоне не говорили, какими бы терминами и лозунгами не забивали эфир, любой дилерский центр зарабатывает на каждой сделке. Подчеркнуть нужно слово «каждая». Более того, один из основных источников дохода ДЦ — банки, которые неплохо платят автосалону за каждую сделку.

Сколько было случаев, когда дилер реализует автомобиль, как новый, так и подержанный, себе в убыток, но согласен идти на дисконт при условии оформления «долговой расписки» в банке? Здесь-то и кроется возможность.

Фото портала АвтоВзгляд.

Если выбранный подержанный автомобиль, который продает частное лицо, подходит и нравится, но личных средств для его покупки недостаточно, а потребительский кредит невозможен по любой причине — например, его недостаточно или цена слишком высока — то можно обратиться к профессиональному продавцу, автомобильному дилеру, и предложить ему поучаствовать в сделке, предоставив свои связи с кредитными организациями.

С высокой долей вероятности, желающий найдется довольно оперативно. А так же, процентная ставка по такому кредиту зачастую будет значительно ниже, чем на потребительский, самостоятельно оформленный в банке.

Именно по этой причине частные продавцы подержанных автомобилей, желающие реализовать свой товар не «по низу рынка», а по приличной цене, сразу же пишут в объявлении, что возможна продажа авто в кредит через дилерский центр. История циклична, ведь еще в прошлом веке зарегистрировать сделку можно было лишь через комиссионный магазин.

Не прошло и ста лет, как методика вернулась.