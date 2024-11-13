Продать машину нельзя ремонтировать: где поставить запятую

Для отечественных автомобилистов настали тяжелые времена. К проискам антироссийски настроенных стран, вынудивших своих бизнесменов бежать из нашей страны, добавились и происки родного правительства. Резкое повышение коэффициентов утильсбора, помноженное на запредельную ключевую ставку ЦБ, сделали покупку новых «колес» практически невозможной для подавляющей массы граждан. Которым теперь приходится ремонтировать свою авторухлядь. Но и тут, увы, не все гладко. В итоге конкретный автовладелец однажды встает перед сложнейшим выбором: влезать в долги для покупки нового ТС или все-таки реанимировать старое. Портал «АвтоВзгляд» оценил плюсы и минусы обоих решений.

Увы, но и цены на новые легковушки, и стоимость автокредитов уже, как было сказано выше, неподъемны для большинства из нас. Средневзвешенная цена первых перевалила глубоко за три «ляма», а процентная ставка вторых — за 20% годовых. С ума сойти...

Но и ремонт подержанных авто подорожал. Цены на запчасти и услуги автосервисов выросли на 30-40 процентов по сравнению с прошлым годом, и более чем в два раза, если сравнивать их с 2022-м. Достаточно сказать, что средний чек посещения СТО в целом по России перевалил за отметку в 10 000. Но это если в легкую «рихтануть» крыло, склеить бампер или, грубо говоря, поменять масло.

А вот, скажем, переборка движка выльется в пятизначную цифру, приближающуюся к шестизначной, да и займет три-четыре месяца, учитывая нынешнюю загрузку автомастерских, нехватку толковых мастеров, сложности с поставками запчастей. А если еще нужны и сварочно-покрасочные работы... Так в каких же случаях вкладываться в ремонт стоит, а в каких — категорически нет?

Все, конечно, индивидуально, но еще несколько лет назад не стоило тратить деньги на восстановление капитально прогнившего авто или машины, попавшей в средней степени тяжести ДТП. Но сегодня довольно просто найти гаражи, где и такие транспортные средства приводят в годное для дальнейшей эксплуатации состояние. Без гарантий и обязательств, разумеется, но зато не надо будет брать разорительные банковские займы. Правда, всегда придется помнить, что такая карета может превратиться в тыкву в любой момент.

Так что, может быть, стоит реализовать такие «колеса» хотя бы на разборке, чуть подкопить, обратиться в финансовое учреждение за минимальным кредитом и взять подержанную, но все же в лучшем состоянии машину. Впрочем, более подробно о путях решения дилеммы «ремонтировать или купить новую» вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.