Сделай сам: как сегодня максимально сэкономить на переборке двигателя автомобиля

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», последние пару лет отечественные СТО перегружены сложными ремонтами: мастера отмечают массовый «падеж» двигателей. Некачественное масло и расходники, просроченные по причине нехватки денег сроки планового обслуживания и многое другое в итоге вынуждают российских автовладельцев обращаться за дорогим ремонтом силового агрегата. А можно ли на этом сэкономить? И, самое главное, как? На автомобильных форумах уже нашли ответы на эти вопросы, но придется испачкать руки.

Переборка двигателя — всегда дорого. А нынче, из-за выросших в цене запчастях, серьезном списке необходимых работ, которые невозможно сделать в гаражах — особенно. Более того, сам по себе ремонт двигателя требует от мастера определенных знаний, навыков и разного инструмента, которые по одиночке-то есть не у всех, а уж в необходимом комплекте — тем более.

Поэтому с подобными задачами традиционно едут на СТО, где цены начинаются с шестизначной отметки и улетают в космос. Услышав «приговор», автовладелец тушуется, пугается и продолжает ездить на неисправном двигателе, лишь усугубляя ситуацию. Но денег же нет, а ехать — надо!

Естественно, сложившаяся ситуация нашла широкий отклик на автомобильных форумах, где множество столкнувшихся с одинаковой проблемой автомобилистов коллективным умом решение нашли: нет денег — делай сам. Изобрели велосипед, называется. Но факт остается фактом — сэкономить можно только таким образом. Впрочем, вложиться все равно придется, однако сумма инвестиции будет разительно меньше, чем попросят сервисмены.

Фото портала АвтоВзгляд.

Простой расчет на примере сверх популярной иномарки с бензиновым 1,6-литровым атмосферным двигателем выглядит следующим образом. Полный комплект необходимых для традиционной переборки движка деталей обойдется в 18 500 рублей.

Сюда входят все прокладки и сальники, «рассыпуха», новые маслосъемные колпачки, клапана, поршни, кольца, болты, которые тоже нужно менять, а так же вкладыши на «колено» и распределительные валы.

Далее — необходимые работы, которые предстоит заказать у специалиста: 8000 рублей за расточку блока, 4500 — мехобработка коленвала, 1500 — шлифовка головки блока цилиндров, 1000 — шлифовка блока по плоскости, еще около 3000-4000 опрессовка ГБЦ и мелочи. Безусловно, предстоит самостоятельно разобрать, а потом и собрать мотор.

Нужно сюда же включит расходы на новое масло и фильтры, помпу и комплект ГРМ, свечи и антифриз. Итого выходит около 60 000 рублей. Почувствуйте разницу, что называется. А если привлечь друга, имеющего опыт общения с ДВС, то получится и быстрее, и веселее. Дело за малым: найти гараж и собрать нужную сумму. Не так страшен черт, как его малюют.