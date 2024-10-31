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Сделай сам: как сегодня максимально сэкономить на переборке двигателя автомобиля

Перебрать мотор можно за вменяемые по нынешним временам деньги

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», последние пару лет отечественные СТО перегружены сложными ремонтами: мастера отмечают массовый «падеж» двигателей. Некачественное масло и расходники, просроченные по причине нехватки денег сроки планового обслуживания и многое другое в итоге вынуждают российских автовладельцев обращаться за дорогим ремонтом силового агрегата. А можно ли на этом сэкономить? И, самое главное, как? На автомобильных форумах уже нашли ответы на эти вопросы, но придется испачкать руки.

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Сделай сам: как сегодня максимально сэкономить на переборке двигателя автомобиля

Переборка двигателя — всегда дорого. А нынче, из-за выросших в цене запчастях, серьезном списке необходимых работ, которые невозможно сделать в гаражах — особенно. Более того, сам по себе ремонт двигателя требует от мастера определенных знаний, навыков и разного инструмента, которые по одиночке-то есть не у всех, а уж в необходимом комплекте — тем более.

Поэтому с подобными задачами традиционно едут на СТО, где цены начинаются с шестизначной отметки и улетают в космос. Услышав «приговор», автовладелец тушуется, пугается и продолжает ездить на неисправном двигателе, лишь усугубляя ситуацию. Но денег же нет, а ехать — надо!

Естественно, сложившаяся ситуация нашла широкий отклик на автомобильных форумах, где множество столкнувшихся с одинаковой проблемой автомобилистов коллективным умом решение нашли: нет денег — делай сам. Изобрели велосипед, называется. Но факт остается фактом — сэкономить можно только таким образом. Впрочем, вложиться все равно придется, однако сумма инвестиции будет разительно меньше, чем попросят сервисмены.

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Простой расчет на примере сверх популярной иномарки с бензиновым 1,6-литровым атмосферным двигателем выглядит следующим образом. Полный комплект необходимых для традиционной переборки движка деталей обойдется в 18 500 рублей.

Сюда входят все прокладки и сальники, «рассыпуха», новые маслосъемные колпачки, клапана, поршни, кольца, болты, которые тоже нужно менять, а так же вкладыши на «колено» и распределительные валы.

Далее — необходимые работы, которые предстоит заказать у специалиста: 8000 рублей за расточку блока, 4500 — мехобработка коленвала, 1500 — шлифовка головки блока цилиндров, 1000 — шлифовка блока по плоскости, еще около 3000-4000 опрессовка ГБЦ и мелочи. Безусловно, предстоит самостоятельно разобрать, а потом и собрать мотор.

Нужно сюда же включит расходы на новое масло и фильтры, помпу и комплект ГРМ, свечи и антифриз. Итого выходит около 60 000 рублей. Почувствуйте разницу, что называется. А если привлечь друга, имеющего опыт общения с ДВС, то получится и быстрее, и веселее. Дело за малым: найти гараж и собрать нужную сумму. Не так страшен черт, как его малюют.

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