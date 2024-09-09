Сдаем старье: что нужно знать, отдавая подержанное или разбитое авто на разборку

Что делать, если принято решение продать аварийную или просто старую машину, но особого интереса на вторичном рынке она не вызывает? В этом можно попробовать распродать авто по частям. Портал «АвтоВзгляд» изучил такую возможность.

Если возникло устойчивое желание продать свой сильно подержанный автомобиль не разом, а по частям, следует прежде всего ответить самому себе на вопрос, достаточная ли у тебя для этого квалификация, есть ли подходящее для разборки место и весь необходимый инструмент, предупреждает автовладельцев вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. Но и при условии наличия всего вышеперечисленного надо отдавать себе отчет, что все равно такой шаг, по сути, означает — ни много ни мало — начало бизнеса, уверен эксперт.

— У нас есть целый регион, который этим занимается — Приморье, — отмечает г-н Хайцеэр —Ведь машину, прежде чем предлагать кому-то ее запчасти, необходимо правильно разобрать, придать компонентам товарный вид, грамотно составить каталог всех компонентов. Затем надо найти в интернете объявления о продаже аналогичных запчастей, провести объективный анализ рыночных цен. И уже после этого публиковать объявления. Однако даже если ни одно из этих условий не выполняется, не стоит отчаиваться, — уверен наш собеседник.

Наилучший, по его словам, вариант в таком случае — обратиться к профессиональным «разборщикам». Те автовладельцы, которые действительно хотят получить максимальную выгоду от продажи старой машины, в основном так и поступают, отмечает он. Поэтому большей частью авто, разбираемые на запчасти, покупают именно специалисты в этой области.

Фото globallookpress.com

А ведь некоторые старые автомобили действительно выгоднее продать таким «профи», чем возиться с ними самому.

Они зачастую готовы платить более высокую цену, если машина того стоит (часто, кстати, бывает ликвидна и «жестянка»), поскольку специализируются на перепродаже запчастей таких авто и умеют извлекать ощутимую выгоду из такой практики. По словам эксперта, этим занимаются даже некоторые крупные компании.

— Например, нужно заменить мотор. Смотришь предложение — «двигатель контрактный». А что это такое? Да голимая «бэушка»! — восклицает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Понятно, что «разборщик», приобретя подержанное авто, распоряжается полученными запчастями на свое усмотрение, и далеко не всегда поступает при этом до конца честно. Но моральная неустойчивость будущего владельца продаваемого на разборку авто — это одно дело. Однако передавая другому лицу свою машину, ее собственнику, как замечает эксперт, самого себя необходимо гарантированно оградить от неприятных юридических последствий.

Фото globallookpress.com

Отдавая авто на разборку, можно оформить этот акт как обычную продажу ТС со всеми соответствующими действиями. Но можно провести сделку и как сдачу автомобиля в утилизацию. Впрочем, если, к примеру, есть намерение продать двигатель, то эту операцию сейчас даже не нужно регистрировать в Госавтоинспекции.

Но есть и еще один аспект, связанный с юридической стороной вопроса. А именно — собственно приобретение подержанных запчастей. Ведь они порой бывают как очень сильно изношенными, так и наоборот — подозрительно «свежими» для бывших в употреблении. Предложение такой детали тоже должно насторожить: дело в том, что злоумышленники, угнавшие авто, зачастую сдают полученное неправомерным путем ТС также на разборку. И покупатель такой детали рискует стать невольным соучастником преступления.