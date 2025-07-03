Если первый владелец не потянул: присматриваемся к авто, побывавшим в залоге

Все большее число россиян не справляется с выплатами по кредитам, в том числе и автомобильным. Особенно те из них, кто брал машины в долг под высокие процентные ставки. Платить нечем, а значит транспорт приходится возвращать банку или лизинговой компании. И сегодня на их площадки скопилось достаточное число возвратных авто, которые, понятное дело, им хочется как можно быстрее реализовать. Имеет ли смысл такая покупка, порталу «АвтоВзгляд» объяснил юрист Шон Бетрозов.

— Когда по телевизору рассказывают про массовый рост просрочек по автокредитам — это не страшилка, а реальность, — говорит наш эксперт. — По некоторым оценкам, число таких граждан может на сегодняшний день составлять более 30 000 человек. И многие из них вынуждены сдавать недавно купленные машины кредиторам просто потому, что не потянули выплат.

Особенно это заметно в регионах с невысокими доходами. Просрочки растут именно там, где людям сложнее всего справляться с повышенными процентами, дорогими кредитами и общей экономической нестабильностью. Да, объем подобных ТС на рынке невелик, но тем не менее они есть. Причем определенную категорию автолюбителей вполне могут заинтересовать...

При этом, как показывает практика последних лет, финансовые организации давно перестали церемониться с должниками: либо отдай машину добровольно, либо мы заберем ее через суд. А в договорах с лизинговыми компаниями так прямо — черным по белому — написано: просрочил платеж — лишился авто.

Фото: globallookpress.com

Иногда с продажей взятого в кредит ТС гражданам, попавшим в сложную ситуацию, помогают автодилеры, но чаще все идет напрямую — банк или лизингодатель забирает принадлежащую ему машину и выставляет на продажу. Банк может отправить авто на торги, продать ее своим сотрудникам, или отдать на реализацию дилеру. Лизинговые компании чаще продают свой товар сами.

— Если машина ликвидная, цену держат поближе к рынку. Но если нужно скинуть быстро, то рубят ценник без сантиментов. Скидки есть. В среднем — минус 15-25 процентов от рынка. Если авто слишком уж долго задержалось на площадке, могут отдать и за полцены. В этом и заключается интерес следующего потенциального покупателя.

Но когда пробег небольшой и состояние отличное — стоимость, повторю, будет хотя и ниже, но близкой к рыночной. При этом банки и лизингодатели сами заинтересованы снять все обременения и продать машину без юридических хвостов как можно быстрее и выгоднее, — подчеркивает Бетрозов.

На первый взгляд, для следующего покупателя такого автомобиля сделка — выгодная. Один владелец, понятная причина продажи, прозрачная история «колес», да и, повторим, дешевле обойдется. Вроде все просто, смотришь и думаешь: беру! Однако прежде, чем раскошеливаться, не поленитесь все же все тщательно перепроверить, чтобы потом не столкнуться с юридическими и техническими проблемами. Тем самым вы обезопасите себя, не полагаясь на заверения продавца.

Фото: globallookpress.com

В первую очередь убедитесь, что машина выведена из залога, иначе ее просто не удастся поставить на учет. Этот момент легко проверить через реестр нотариальной палаты. Параллельно стоит посмотреть, нет ли арестов, ограничений и прочих обременений.

— И не надо забывать, что автомобиль — технически сложный товар и с его «начинкой» так же может быть не все радужно. Человек, который понимает, что теряет машину, вряд ли станет менять масло или делать необходимое ТО. Последние месяцы эксплуатации проблемного для текущего владельца ТС часто превращаются в гонку на выживание.

Особенно, если это корпоративный лизинг или такси. Поэтому дополнительный осмотр с помощью технических специалистов обязателен. Подвеска, мотор, коробка, кузов: все должно быть в порядке, без скрытых дефектов и сюрпризов.

Тем не менее, приобретение машины, которую прежний владелец отдал банку или лизинговой компании — не приговор, а возможность сэкономить и получить приличный вариант. Но только для тех, кто готов не верить на слово и провести дополнительную полноценную юридическую и техническую проверку понравившегося экземпляра, — резюмирует Бетрозов.