В кредит или в лизинг: что выгоднее грузоперевозчикам в 2025 году

Какой способ финансирования выбрать компании (или обычному трудяге, работающему на себя) для обновления автопарка, если сфера деятельности — коммерческие перевозки? А выбор делать придется, ведь ни малый, ни средний бизнес не могут рассчитывать исключительно на оборотные средства. Эксперт рассказал о достоинствах и недостатках кредита и лизинга в комтрансе в 2025 году, а портал «АвтоВзгляд» сделал свои выводы.

— Приобретение транспортного средства всегда требует значительных вложений, особенно если речь идет о сфере грузовых перевозок, — замечает руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей «ААА Траксервис» Андрей Романюк. — Основными финансовыми инструментами для покупки в этом сегменте и в нынешнем году остаются кредит и лизинг. Оба варианта, учитывая актуальную юридическую основу, имеют свои преимущества и недостатки.

Автокредит позволяет покупателю стать полноправным владельцем ТС сразу же после подписания договора. Это возможность свободно распоряжаться машиной без ограничений. Во втором же варианте авто остается в собственности лизинговой компании до полного его выкупа, причем это не единственное ограничение при лизинге. Есть и запрет на передачу авто третьим лицам, и ограничения по пробегу, и территориальные запреты (например, нельзя выезжать за границу без специального разрешения).

С другой стороны, автомобиль, взятый в лизинг, не является личной собственностью, а значит — за него не придется платить транспортный налог. Надо признать, что это явное преимущество при эксплуатации комтранса. При этом в автокредит могут быть включены дополнительные страховые продукты, такие как полис КАСКО (в случае с некоторыми банками он обязателен, но не всегда) и страхование жизни. В лизинговой же сделке КАСКО — обязательное условие, так как авто принадлежит арендодателю, который страхует свои риски, — говорит наш собеседник.

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Лизинг, по замечанию эксперта, выгоднее для лиц, работающих с НДС. Ведь с полной суммы лизингового договора возможен возврат этого налога, а в случае кредитования он возмещается только со стоимости машины. Данное преимущество теряет актуальность в том случае, если компания (или ИП) имеет право на освобождение от НДС, а также может уплачивать его по пониженной ставке. Кстати, с 1 января 2025 года ИП и организации на УСН с совокупным доходом за предыдущий год свыше 60 млн рублей сделали плательщиками НДС.

В текущем году в России по-прежнему работают лизинговые программы с участием автопроизводителей, в которых предлагаются субсидии и скидки, замечает Романюк. Как правило, это выражается в снижении авансового платежа или ежемесячных платежей, а также в дополнительных скидках по договору лизинга. Аналогичные программы существуют и для автокредитов. Но они в основном рассчитаны на физлиц и обычно касаются легкового сегмента.

— Выбор между лизингом и кредитом зависит от конкретных целей, — делает вывод эксперт. — Обычному потребителю, который покупает машину для личного пользования, кредит может быть удобнее, поскольку сразу позволяет стать владельцем ТС, избежать обязательного в некоторых банках КАСКО и не накладывает ограничений на его использование.

Если же идет речь про ИП или компанию, то лизинг чаще оказывается выгоднее: позволяет снизить налоговую нагрузку, дает возможность вернуть НДС и часто предлагается с государственными субсидиями. Перед принятием окончательного решения важно тщательно анализировать предлагаемые условия, будь то банк или лизинговая компания, и учитывать все дополнительные платежи и обязательства, — резюмирует г-н Романюк.

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Заметим: очевидно, что частному владельцу, который для собственных нужд, не связанных с бизнесом, приобретает подержанную «Буханку», нет смысла оформлять лизинг. С другой стороны, если вести речь про деловые цели в 2025 году, то выбор финансового инструмента для сделки в комтрансе явно должен учитывать денежно-кредитную политику в России, за которую отвечает ЦБ. При нынешних ставках кредитования, вероятно, гораздо больше участников рынка в нынешнем году предпочтут именно лизинг.

А вот при выборе лизинговой компании, как отмечал ранее портал «АвтоВзгляд», лучше предпочесть организацию, входящую в некую финансовую группу или пользующуюся поддержкой конкретного крупного банка. Это залог более свободного доступа к деньгам для лизинговой компании (то есть менее высокой кредитной ставки для нее) и, как следствие, более высокая привлекательность предлагаемых ею услуг.