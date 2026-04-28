Смартфоны на колесах: почему сегодня автовладельцу не важен ресурс машины

Эксперт уверен, что покупка нового авто из КНР выгоднее, чем старого из Европы

Новый автомобиль больше не покупают на десятилетия, перепродавая, когда кончается гарантия —ремонтировать дороже. В интервью порталу «АвтоВзгляд» автоюрист, президент «Федерации автовладельцев России» в Свердловской области Кирилл Форманчук объяснил: это не каприз маркетологов, а общемировая реальность, в которой автомобиль стал таким же расходником, как смартфон.

Нелли Туманова

По словам Форманчука, представление об автомобиле как о вещи, которая покупается на долгие годы и передается по наследству, безнадежно устарело. В Европе, Америке и Китае рынок давно живет по другим принципам. Машины оформляют в лизинг — в том числе физические лица — эксплуатируют в течение двух-трех лет, а затем лизингодатель продает ТС на вторичный рынок стран с менее развитой экономикой.

— С учетом увеличения срока владения транспортным средством растет и налоговое бремя, и расходы на обслуживание. Людям становится просто невыгодно эксплуатировать автомобиль дольше двух-трех лет. Это мировая практика, она везде распространена...

Отечественный автопарк, напоминает Форманчук, катастрофически стареет: средний возраст легкового автомобиля в стране, по данным агентства «Автостата», приближается к 16 годам. В Западной Европе и Америке машины с таким пробегом и годом выпуска уже давно не в ходу.

— Да и в принципе сейчас машины не могут служить долго, — продолжает эксперт. — Их нынче поголовно все производители делают с меньшим запасом прочности, потому что культура потребления поменялась. Сегодняшний покупатель хочет новое, технологичное, пусть и не на века. Каршеринг и подписочные модели только подтверждают этот тренд.

Нет, производители не отказываются от заявлений о надежности своих изделий, но надежность и долговечность — это прежде всего затраты. Если делать автомобиль хорошо, он будет стоить дороже, чем продается. А если он будет стоить дороже, люди уйдут к соседней марке, у которой дешевле. Почему сейчас Америка и Европа борются с китайскими машинами? Потому что Китай начал массированно датировать производство. Дешевые кредиты под 0%, субсидии — и автомобили стали стоить меньше. А если делать на века — продукт окажется дороже металла.

Иными словами, рынок системно подталкивает автостроителей к удешевлению производства ТС, а не к повышению их ресурса. Китайские бренды в этой гонке оказались самыми последовательными. Конструктивные особенности современных автомобилей, особенно массовых китайских брендов, напрямую отражают маркетинговую логику, а не инженерную.

Производители делают металл кузовных панелей тоньше, сокращают толщину лакокрасочного покрытия, используют более дешевые сплавы в подвеске, уменьшают сечение рычагов, экономят на резине и других расходниках.

Если сравнивать «поднебесные» авто и европейские, то китайские покрашены более тонким слоем краски. Электрика у них работает нестабильно, жалоб больше, чем на европейских производителей. А чтобы сделать что-то хорошо, нужны разработки и тесты. Это все стоит денег. Пожалуйста, если человек хочет хороший автомобиль — есть Rolls-Royce, — уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

