«Пробиваем» подержанное авто перед покупкой грамотно: порядок действий и цены

С какими сложностями сталкивается человек, когда выбирает легковушку с пробегом в России и пытается проверить интересные варианты? Понятно, что сегодня можно легко получить доступ к истории практически любого транспортного средства. Но реально ли добыть эти сведения быстро и за разумные деньги? Портал «АвтоВзгляд» разобрался, во сколько обходится тщательная проверка подержанного ТС и какие «разводки» ждут незадачливых покупателей, ищущих нужную информацию.

Покупка новой легковушки в России в условиях почти непрерывного роста цен (порой резкого, из-за последствий внешнеэкономического давления и новых таможенных ограничений) и дороговизны кредитов — стала для многих практически нерешаемой задачей. По этой причине все большую роль играет и так уже имеющий особый вес вторичный рынок — источник подержанных машин практически на любой вкус и кошелек. Кому-то доступнее (а порой и привычнее) «Гранта» с пробегом до 100 тыс. км, а другой покупатель желает приобрести Audi A7 не старше года с показателем на одометре не больше 10 тыс. км.

Однако и тот, и другой в сегодняшних реалиях едва ли заключат сделку, не постаравшись досконально изучить историю предлагаемого экземпляра. При этом не только отраслевые эксперты, но и, наверное, подавляющее большинство простых автолюбителей в курсе, что любой автомобиль, имеющий уникальный VIN, можно без проблем «пробить» на предмет соответствия заявленным продавцом параметрам, а также на наличие всевозможных обременений и прочих рисков.

Специалисты (да и модные ныне нейросети) обычно советуют начинать с базы данных ГИБДД, из которой можно получить некоторую минимальную техническую информацию об интересующей машине, узнать количество владельцев и периоды владения, пребывание в розыске, зарегистрированные автоинспекцией с 2015 года ДТП, ограничения на регистрацию, нахождение в залоге.

Фото: avtovzglyad.ru

С 1 января 2026 года эти сведения ведомства доступны только в сервисе «Госуслуги Авто» (нужна подтвержденная учетная запись, по упрощенной доступ не получить: терпение понадобится тому, кто по какой-либо причине не зарегистрирован на gosuslugi.ru — предстоит пройти довольно муторную процедуру, в ходе которой часто происходят различные сбои и странные «хождения по кругу»).

Пройдя все этапы, пользователь выбирает опцию сокращенной выписки в электронной форме, за которую предстоит заплатить госпошлину — 200 руб. (расширенная выписка бесплатна, но доступна только госорганам и владельцам «пробиваемого» ТС).

Можно зайти еще и на сайт Федеральной нотариальной палаты, чтобы отдельно — совершенно бесплатно — проверить сведения о вероятном нахождении машины в залоге у коммерческого банка (reestr-zalogov.ru, «Найти в реестре», «По информации о предмете залога», «Транспортное средство», VIN). Правда, и этот сервис нередко «подвисает» буквально в момент поиска данных по интересующему «вину».

Но если все же удалось получить всю информацию, которой богата связка «gosuslugi.ru + reestr-zalogov.ru», то полученный пакет все равно не будет полным и не сможет гарантировать безупречность проверяемого автомобиля. Например, узнать об авариях, оформленных по европротоколу, не выйдет. И не только о них.

На выручку приходят поисковые системы, которые сразу же выдают массу релевантных результатов по ключевым словам. Впрочем, у многих на слуху такие названия, как «Автокод» (avtocod.ru), «Автотека» (autoteka.ru), «Дром История автомобиля» (vin.drom.ru), «КС Авто» (ks-auto.ru), «АвтоКомпромат» (avtokompromat.ru) и пр.

Фото: avtovzglyad.ru

При этом зачастую закономерно возникает вопрос, стоит ли тратиться на отчеты «раскрученных» площадок и приложений или взять у «ноунэйма» всего «за рубль». Пожалуй, сразу надо пояснить, что малоизвестные сервисы, предлагающие полный «пробив» машины за символическую сумму, лучше обходить стороной. Пользование ими обычно сопровождается необходимостью привязки банковской карты.

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Почти сразу (иногда через пару дней) после оплаты система автоматически подключает подписку, в рамках которой с карты начинают регулярно списываться уже куда более существенные суммы (в отзывах люди пишут про сотни, а то и тысячи рублей в месяц). Т.е. бизнес-стратегия этих сомнительных проектов — агрессивная монетизация на грани мошенничества.

Перечислять их не будем — в Сети хватает негативных и при этом содержательных отзывов, которые могут служить в этом плане надежным ориентиром. Поэтому лучше не рисковать и обратиться к известным ресурсам, признанным достаточно надежными, чтобы можно было потратить на них внимание и деньги.

«Автокод» предлагает своим клиентам приобрести отчет об отдельно взятом автомобиле за 499 руб. Если необходимо проверить больше, можно приобрести 5 отчетов за 1699 руб. или 50 — за 5699 руб. Клиент получает сведения о количестве владельцев и истории продаж (фото, периоды владения, история объявлений о продаже), статусе владельцев (перекуп, таксопарк, юрлицо), географии эксплуатации (угнанные авто часто перегоняют), истории сервисных и ремонтных работ (данные от СТО и дилеров), коммерческом использовании (такси, каршеринг), расчете ремонтов в страховых компаниях (для работ, которые могли в конечном итоге не производиться, по факту осмотра авто экспертом), данных о пробегах (сведения из диагностических карт при прохождении ТО, из истории объявлений, сервисного обслуживания и таможенной декларации), проверке контрольного символа VIN .

Скрин: avtocod.ru

Сервис при этом предупреждает, что информация о периодах владения сформирована «на основании аналитических данных от партнеров и исторических сведений», полученных до 1 января 2026 г., и не дает полной гарантии актуальности или достоверности предоставляемых сведений (а «для получения официальных данных» рекомендует обратиться на вышеупомянутый портал госуслуг).

Впрочем, данные о ДТП «Автокод» предоставляет на основании формального учета сотрудниками ГИБДД. Если же авария была оформлена по европротоколу или ее участники пришли к обоюдному соглашению о разрешении спора, то сведения об инциденте могут отсутствовать в системе учета, хотя информация по таким случаям указана в подразделе «Страховые выплаты».

Другой очень популярный ресурс — «Автотека» — еще несколько лет назад был безусловным лидером рейтинга, но и сегодня вполне заслуженно считается полноценным конкурентом «Автокода». Согласно описанию под формулировкой «Что может быть в отчете», сервис, помимо фотографий проверяемого ТС, предоставляет сведения о ДТП и повреждениях, юридических рисках, истории пробега, работе в такси, истории эксплуатации, истории продаж «и многое другое». Расценки в целом тоже сопоставимые, хотя есть и различия: отчет об одном ТС — 329 руб., 5 отчетов — 885 руб., 10 — 1330 руб., 50 — 5750 руб.

Примерно аналогичным «багажом знаний» о подержанных авто поделятся со всеми желающими «Дром История автомобиля» (225 руб. за 1 отчет, 750 руб. за пять, 1250 руб. — за 10), «КС Авто» (1 ТС — 320 руб., 10 — 2 400 руб., 20 — 3 200 руб., 50 — 4 000 руб.), «АвтоКомпромат» (1 отчет — 199 руб., 3 отчета — 399 руб., 5 отчетов — 500 руб.).

Скрин: autoteka.ru

Невольно возникает дилемма — стоит ли при проверке отдельно взятого ТС использовать сразу несколько авторитетных профильных площадок или достаточно обойтись одной-двумя? Единого мнения на сегодняшний день просто не существует. Но большинство источников для надежности рекомендуют все же не ограничиваться парой сервисов. Поэтому лучше сразу определиться, сколько средств и времени есть возможность выделить на «пробив», а также насколько глубоким он должен быть.

Любопытно, что по состоянию на июль 2026-го на популярных платформах можно найти залитые уже в нынешнем году видеоролики, в которых различные «блохеры» уверяют, что развернутые отчеты о любом интересующем авто с пробегом до сих пор доступны на сайте ГИБДД, абсолютно бесплатны и загружаются за считанные секунды в несколько кликов.

Оставим эти фантазии на совести авторов. Сведения, полезные в решении коммерчески значимых задач (а к ним в полной мере относится приобретение автомобиля), в наше время, к великому сожалению, стоят денег. А чем шире охват, чем глубже степень проработки, тем дороже они стоят. И важно не только не переплатить, но и не дать информации «протухнуть». Время — это тоже деньги.