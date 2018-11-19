На каких машинах ездят российские предприниматели

Самые распространенные автомобили, зарегистрированные на юрлица, сошли с конвейеров АВТОВАЗа. Предпринимателям принадлежит 406 700 машин LADA. Второе место в рейтинге занимает еще один отечественный производитель: за организациями числится 164 600 UAZ. За ними следует Toyota с показателем в 144 400 машин. На четвертую и пятую позиции попали ГАЗ (104 900 авто) и Renault (91 500 единиц) соответственно, сообщает агентство «Автостат».

Также составлен ТОП-5 моделей, которые выбрали для своих нужд юрлица. Лидером назван УАЗ-3151, производство которого Ульяновский автозавод свернул в 2003 году. Российский «вездеход» коммерческие организации закупили в количестве 75 200 экземпляров. На второй строчке — еще один отечественный внедорожник — LADA 4x4 (66 200 автомобилей). Тройку лидеров замыкает ГАЗ-3110 «Волга» (55 800 авто), которая не собирается уже 13 лет. Можно только представить, в каком состоянии эти машины находятся сейчас. На четвертом месте прописалась Chevrolet Niva (55 200 штук), а на пятом — Ford Focus (52 700 единиц), которому уже давно принадлежит пальма первенства среди популярных подержанных иномарок.