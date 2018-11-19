За что ДПС оштрафует на стоянке возле магазина

Большинство автовладельцев, проживающих в городских многоквартирных домах, знают, где на районе всегда без проблем и никому не мешая можно оставить машину — хотя и с формальным нарушением ПДД. Однако все это — до поры, до времени…
Максим Строкер

Даже знакомый с детства городской квартал может преподнести пренеприятнейший сюрприз в виде штрафа или даже эвакуации машины на штрафстоянку. Теоретически, все варианты, которые могут привести к такому исходу, прописаны в ПДД и соответствующих статьях КоАП.

Но применительно с спальным микрорайонам они стали актуальны лишь сейчас, когда пришла мода в любой непонятной ситуации писать жалобы на все и вся — даже если ты не имеешь к ситуации никакого отношения, а просто мимо проходил.

Итак, вариант первый. Называется он «инвалидное место». Всю жизнь жители дома, в том числе и с проблемами со здоровьем, ставили свои машины во дворе и все были довольны. Но в один прекрасный момент парковочные места получают разметку, а некоторые из них — еще и знак «Инвалид». То есть никому, кроме машин перевозящих инвалидов, тут стоять свои авто нельзя под страхом 5000 рублей штрафа.

Во дворах с машиноместами всегда плохо, а потому неинвалидам приходится парковаться инвалидных местах, поскольку они все равно постоянно пустуют. Но вполне может найтись «активный гражданин», как правило, даже не местный. Он сообщит в ГИБДД о «вопиющем беззаконии». И — получите-распишитесь за 5000 штрафа, уважаемый автовладелец.

Следующая ситуация характерна для стоянки возле магазина, где многие годы паркуют свои машины покупатели из окрестных домов, когда заезжают за продуктами. Но в какой-то момент выясняется, что по документам это не стоянка, а тротуар, где парковать машины нельзя.

Всегда найдутся люди, которые не упустят возможности безнаказанно напакостить ближнему, прикрываясь законом. Тем более, что сейчас любой желающий может установить специальное приложение на свой смартфон, позволяющее штрафовать ближнего анонимно и без последствий для себя. Мало ли, что машина не мешает проходу и стоит всего 15—20 минут?! На радость злобному «активисту» владелец получит 1000 рублей штрафа (в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей).

Третий вариант получить штраф ГИБДД во дворе — для особо уверенных в собственной безнаказанности быдлограждан. Они оставляют авто с включенной «аварийкой» прямо на проезде, а сами иут по неотложным делам в гости или в соседний магазинчик. То, что половина микрорайона из-за такого фортеля не могут проехать, его не волнует — «ну мне же нужно»! Тут самое время вызвать ДПС с эвакуатором. 2000 ₽ штрафа и увлекательно путешествие за собственной машиной на штрафстоянку обычно отучают от подобного эгоцентризма.

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19 ноября 2018
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