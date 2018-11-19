За что ДПС оштрафует на стоянке возле магазина

Даже знакомый с детства городской квартал может преподнести пренеприятнейший сюрприз в виде штрафа или даже эвакуации машины на штрафстоянку. Теоретически, все варианты, которые могут привести к такому исходу, прописаны в ПДД и соответствующих статьях КоАП.

Но применительно с спальным микрорайонам они стали актуальны лишь сейчас, когда пришла мода в любой непонятной ситуации писать жалобы на все и вся — даже если ты не имеешь к ситуации никакого отношения, а просто мимо проходил.

Итак, вариант первый. Называется он «инвалидное место». Всю жизнь жители дома, в том числе и с проблемами со здоровьем, ставили свои машины во дворе и все были довольны. Но в один прекрасный момент парковочные места получают разметку, а некоторые из них — еще и знак «Инвалид». То есть никому, кроме машин перевозящих инвалидов, тут стоять свои авто нельзя под страхом 5000 рублей штрафа.

Во дворах с машиноместами всегда плохо, а потому неинвалидам приходится парковаться инвалидных местах, поскольку они все равно постоянно пустуют. Но вполне может найтись «активный гражданин», как правило, даже не местный. Он сообщит в ГИБДД о «вопиющем беззаконии». И — получите-распишитесь за 5000 штрафа, уважаемый автовладелец.